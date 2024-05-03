NWS

Nodewaves Nodes are the individual computers spread across the globe that support the Nodewaves Ecosystem. When you purchase a Node license, you can download and run a node on your personal Mac or Windows computer which will open up opportunities to receive rewards, exclusive NFTs, and will help the Nodewaves Ecosystem grow.

Pangalan ng CryptoNWS

RanggoNo.4846

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)%0,00

Circulation Supply0

Max Supply10.000.000.000

Kabuuang Supply10.000.000.000

Rate ng Sirkulasyon0%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High1.0450571959780026,2024-05-03

Pinakamababang Presyo0.000289416887258501,2024-05-03

Pampublikong BlockchainMATIC

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
