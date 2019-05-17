OKB

OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

Pangalan ng CryptoOKB

RanggoNo.38

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0007%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)149.25%

Circulation Supply21,000,000

Max Supply21,000,000

Kabuuang Supply21,000,000

Rate ng Sirkulasyon1%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High257.0287701424029,2025-08-22

Pinakamababang Presyo1.25311487482,2019-05-17

Pampublikong BlockchainNONE

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

