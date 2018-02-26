ONT

Ang Ontology ay isang bagong high-performance na pampublikong blockchain na proyekto at isang distributed trust collaboration platform. Ang Ontology ay nagbibigay ng mga bagong high-performance na pampublikong blockchain na kinabibilangan ng isang serye ng kumpletong distributed ledger at sistema ng smart contract. Ang Ontology blockchain framework ay sumusuporta sa mga pampublikong blockchain system at nagagawang mag-customize ng iba't ibang pampublikong blockchain para sa iba't ibang mga aplikasyon. Sinusuportahan ng Ontology ang pakikipagtulungan sa mga chain network kasama ang iba't ibang grupo ng protocol nito. Patuloy na magbibigay ang Ontology ng mga karaniwang module sa pinagbabatayan na imprastraktura para sa iba't ibang uri ng mga distributed scenario, gaya ng para sa distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, at iba pa. Batay sa mga partikular na kinakailangan sa senaryo, ang Ontology ay patuloy na bubuo ng mga bagong karaniwang module.

Pangalan ng CryptoONT

RanggoNo.388

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)1.23%

Circulation Supply919,064,523

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply1,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.919%

Petsa ng Pag-isyu2018-02-26 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset0.2 USDT

All-Time High11.176600456237793,2018-05-03

Pinakamababang Presyo0.05169586211274867,2025-12-19

Pampublikong BlockchainONT

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
