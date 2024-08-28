PHIL

Phil Token ($PHIL) is a community-driven memecoin focused on trust and collaboration. Created by an experienced developer, $PHIL aims to bring more transparency and secure partnerships in the memecoin space. The goal is to unite the top 50 memecoins and build a stronger, more connected crypto community.

Pangalan ng CryptoPHIL

RanggoNo.2227

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.04%

Circulation Supply1,000,000,000

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply1,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon1%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.13398033787343533,2024-08-28

Pinakamababang Presyo0.000654971861233461,2025-12-18

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
