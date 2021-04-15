PIT

Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint.

Pangalan ng CryptoPIT

RanggoNo.1066

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0,00%

Circulation Supply40 192 158 063 660 000

Max Supply100 000 000 000 000 000

Kabuuang Supply100 000 000 000 000 000

Rate ng Sirkulasyon0.4019%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.00000001,2021-04-15

Pinakamababang Presyo0,2021-05-05

Pampublikong BlockchainBSC

Pitbull
