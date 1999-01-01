PLAY

Ang PlaysOut ay isang mataas na pagganap na imprastraktura sa pag-publish na nagpapagana sa hinaharap ng naka-embed na paglalaro. Dinisenyo para sa superapp era, pinapahintulutan nito ang mga developer na ilunsad at palakihin ang libu-libong mini-games sa buong mundo gamit ang iisang tuloy-tuloy na integrasyon. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga high-traffic apps na maging interactive gaming environments, pinapalakas ng PlaysOut ang engagement, retention, at monetization. Ang bukas at interoperable nitong arkitektura ay nag-uugnay sa Web2 at Web3, sumusuporta sa kolaborasyon ng ecosystem, at naghahatid ng next-gen digital experiences nang walang hadlang o pira-pirasong sistema. Ang PlaysOut ay isang growth engine para sa interactive entertainment, kung saan bawat tap ay nagbubukas ng halaga at bawat laro ay nagtutulak sa on-chain economy na umunlad.

Pangalan ng CryptoPLAY

RanggoNo.

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0

Circulation Supply--

Max Supply100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Kabuuang Supply100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High,

Pinakamababang Presyo,

Pampublikong BlockchainBASE

Sektor

Social Media

