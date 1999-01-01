PUMP

Ang pump.fun ay nagbibigay-kapangyarihan sa mga user na lumikha at maglunsad ng kanilang sariling mga token nang libre, habang ginagawang madali para sa iba na mamuhunan sa mga nilikhang ito. Ang tuluy-tuloy na pagsasama-sama ng paggawa at pangangalakal ng token ay nagbibigay sa mga user ng walang limitasyong potensyal sa pananalapi, na nagpapahintulot sa sinuman na lumahok sa isang kapaligirang pangkalakal na may mataas na enerhiya na nagbibigay ng gantimpala sa pagkamalikhain at madiskarteng pamumuhunan. Ang pump.fun ay ang nangungunang crypto launchpad sa mundo at naglunsad ng higit sa 11 milyong mga token mula nang mabuo. Ang pump.fun ay nakabuo ng higit sa $750 milyon sa kita ng protocol mula noong Enero 2024 na ilunsad sa Solana, na ginagawa itong kabilang sa mga pinaka kumikita, pinakamabilis na paglaki, at pinakamatagumpay na mga proyekto ng crypto sa lahat ng panahon.

Pangalan ng CryptoPUMP

RanggoNo.

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0

Circulation Supply--

Max Supply0

Kabuuang Supply1,000,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High,

Pinakamababang Presyo,

Pampublikong BlockchainSOL

Sektor

Social Media

pump.fun
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (PUMP)
--
24h na Halaga (USDT)
--
