SAUCE

SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.

Pangalan ng CryptoSAUCE

RanggoNo.740

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.03%

Circulation Supply872,553,966.830207

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply872,753,928.567059

Rate ng Sirkulasyon0.8725%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.2324091642499139,2024-02-29

Pinakamababang Presyo0.00997402053641286,2023-06-10

Pampublikong BlockchainHBAR

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

SaucerSwap
24h Mataas
24h Mababa
24h Dami (SAUCE)
24h na Halaga (USDT)
