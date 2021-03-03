SCRT

Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

Pangalan ng CryptoSCRT

RanggoNo.540

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.64%

Circulation Supply328,483,872.037127

Max Supply

Kabuuang Supply343,442,955.903572

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2021-03-03 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High10.644924210205865,2021-10-28

Pinakamababang Presyo0.09677639586121035,2025-12-31

Pampublikong BlockchainSCRT

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.


