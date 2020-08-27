SHIB

Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.

Pangalan ng CryptoSHIB

RanggoNo.25

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0015%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply589,244,058,670,126.1

Max Supply589,552,695,333,683

Kabuuang Supply589,500,543,317,630.5

Rate ng Sirkulasyon0.9994%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.000088450814267188,2021-10-28

Pinakamababang Presyo0.00000000008164606,2020-08-27

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
