SHPING

Ang Shping ay isang Web3 universal rewards app na bumabago sa retail space sa pamamagitan ng tokenisasyon ng mga gantimpala. Isa ito sa iilang tunay na halimbawa ng DeFi blockchain technology na nagpapatakbo ng pang-araw-araw na aktibidad, na nagbibigay-gantimpala sa mga mamimili para sa pag-upload ng resibo, pagtuklas ng mga produkto, pagsulat ng mga review, at pakikipag-ugnayan sa mga brand. Sa Australia bilang proof-of-concept market, lumago ang app sa halos 300,000 user, na malinaw na nagpapakita ng malawakang paggamit ng blockchain ng komunidad na hindi crypto. Karamihan sa mga user ay nakikipag-ugnayan sa Shping araw-araw nang hindi man lang namamalayan na ito ay pinapagana ng blockchain. Pinapagana ng SHPING token ang ekosistemang ito, na nagbibigay-gantimpala sa mga consumer at nagbibigay-daan sa direktang koneksyon sa pagitan ng mga brand at mamimili sa lahat ng retail environment. Sa pamamagitan ng integrasyon sa mga exchange para sa simpleng on-ramp at off-ramp, tinitiyak ng Shping na madaling mairedeem ang mga gantimpala bilang cash o crypto. Pinapatunayan ng Shping na maaaring tuluy-tuloy na umangkop ang blockchain sa asal ng consumer at binubuo ang daan para sa hinaharap ng retail engagement.

Pangalan ng CryptoSHPING

RanggoNo.1358

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply2,286,791,464

Max Supply10,000,000,000

Kabuuang Supply10,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.2286%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.09883818226512335,2022-01-20

Pinakamababang Presyo0,2021-06-04

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
