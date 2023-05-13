SNEK

SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains.

Pangalan ng CryptoSNEK

RanggoNo.345

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.01%

Circulation Supply74,793,494,740

Max Supply76,715,880,000

Kabuuang Supply75,268,940,672

Rate ng Sirkulasyon0.9749%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.00906863470613523,2024-12-05

Pinakamababang Presyo0.000038959898786517,2023-05-13

Pampublikong BlockchainADA

PanimulaSNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains.

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

SNEK
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (SNEK)
--
24h na Halaga (USDT)
--
