Solvex the project aims to offer much more than privacy, adapting to this transformation in blockchain technology and creating a broader range of use cases. The strong infrastructure of Privapp Network and its user base of over 10,000 holders give Solvex a significant advantage in this transformation. Solvex simplifies the complexity of blockchain technology, turning it into a user-friendly structure, and in doing so, is establishing an accessible, regulation-compliant ecosystem for everyone. The core mission of Solvex is to combine all the advantages offered by blockchain with ease of use, providing people with a reliable, practical, and innovative experience—thereby building a strong bridge between the blockchain world and the real world.

Pangalan ng CryptoSOLVEX

RanggoNo.1144

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)2.17%

Circulation Supply49,531,389

Max Supply0

Kabuuang Supply50,000,000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High4.816578682593375,2024-06-10

Pinakamababang Presyo0.002923721992189495,2025-02-12

Pampublikong BlockchainBSC

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
SOLVEX
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (SOLVEX)
--
24h na Halaga (USDT)
--
