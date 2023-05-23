SOULS

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

Pangalan ng CryptoSOULS

RanggoNo.2980

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0,00%

Circulation Supply1 144 598 660

Max Supply2 250 000 000

Kabuuang Supply2 250 000 000

Rate ng Sirkulasyon0.5087%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.01715161352679461,2023-05-23

Pinakamababang Presyo0.000090221054345373,2025-12-31

Pampublikong BlockchainMATIC

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

The Unfettered Souls
