Ang SP500 xStock (SPYx) ay isang tracker certificate na inilabas bilang Solana SPL at ERC-20 tokens. Sinusubaybayan ng SPYx ang presyo ng SPDR S&P 500 ETF Trust (ang underlying asset). Dinisenyo ang SPYx upang bigyang-daan ang mga kwalipikadong kalahok sa merkado ng cryptocurrency na magkaroon ng regulatory-compliant na access sa presyo ng ETF ng SPDR S&P 500 ETF Trust, habang pinananatili ang mga benepisyo ng teknolohiyang blockchain.

Pangalan ng CryptoSPYX

RanggoNo.824

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)14,262.07%

Circulation Supply24,149.10196478

Max Supply

Kabuuang Supply45,649.08904637

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High692.479563624506,2025-10-30

Pinakamababang Presyo594.884270877716,2025-07-01

Pampublikong BlockchainSOL

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
