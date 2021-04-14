STRX

We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who’s primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market.

Pangalan ng CryptoSTRX

RanggoNo.621

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply872,680,993.7630533

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply880,456,959.285762

Rate ng Sirkulasyon0.8726%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.20890681411348228,2021-10-27

Pinakamababang Presyo0.00110327,2021-04-14

Pampublikong BlockchainBSC

