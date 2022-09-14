SWEAT

Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.

Pangalan ng CryptoSWEAT

RanggoNo.1035

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.04%

Circulation Supply7,197,543,609.35

Max Supply21,867,346,500.41

Kabuuang Supply20,001,480,183.385

Rate ng Sirkulasyon0.3291%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.09348826436965357,2022-09-14

Pinakamababang Presyo0.000964893215020456,2025-10-10

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Sweat Economy
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (SWEAT)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Impormasyon
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (SWEAT)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Impormasyon
