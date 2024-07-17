SYNT

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

Pangalan ng CryptoSYNT

RanggoNo.1791

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.01%

Circulation Supply655,416,563

Max Supply2,500,000,000

Kabuuang Supply1,167,749,600

Rate ng Sirkulasyon0.2621%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.10174815259842351,2024-07-17

Pinakamababang Presyo0.002503374554652393,2026-01-02

Pampublikong BlockchainETH

