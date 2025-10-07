TAIX

Ang TAIX ay isang platform na pinapagana ng AI na kumukuha ng real-time na sentimento at analytics ng asal mula sa mga streamer at kanilang mga audience. Nakakatulong ito sa mga studio ng laro, publisher, at creator na agad na maunawaan kung paano natatanggap ang content, kung ano ang gumagana, kung ano ang nabigo, at kung ano ang dapat i-scale. Higit pa sa mga insight, ang TAIX ay may kasamang built-in na AI na komentaryo at mga multilinggwal na tool sa pagsasalin na nagbibigay-daan sa mga tagalikha ng nilalaman na maipamahagi sa buong mundo — nang hindi kinakailangang malaman ang isang bagong wika.

Pangalan ng CryptoTAIX

RanggoNo.4625

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply0

Max Supply10,000,000,000

Kabuuang Supply10,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.000671960920599046,2025-10-07

Pinakamababang Presyo0.000087227128110076,2025-12-28

Pampublikong BlockchainBASE

PanimulaAng TAIX ay isang platform na pinapagana ng AI na kumukuha ng real-time na sentimento at analytics ng asal mula sa mga streamer at kanilang mga audience. Nakakatulong ito sa mga studio ng laro, publisher, at creator na agad na maunawaan kung paano natatanggap ang content, kung ano ang gumagana, kung ano ang nabigo, at kung ano ang dapat i-scale. Higit pa sa mga insight, ang TAIX ay may kasamang built-in na AI na komentaryo at mga multilinggwal na tool sa pagsasalin na nagbibigay-daan sa mga tagalikha ng nilalaman na maipamahagi sa buong mundo — nang hindi kinakailangang malaman ang isang bagong wika.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
TAIX/USDT
TAIX
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (TAIX)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
TAIX/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (TAIX)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...