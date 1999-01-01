TPTU

Trading at Payment Token (TPT) — Ang TPT ay ang trading at payment token ng Ultima Chain network. Pinapahintulutan nito ang paggamit ng automated trading, paglahok sa ecosystem ng produkto, at pagtanggap ng Energy Tokens bilang kapalit ng paggamit ng blockchain. Ang mga TPT token ay maaaring i-freeze ng user at kapalit ng pag-freeze ay makakatanggap ng return transaction na may kasamang UENERGY tokens. Ang mga UENERGY tokens ay ginagamit bilang pambayad sa network fee kapalit ng ENERGY resource sa ULTIMA blockchain.

Pangalan ng CryptoTPTU

RanggoNo.

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0

Circulation Supply--

Max Supply0

Kabuuang Supply6,000,000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High,

Pinakamababang Presyo,

Pampublikong BlockchainSMART

PanimulaTrading at Payment Token (TPT) — Ang TPT ay ang trading at payment token ng Ultima Chain network. Pinapahintulutan nito ang paggamit ng automated trading, paglahok sa ecosystem ng produkto, at pagtanggap ng Energy Tokens bilang kapalit ng paggamit ng blockchain. Ang mga TPT token ay maaaring i-freeze ng user at kapalit ng pag-freeze ay makakatanggap ng return transaction na may kasamang UENERGY tokens. Ang mga UENERGY tokens ay ginagamit bilang pambayad sa network fee kapalit ng ENERGY resource sa ULTIMA blockchain.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
TPTU/USDT
Trading Payment
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (TPTU)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
TPTU/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (TPTU)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...