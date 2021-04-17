VET

Founded in 2015 by Sunny Lu, VeChain began as a blockchain solution for supply chain transparency and anti-counterfeiting. Early enterprise adoption, backing from Fenbushi Capital, and the 2017 ICO paved the way for the launch of the VeChainThor blockchain—an efficient, enterprise-grade Layer-1 network. Major partnerships with organisations such as DNV, Walmart, and BCG helped validate VeChain’s real-world use cases and expand its global reach. As part of its Renaissance roadmap, VeChain is rolling out Ethereum-compatible infrastructure, dPoS consensus, dynamic VTHO tokenomics, and StarGate NFT staking. Combined with MiCA-compliant tokens and enhanced interoperability, VeChain is positioning itself as a blockchain where real adoption, network utility, and sustainability converge to create long-term value.

Pangalan ng CryptoVET

RanggoNo.62

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share0.0003%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0,03%

Circulation Supply85 985 041 177

Max Supply86 712 634 466

Kabuuang Supply85 985 041 177

Rate ng Sirkulasyon0.9916%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.27821609,2021-04-17

Pinakamababang Presyo0.00167765732958,2020-03-13

Pampublikong BlockchainVET

