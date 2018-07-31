VTHO

VeThor Token (VTHO) is the utility token of the VeChainThor blockchain, serving as gas for transactions, smart contracts, and on-chain activities. Its use is essential for network functionality. VeChain’s dual-token model separates VET (value) from VTHO (utility), ensuring predictable costs and scalability. VTHO is also earned through the StarGate staking program, adding value for users. As a VIP-180 Standard token, it underpins VeChain’s mission to support blockchain adoption and real-world applications. With rising transaction demand driving utility and potential value, VTHO remains a core asset in the expanding VeChain ecosystem.

Pangalan ng CryptoVTHO

RanggoNo.318

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0001%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply97,292,805,022

Max Supply0

Kabuuang Supply97,292,805,022

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2018-07-31 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.0420125,2018-08-01

Pinakamababang Presyo0.000152617258992,2020-03-13

Pampublikong BlockchainVET

PanimulaVeThor Token (VTHO) is the utility token of the VeChainThor blockchain, serving as gas for transactions, smart contracts, and on-chain activities. Its use is essential for network functionality. VeChain’s dual-token model separates VET (value) from VTHO (utility), ensuring predictable costs and scalability. VTHO is also earned through the StarGate staking program, adding value for users. As a VIP-180 Standard token, it underpins VeChain’s mission to support blockchain adoption and real-world applications. With rising transaction demand driving utility and potential value, VTHO remains a core asset in the expanding VeChain ecosystem.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
VTHO/USDT
VeThor Token
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (VTHO)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
VTHO/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (VTHO)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...