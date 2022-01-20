XCAD

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

Pangalan ng CryptoXCAD

RanggoNo.2067

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.20%

Circulation Supply174,817,959.82330224

Max Supply200,000,000

Kabuuang Supply194,817,990.59156618

Rate ng Sirkulasyon0.874%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High9.064501091879395,2022-01-20

Pinakamababang Presyo0.005408131304584033,2025-12-24

Pampublikong BlockchainETH

PanimulaXCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
