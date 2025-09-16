XL1

Ang XYO ay orihinal na nagtayo ng isang data company na nakatuon sa Proof of Location, na nagbibigay ng katiyakan sa lokasyon para sa mga konektadong device. Sa paglipas ng panahon, ang XYO ay umunlad tungo sa pagiging isang ganap na data company na nangongolekta at nagbe-verify ng parehong totoong datos at virtual na datos, at ikinokonekta ito sa mga aplikasyon ng Web2 at Web3. Pinalawak ng XYO ang ecosystem nito sa pamamagitan ng paglulunsad ng XYO Layer One blockchain, na partikular na idinisenyo upang suportahan ang matinding pangangailangan sa datos ng DePIN, RWA, AI, at iba pang data-driven na industriya. Nag-aalok ang XYO Layer One blockchain ng isang solusyong idinisenyo para sa mga industriyang mataas ang paggamit ng datos tulad ng AI at DePIN, na may natatanging arkitektura na sumusuporta sa sabayang pagpapatakbo ng mga blockchain gamit ang iisang, pinagsasaluhang ledger. Pinapahintulutan nito ang tuluy-tuloy na paghawak ng datos habang pinapanatili ang eksaktong katumpakan at scalability, upang matiyak na natutugunan nito ang mga pangangailangan ng iba’t ibang aplikasyon.

Pangalan ng CryptoXL1

RanggoNo.1428

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.22%

Circulation Supply5,739,235,943

Max Supply

Kabuuang Supply38,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.003549262214266047,2025-09-16

Pinakamababang Presyo0.000627599300698413,2025-11-21

Pampublikong BlockchainETH

PanimulaAng XYO ay orihinal na nagtayo ng isang data company na nakatuon sa Proof of Location, na nagbibigay ng katiyakan sa lokasyon para sa mga konektadong device. Sa paglipas ng panahon, ang XYO ay umunlad tungo sa pagiging isang ganap na data company na nangongolekta at nagbe-verify ng parehong totoong datos at virtual na datos, at ikinokonekta ito sa mga aplikasyon ng Web2 at Web3. Pinalawak ng XYO ang ecosystem nito sa pamamagitan ng paglulunsad ng XYO Layer One blockchain, na partikular na idinisenyo upang suportahan ang matinding pangangailangan sa datos ng DePIN, RWA, AI, at iba pang data-driven na industriya. Nag-aalok ang XYO Layer One blockchain ng isang solusyong idinisenyo para sa mga industriyang mataas ang paggamit ng datos tulad ng AI at DePIN, na may natatanging arkitektura na sumusuporta sa sabayang pagpapatakbo ng mga blockchain gamit ang iisang, pinagsasaluhang ledger. Pinapahintulutan nito ang tuluy-tuloy na paghawak ng datos habang pinapanatili ang eksaktong katumpakan at scalability, upang matiyak na natutugunan nito ang mga pangangailangan ng iba’t ibang aplikasyon.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
XL1/USDT
XL1
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (XL1)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
XL1/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (XL1)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...