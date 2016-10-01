ZEC

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Pangalan ng CryptoZEC

RanggoNo.15

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0026%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)4,306.56%

Circulation Supply16,467,715.1655448

Max Supply21,000,000

Kabuuang Supply16,467,755.0405448

Rate ng Sirkulasyon0.7841%

Petsa ng Pag-isyu2016-10-01 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High5941.7998046875,2016-10-29

Pinakamababang Presyo15.96914388442235,2024-07-05

Pampublikong BlockchainZEC

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ZEC/USDT
Zcash
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (ZEC)
--
24h na Halaga (USDT)
--
