ZETA

ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

Pangalan ng CryptoZETA

RanggoNo.286

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share0.0001%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0,67%

Circulation Supply1 218 000 000

Max Supply2 100 000 000

Kabuuang Supply2 100 000 000

Rate ng Sirkulasyon0.58%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High2.854005954477877,2024-02-15

Pinakamababang Presyo0.06227932058906968,2025-10-10

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
ZETA/USDT
ZetaChain
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (ZETA)
--
24h na Halaga (USDT)
--
