Tingnan ang kasaysayan ng rate ng pagpopondo upang masukat ang sentimento sa merkado
Pinakabagong Rate ng Funding :0%
Kamakailang 7 Araw
Ano ang Rate ng Pagpopondo?
Ang rate ng pagpopondo ay isang pana-panahong pagbabayad na ipinagpapalit sa pagitan ng mahaba at panandaliang mga mangangalakal sa isang pares ng futures. Tinitiyak nito na ang presyo ng futures ay mananatiling malapit sa presyo ng spot market. Kapag positibo ang rate ng pagpopondo, ang mga mangangalakal na may mahabang posisyon ay nagbabayad ng mga bayarin sa pagpopondo sa mga panandaliang mangangalakal; kapag ito ay negatibo, ang mga panandaliang mangangalakal ay nagbabayad ng mga bayarin sa pagpopondo sa mga mahahabang mangangalakal.
Ang Futures trading ay isang kontrata sa pananalapi na nagpapahintulot sa mga mangangalakal na bumili o magbenta ng asset sa isang paunang natukoy na presyo sa hinaharap. Sa crypto futures trading, hindi mo pag-aari ang crypto mismo. Sa halip, itini-trade mo ang paggalaw ng presyo nito. Nag-aalok ang MEXC ng mga perpetual futures na walang petsa ng pag-expire, na nagbibigay sa mga mangangalakal ng flexibility na maging mahaba o panandalian anumang oras. Maaari mong gamitin ang leverage upang i-maximize ang capital efficiency habang pinamamahalaan ang panganib sa pamamagitan ng mga stop-loss tool at margin control.
Bakit Pipiliin Ang MEXC Futures
Ang MEXC Futures ay binuo para sa lahat ng mga mangangalakal, na nag-aalok ng makapangyarihang mga tool, malalim na liquidity, at malinaw na pagpepresyo.
Hanggang 500x Leverage
Mag-trade na may mataas na capital efficiency
Napakababang Bayarin
Mas makatipid sa bawat kalakalan
Libu-libong Futures na Pares
I-access ang mga nagte-trend na asset sa buong crypto market
Advanced na Pamamahala sa Panganib
Auto-deleveraging, pondo ng insurance, at proteksyon sa margin
Tuluy-tuloy na Multi-Asset Mode
Gamitin ang USDT, USDC, at higit pa bilang margin sa isang account.
FAQ
Ano ang MEXC Futures?
Ang MEXC Futures ay isang propesyonal na crypto derivatives trading platform na nag-aalok ng perpetual futures na may hanggang 500x leverage. Maaaring kumita ang mga mangangalakal mula sa parehong tumataas at bumabagsak na mga merkado gamit ang mahaba at panandaliang estratehiya.
Paano ko sisimulan ang pangangalakal ng futures sa MEXC?
Magbukas lamang ng isang Futures account, magdeposito ng USDT o USDC, at pumili ng isang Futures na pares upang i-trade. Ang mga baguhan ay maaaring magsimula sa demo trading upang magsanay bago pumasok sa live na merkado.
Ano ang isang perpetual futures contract?
Walang expiration date ang isang perpetual futures contract. Sinusubaybayan nito ang presyo ng spot market sa pamamagitan ng mga rate ng pagpopondo, na nagbibigay-daan sa iyong humawak ng mga posisyon hangga't nananatiling sapat ang iyong margin.
Ano ang mga rate ng pagpopondo sa futures trading?
Ang mga rate ng pagpopondo ay mga pana-panahong pagbabayad sa pagitan ng mahaba at panandaliang mga mangangalakal upang panatilihing nakahanay ang mga presyo ng perpetual futures sa spot market.
Paano ginagamit ang leverage sa MEXC Futures?
Ang leverage ay nagpapahintulot sa iyo na magbukas ng mas malalaking posisyon na may mas maliit na kapital. Halimbawa, ang 10x leverage ay nangangahulugan na $100 ang kumokontrol sa isang $1,000 na posisyon.
Paano pinangangasiwaan ng MEXC ang mga panganib sa likidasyon?
Gumagamit ang MEXC ng maintenance margin, mga pondo ng insurance, at mga sistema ng auto-deleveraging (ADL) upang matiyak ang patas na likidasyon at mabawasan ang panganib sa pagkalugi.
Maaari ko bang i-trade ang Futures gamit ang maraming asset?
Oo. Sa Multi-Asset Mode ng MEXC, maaari mong gamitin ang mga asset tulad ng USDT at USDC bilang nakabahaging margin sa maraming mga pares ng Futures.
Bakit ko dapat piliin ang MEXC para sa futures trading?
Nag-aalok ang MEXC ng malalim na liquidity, daan-daang perpetual na pares, pinakamataas na antas ng seguridad, at ilan sa mga pinakamababang bayarin sa industriya, na ginagawa itong isa sa mga pinakamahusay na platform para sa mga futures trader.