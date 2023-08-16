<p>1) Kinikilala at pinapayagan mo na hindi magiging pananagutan ng MEXC ang anumang mga pagkawala at pinsalang sanhi ng sumusunod na mga sitwasyon:</p><article><p>a) Pagkawala ng kita, pagkawala ng data, pagkawala ng pagkakataon, hindi nakikitang pinsala, o anumang pinsalang dulot ng Force Majeure event.</p> <p>b) Mayroong sapat na dahilan ang MEXC upang maniwala na ang partikular na Follower at partikular na mga transaksyon ay maaaring lumalabag sa mga naaangkop na batas o kasunduan o iba pang mga legal na dokumento, kabilang ngunit hindi limitado sa, pagpapatupad ng mga ipinagbabawal na aktibidad sa kalakalan (kabilang, ngunit hindi limitado sa, manipulatibo o mapangabusong pag-uugali sa kalakalan), panloloko o pagbibigay ng hindi tamang impormasyon sa panahon ng pagbubukas ng account, o hindi ka gumamit ng tapat na pag-uugali sa paggamit ng aming mga Serbisyo.</p> <p>c) May sapat na dahilan ang MEXC upang paniwalaan na ang pag-uugali ng Follower sa Platform ay pinaghihinalaang ilegal o hindi angkop, kabilang ngunit hindi limitado sa, pagpapatupad ng mga ipinagbabawal na aktibidad sa kalakalan (kabilang, ngunit hindi limitado sa, manipulatibo o abusadong pag-uugali sa kalakalan), panloloko o pagbibigay ng hindi tamang impormasyon sa panahon ng pagbubukas ng account, o hindi ka gumamit ng tapat na pag-uugali sa paggamit ng aming mga Serbisyo..</p> <p>d) Mga pagkawala o gastusin na nagresulta sa pagbili o pagkuha ng anumang mga datos, impormasyon o transaksyon sa pamamagitan ng aming mga Serbisyo.</p> <p>e) Ang iyong maling interpretasyon o hindi pagkakaunawaan sa Mga Serbisyo, anumang bahagi o kabuuang pagkawala na dulot ng iyong direkta o hindi direktang paglahok kaugnay ng Mga Serbisyo at ng Kasunduang ito..</p></article> <p>2)Kinikilala at sinasang-ayunan mo na may mga panganib na nauugnay sa tungkulin ng Serbisyo, kabilang ngunit hindi limitado sa mga awtomatikong operasyon ng kalakalan kung saan ang iyong account ay maaaring magsimula at magtapos ng mga transaksyon nang wala ang iyong manu-manong interbensyon.</p> <p>3) Kinikilala mo at sumasang ayon na ang MEXC ay hindi ginagarantiyahan ang tagumpay ng anumang kinopya na kalakalan o ang katotohanan na ang kinopya na kalakalan ay kokopyahin sa account ng Follower. Ang kinopya na kalakalan ay maaaring hindi matagumpay sa ilang mga kadahilanan, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, kabiguan upang matugunan ang minimum na halaga ng kalakalan, kabiguan upang matugunan ang kinakailangang ratio ng collateral, pag trigger ng mga hakbang sa pagkontrol ng panganib, at iba pang mga kalagayan na sumasalungat, o iba pang ipinapahiwatig ng kasunduan at/o mga legal na dokumento.</p> <p>4) Kinikilala mo at sumasang-ayon na maaaring mangyari ang pagkaantala ng Mga Serbisyo at magkakaroon ka ng mga pagkalugi at/o mga gastos, at maaaring mabigo ang Mga Serbisyo..</p> <p>5) Ang serbisyo ng Investment management ay nasa inyong kagustuhan. Pakitandaan na kung magpasya kayong gamitin ang mga Serbisyo upang kopyahin ang mga partikular na mangangalakal at/o sundin ang partikular na mga paraan ng pangangalakal, itinuturing na ninyong pinag-isipan ang inyong pangkalahatang kalagayan sa pinansiyal, kabilang ang plano sa pinansyal, at nauunawaan ninyo na ang paggamit ng mga Serbisyo ay lubhang spekulatibo, at ang pagkawala na maaari mong matamo ay maaaring mas malaki kaysa sa Trader. Ang Trader ay maaaring gumawa ng parehong kuikita at paluging pangangalakal..</p> <p>6) Ang Mga Serbisyong ibinigay dito ay para sa iyong sanggunian lamang. Kung gagawa ka ng desisyon sa pamumuhunan batay sa impormasyong ibinigay sa Platform o sa impormasyong nakuha sa pamamagitan ng Mga Serbisyo, sasagutin mo ang iyong sarili sa anumang panganib.</p> <p>7) Kailangan mong magkaroon ng independiyenteng pananaliksik at pagpapasiya bago magdesisyon sa pamumuhunan. Dapat sariling mong matukoy kung ang iyong pamumuhunan, estratehiya, o iba pang mga produkto at serbisyo ay tutugma sa iyong mga pangangailangan batay sa iyong mga layunin sa pamumuhunan at personal at pinansyal na kalagayan..</p> <p>8) Ikaw lamang ang magiging responsable para sa mga nalugi sanhi ng awtomatikong pagsasagawa ng mga operasyon gamit ang serbisyo.</p> <p>9) Ang anumang impormasyon sa Platform ay nilayon upang magbigay ng dinamika ng kalakalan at mga serbisyo ng impormasyon para sa Mga Mangangalakal at Followers. Ang Platform na ito ay hindi nagbibigay ng anumang uri ng payo sa pamumuhunan at hindi nagpapahiwatig ng pagbibigay ng naturang impormasyon o mga function sa anumang anyo. Dapat kang magsagawa ng independiyenteng pananaliksik at gumawa ng mga independiyenteng desisyon sa pamumuhunan sa impormasyong nakolekta sa pamamagitan ng Platform na ito o ang function ng Mga Serbisyo..</p> <p>10) Sumasang-ayon ka at tinatanggap mo na ang mga sumusunod, nang walang limitasyon, ay mga dahilan na maaaring magsanhi ng pagkabigo sa pagsasagawa ng Mga Serbisyo:</p><article><p>a)Ang bilang ng mga Tagasunod ng Trader ay umabot na sa pinakamataas na limitasyon</p> <p>b) Ang Trader ay tumigil sa pag-ooperate;</p> <p>c) Ang iyong kasalukuyang katayuan ay isang Trader;</p> <p>d) Walang mga ari-arian o pondo sa iyong account; at</p><p>e)Ang limitasyon sa order ng Trader ay umabot na sa pinakamataas na limitasyon.</p></article> <p>Gagawin namin ang mga makatuwirang hakbang upang bantayan ang performance ng anumang Trader sa ilalim ng Services functionality. Naka-reserba sa amin ang karapatan na itigil, pigilin, o i-block ang anumang Trader na makopya sa ilalim ng Services functionality..</p> <p>Inilalaan ng MEXC ang lahat ng mga karapatan para sa pangwakas na paliwanag ng Kasunduang ito sa loob ng saklaw ng batas.</p>