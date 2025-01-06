Launchpool

Mag-stake para makakuha ng mga token mula sa mga star project

Kabuuang Prize Pool (USDT)
1,239,239
Kabuuang Bilang ng Mga Kalahok
89,361
Bilang ng mga Nakalistang Proyekto
15
FAQ
EINSTEIN

EIN

Natapos
Puting papelOpisyal na WebsiteX
Kabuuang Airdrops
28,000,000 EIN
Panahon ng Event
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Eksklusibo sa Bagong User

USDT Pool

I-stake ang USDT para makakuha ng mga EIN airdrop

Tether
Tinantyang APR
80.24%
Kabuuang Airdrops
14,000,000 EIN
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
2,495,053 USDT
Mga kalahok
948

MX Pool

I-stake ang MX para makakuha ng mga EIN airdrop

MX Token
Tinantyang APR
7.33%
Kabuuang Airdrops
7,000,000 EIN
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
5,966,255 MX
Mga kalahok
5,771

EIN Pool

I-stake ang EIN para makakuha ng mga EIN airdrop

EINSTEIN
Tinantyang APR
2,995.28%
Kabuuang Airdrops
7,000,000 EIN
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
16,763,195 EIN
Mga kalahok
210
7,300,000,000 EIN: Mainit na mainit ang pagmimina! 🚀 1,000%+ APR
StablR USD

USDR

Natapos
Puting papelOpisyal na WebsiteXTelegram
Kabuuang Airdrops
70,000 USDT
Panahon ng Event
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Eksklusibo sa Bagong User

USDT Pool

I-stake ang USDT para makakuha ng mga USDT airdrop

Tether
Tinantyang APR
207.08%
Kabuuang Airdrops
50,000 USDT
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
2,178,934 USDT
Mga kalahok
1,141

MX Pool

I-stake ang MX para makakuha ng mga USDT airdrop

MX Token
Tinantyang APR
7.18%
Kabuuang Airdrops
10,000 USDT
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
5,753,351 MX
Mga kalahok
5,149

USDR Pool

I-stake ang USDR para makakuha ng mga USDT airdrop

StablR USD
Tinantyang APR
125.34%
Kabuuang Airdrops
10,000 USDT
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
694,042 USDR
Mga kalahok
697
StablR Euro

EURR

Natapos
Puting papelOpisyal na WebsiteXTelegram
Kabuuang Airdrops
70,000 USDT
Panahon ng Event
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Eksklusibo sa Bagong User

USDT Pool

I-stake ang USDT para makakuha ng mga USDT airdrop

Tether
Tinantyang APR
265.30%
Kabuuang Airdrops
50,000 USDT
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
1,653,015 USDT
Mga kalahok
906

MX Pool

I-stake ang MX para makakuha ng mga USDT airdrop

MX Token
Tinantyang APR
7.38%
Kabuuang Airdrops
10,000 USDT
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
5,451,287 MX
Mga kalahok
5,229

EURR Pool

I-stake ang EURR para makakuha ng mga USDT airdrop

StablR Euro
Tinantyang APR
179.68%
Kabuuang Airdrops
10,000 USDT
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
412,669 EURR
Mga kalahok
454
TRN

TRN

Paunang Paglilista
Natapos
Opisyal na WebsiteXTelegram
Kabuuang Airdrops
190,000 TRN
Panahon ng Event
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Eksklusibo sa Bagong User

USDT Pool

I-stake ang USDT para makakuha ng mga TRN airdrop

Tether
Tinantyang APR
28.14%
Kabuuang Airdrops
95,000 TRN
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
1,569,907 USDT
Mga kalahok
917

TRN Pool

I-stake ang TRN para makakuha ng mga TRN airdrop

TRN
Tinantyang APR
1,884.61%
Kabuuang Airdrops
95,000 TRN
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
314,040 TRN
Mga kalahok
702
EINSTEIN

EIN

Paunang Paglilista
Natapos
Puting papelOpisyal na WebsiteX
Kabuuang Airdrops
42,500,000 EIN
Panahon ng Event
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Eksklusibo sa Bagong User

USDT Pool

I-stake ang USDT para makakuha ng mga EIN airdrop

Tether
Tinantyang APR
113.39%
Kabuuang Airdrops
25,000,000 EIN
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
1,609,507 USDT
Mga kalahok
1,868

MX Pool

I-stake ang MX para makakuha ng mga EIN airdrop

MX Token
Tinantyang APR
8.80%
Kabuuang Airdrops
17,500,000 EIN
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
6,599,992 MX
Mga kalahok
8,622
7,300,000,000 EIN: Mainit na mainit ang pagmimina! 🚀 1,000%+ APR
Bombie

BOMB

Paunang Paglilista
Natapos
Opisyal na WebsiteXTelegram
Kabuuang Airdrops
6,000,000 BOMB
Panahon ng Event
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Eksklusibo sa Bagong User

USDT Pool

I-stake ang USDT para makakuha ng mga BOMB airdrop

Tether
Tinantyang APR
449.81%
Kabuuang Airdrops
4,000,000 BOMB
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
1,053,536 USDT
Mga kalahok
730

MX Pool

I-stake ang MX para makakuha ng mga BOMB airdrop

MX Token
Tinantyang APR
22.01%
Kabuuang Airdrops
2,000,000 BOMB
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
4,389,949 MX
Mga kalahok
3,057
ICEBERG

ICEBERG

Paunang Paglilista
Natapos
Opisyal na WebsiteAnunsyo ng PaglilistaX
Kabuuang Airdrops
1,666,666,666 ICEBERG
Panahon ng Event
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Eksklusibo sa Bagong User

ICEBERG Pool

I-stake ang ICEBERG para makakuha ng mga ICEBERG airdrop

ICEBERG
Tinantyang APR
8,488.44%
Kabuuang Airdrops
833,333,333 ICEBERG
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
719,201,521 ICEBERG
Mga kalahok
240

MX Pool

I-stake ang MX para makakuha ng mga ICEBERG airdrop

MX Token
Tinantyang APR
4.66%
Kabuuang Airdrops
833,333,333 ICEBERG
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
3,613,454 MX
Mga kalahok
2,759
Shardeum

SHM

Paunang Paglilista
Natapos
Puting papelOpisyal na WebsiteXTelegram
Kabuuang Airdrops
63,360 SHM
Panahon ng Event
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Eksklusibo sa Bagong User

USDT Pool

I-stake ang USDT para makakuha ng mga SHM airdrop

Tether
Tinantyang APR
600.58%
Kabuuang Airdrops
31,680 SHM
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
1,191,032 USDT
Mga kalahok
784

MX Pool

I-stake ang MX para makakuha ng mga SHM airdrop

MX Token
Tinantyang APR
48.75%
Kabuuang Airdrops
31,680 SHM
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
5,263,396 MX
Mga kalahok
4,137
Balance

EPT

Paunang Paglilista
Natapos
Puting papelOpisyal na WebsiteMga TuntuninAnunsyo ng PaglilistaXDiscord
Kabuuang Airdrops
4,560,000 EPT
Panahon ng Event
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Eksklusibo sa Bagong User

USDT Pool

I-stake ang USDT para makakuha ng mga EPT airdrop

Tether
Tinantyang APR
221.06%
Kabuuang Airdrops
2,300,000 EPT
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
1,690,745.385 USDT
Mga kalahok
1,204

MX Pool

I-stake ang MX para makakuha ng mga EPT airdrop

MX Token
Tinantyang APR
14.02%
Kabuuang Airdrops
1,300,000 EPT
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
5,427,749.429 MX
Mga kalahok
4,243

EPT Pool

I-stake ang EPT para makakuha ng mga EPT airdrop

Balance
Tinantyang APR
624.27%
Kabuuang Airdrops
960,000 EPT
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
18,210,289.004 EPT
Mga kalahok
393
Mantle

MNT

Natapos
Puting papelOpisyal na WebsiteMga TuntuninX
Kabuuang Airdrops
240,000 MNT
Panahon ng Event
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Eksklusibo sa Bagong User

USDT Pool

I-stake ang USDT para makakuha ng mga MNT airdrop

Tether
Tinantyang APR
134.91%
Kabuuang Airdrops
48,000 MNT
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
2,478,760 USDT
Mga kalahok
1,730

MX Pool

I-stake ang MX para makakuha ng mga MNT airdrop

MX Token
Tinantyang APR
34.49%
Kabuuang Airdrops
72,000 MNT
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
5,194,934 MX
Mga kalahok
4,523

MNT Pool

I-stake ang MNT para makakuha ng mga MNT airdrop

Mantle
Tinantyang APR
96.05%
Kabuuang Airdrops
120,000 MNT
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
11,488,373 MNT
Mga kalahok
4,492
Kinto

KINTO

Paunang Paglilista
Natapos
Puting papelOpisyal na WebsiteMga TuntuninAnunsyo ng PaglilistaXDiscord
Kabuuang Airdrops
10,100 KINTO
Panahon ng Event
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Eksklusibo sa Bagong User

USDT Pool

I-stake ang USDT para makakuha ng mga KINTO airdrop

Tether
Tinantyang APR
397.35%
Kabuuang Airdrops
5,100 KINTO
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
2,316,074.85 USDT
Mga kalahok
1,702

MX Pool

I-stake ang MX para makakuha ng mga KINTO airdrop

MX Token
Tinantyang APR
32.26%
Kabuuang Airdrops
3,000 KINTO
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
6,044,641.66 MX
Mga kalahok
5,185

KINTO Pool

I-stake ang KINTO para makakuha ng mga KINTO airdrop

Kinto
Tinantyang APR
3,934.48%
Kabuuang Airdrops
2,000 KINTO
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
6,187.34 KINTO
Mga kalahok
1,993
Term Finance

TERM

Paunang Paglilista
Natapos
Puting papelOpisyal na WebsiteAnunsyo ng PaglilistaX
Kabuuang Airdrops
120,000 TERM
Panahon ng Event
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Eksklusibo sa Bagong User

USDT Pool

I-stake ang USDT para makakuha ng mga TERM airdrop

Tether
Tinantyang APR
539.01%
Kabuuang Airdrops
60,000 TERM
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
967,721 USDT
Mga kalahok
819

MX Pool

I-stake ang MX para makakuha ng mga TERM airdrop

MX Token
Tinantyang APR
27.00%
Kabuuang Airdrops
36,000 TERM
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
4,198,604 MX
Mga kalahok
3,418

TERM Pool

I-stake ang TERM para makakuha ng mga TERM airdrop

Term Finance
Tinantyang APR
5,661.41%
Kabuuang Airdrops
24,000 TERM
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
78,392 TERM
Mga kalahok
1,531
Story

IP

Paunang Paglilista
Natapos
Puting papelOpisyal na WebsiteMga Tuntunin
Kabuuang Airdrops
60,000 IP
Panahon ng Event
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Eksklusibo sa Bagong User

USDT Pool

I-stake ang USDT para makakuha ng mga IP airdrop

Tether
Tinantyang APR
185.52%
Kabuuang Airdrops
30,000 IP
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
3,407,398 USDT
Mga kalahok
2,402

MX Pool

I-stake ang MX para makakuha ng mga IP airdrop

MX Token
Tinantyang APR
19.55%
Kabuuang Airdrops
18,000 IP
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
5,717,172 MX
Mga kalahok
4,981

IP Pool

I-stake ang IP para makakuha ng mga IP airdrop

Story
Tinantyang APR
645.05%
Kabuuang Airdrops
12,000 IP
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
221,619 IP
Mga kalahok
1,866
Aptos

APT

Natapos
Puting papelOpisyal na WebsiteMga Tuntunin
Kabuuang Airdrops
30,500 APT
Panahon ng Event
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Eksklusibo sa Bagong User

USDT Pool

I-stake ang USDT para makakuha ng mga APT airdrop

Tether
Tinantyang APR
260.38%
Kabuuang Airdrops
16,000 APT
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
6,050,882 USDT
Mga kalahok
3,734

MX Pool

I-stake ang MX para makakuha ng mga APT airdrop

MX Token
Tinantyang APR
58.36%
Kabuuang Airdrops
11,500 APT
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
5,067,179 MX
Mga kalahok
3,901

APT Pool

I-stake ang APT para makakuha ng mga APT airdrop

Aptos
Tinantyang APR
68.87%
Kabuuang Airdrops
3,000 APT
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
522,135 APT
Mga kalahok
2,460
Xterio

XTER

Paunang Paglilista
Natapos
Puting papelOpisyal na WebsiteMga TuntuninAnunsyo ng Paglilista
Kabuuang Airdrops
800,000 XTER
Panahon ng Event
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Eksklusibo sa Bagong User

USDT Pool

I-stake ang USDT para makakuha ng mga XTER airdrop

Tether
Tinantyang APR
279.69%
Kabuuang Airdrops
400,000 XTER
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
4,636,882 USDT
Mga kalahok
5,642

MX Pool

I-stake ang MX para makakuha ng mga XTER airdrop

MX Token
Tinantyang APR
47.02%
Kabuuang Airdrops
240,000 XTER
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
4,603,249 MX
Mga kalahok
3,627

XTER Pool

I-stake ang XTER para makakuha ng mga XTER airdrop

Xterio
Tinantyang APR
1,335.95%
Kabuuang Airdrops
160,000 XTER
Kabuuang Halaga ng Naka-staked
999,659 XTER
Mga kalahok
2,698