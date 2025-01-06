EIN
- Kabuuang Airdrops
- 28,000,000 EIN
- Panahon ng Event
- 2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
USDT Pool
I-stake ang USDT para makakuha ng mga EIN airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 14,000,000 EIN
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 2,495,053 USDT
- Mga kalahok
- 948
MX Pool
I-stake ang MX para makakuha ng mga EIN airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 7,000,000 EIN
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 5,966,255 MX
- Mga kalahok
- 5,771
EIN Pool
I-stake ang EIN para makakuha ng mga EIN airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 7,000,000 EIN
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 16,763,195 EIN
- Mga kalahok
- 210
USDR
- Kabuuang Airdrops
- 70,000 USDT
- Panahon ng Event
- 2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
USDT Pool
I-stake ang USDT para makakuha ng mga USDT airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 50,000 USDT
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 2,178,934 USDT
- Mga kalahok
- 1,141
MX Pool
I-stake ang MX para makakuha ng mga USDT airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 10,000 USDT
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 5,753,351 MX
- Mga kalahok
- 5,149
USDR Pool
I-stake ang USDR para makakuha ng mga USDT airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 10,000 USDT
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 694,042 USDR
- Mga kalahok
- 697
EURR
- Kabuuang Airdrops
- 70,000 USDT
- Panahon ng Event
- 2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
USDT Pool
I-stake ang USDT para makakuha ng mga USDT airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 50,000 USDT
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 1,653,015 USDT
- Mga kalahok
- 906
MX Pool
I-stake ang MX para makakuha ng mga USDT airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 10,000 USDT
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 5,451,287 MX
- Mga kalahok
- 5,229
EURR Pool
I-stake ang EURR para makakuha ng mga USDT airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 10,000 USDT
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 412,669 EURR
- Mga kalahok
- 454
TRN
- Kabuuang Airdrops
- 190,000 TRN
- Panahon ng Event
- 2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
USDT Pool
I-stake ang USDT para makakuha ng mga TRN airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 95,000 TRN
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 1,569,907 USDT
- Mga kalahok
- 917
TRN Pool
I-stake ang TRN para makakuha ng mga TRN airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 95,000 TRN
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 314,040 TRN
- Mga kalahok
- 702
EIN
- Kabuuang Airdrops
- 42,500,000 EIN
- Panahon ng Event
- 2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
USDT Pool
I-stake ang USDT para makakuha ng mga EIN airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 25,000,000 EIN
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 1,609,507 USDT
- Mga kalahok
- 1,868
MX Pool
I-stake ang MX para makakuha ng mga EIN airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 17,500,000 EIN
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 6,599,992 MX
- Mga kalahok
- 8,622
BOMB
- Kabuuang Airdrops
- 6,000,000 BOMB
- Panahon ng Event
- 2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
USDT Pool
I-stake ang USDT para makakuha ng mga BOMB airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 4,000,000 BOMB
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 1,053,536 USDT
- Mga kalahok
- 730
MX Pool
I-stake ang MX para makakuha ng mga BOMB airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 2,000,000 BOMB
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 4,389,949 MX
- Mga kalahok
- 3,057
ICEBERG
- Kabuuang Airdrops
- 1,666,666,666 ICEBERG
- Panahon ng Event
- 2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
ICEBERG Pool
I-stake ang ICEBERG para makakuha ng mga ICEBERG airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 833,333,333 ICEBERG
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 719,201,521 ICEBERG
- Mga kalahok
- 240
MX Pool
I-stake ang MX para makakuha ng mga ICEBERG airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 833,333,333 ICEBERG
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 3,613,454 MX
- Mga kalahok
- 2,759
SHM
- Kabuuang Airdrops
- 63,360 SHM
- Panahon ng Event
- 2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
USDT Pool
I-stake ang USDT para makakuha ng mga SHM airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 31,680 SHM
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 1,191,032 USDT
- Mga kalahok
- 784
MX Pool
I-stake ang MX para makakuha ng mga SHM airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 31,680 SHM
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 5,263,396 MX
- Mga kalahok
- 4,137
EPT
- Kabuuang Airdrops
- 4,560,000 EPT
- Panahon ng Event
- 2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
USDT Pool
I-stake ang USDT para makakuha ng mga EPT airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 2,300,000 EPT
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 1,690,745.385 USDT
- Mga kalahok
- 1,204
MX Pool
I-stake ang MX para makakuha ng mga EPT airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 1,300,000 EPT
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 5,427,749.429 MX
- Mga kalahok
- 4,243
EPT Pool
I-stake ang EPT para makakuha ng mga EPT airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 960,000 EPT
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 18,210,289.004 EPT
- Mga kalahok
- 393
MNT
- Kabuuang Airdrops
- 240,000 MNT
- Panahon ng Event
- 2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
USDT Pool
I-stake ang USDT para makakuha ng mga MNT airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 48,000 MNT
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 2,478,760 USDT
- Mga kalahok
- 1,730
MX Pool
I-stake ang MX para makakuha ng mga MNT airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 72,000 MNT
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 5,194,934 MX
- Mga kalahok
- 4,523
MNT Pool
I-stake ang MNT para makakuha ng mga MNT airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 120,000 MNT
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 11,488,373 MNT
- Mga kalahok
- 4,492
KINTO
- Kabuuang Airdrops
- 10,100 KINTO
- Panahon ng Event
- 2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
USDT Pool
I-stake ang USDT para makakuha ng mga KINTO airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 5,100 KINTO
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 2,316,074.85 USDT
- Mga kalahok
- 1,702
MX Pool
I-stake ang MX para makakuha ng mga KINTO airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 3,000 KINTO
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 6,044,641.66 MX
- Mga kalahok
- 5,185
KINTO Pool
I-stake ang KINTO para makakuha ng mga KINTO airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 2,000 KINTO
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 6,187.34 KINTO
- Mga kalahok
- 1,993
TERM
- Kabuuang Airdrops
- 120,000 TERM
- Panahon ng Event
- 2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
USDT Pool
I-stake ang USDT para makakuha ng mga TERM airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 60,000 TERM
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 967,721 USDT
- Mga kalahok
- 819
MX Pool
I-stake ang MX para makakuha ng mga TERM airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 36,000 TERM
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 4,198,604 MX
- Mga kalahok
- 3,418
TERM Pool
I-stake ang TERM para makakuha ng mga TERM airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 24,000 TERM
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 78,392 TERM
- Mga kalahok
- 1,531
IP
- Kabuuang Airdrops
- 60,000 IP
- Panahon ng Event
- 2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
USDT Pool
I-stake ang USDT para makakuha ng mga IP airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 30,000 IP
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 3,407,398 USDT
- Mga kalahok
- 2,402
MX Pool
I-stake ang MX para makakuha ng mga IP airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 18,000 IP
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 5,717,172 MX
- Mga kalahok
- 4,981
IP Pool
I-stake ang IP para makakuha ng mga IP airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 12,000 IP
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 221,619 IP
- Mga kalahok
- 1,866
APT
- Kabuuang Airdrops
- 30,500 APT
- Panahon ng Event
- 2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
USDT Pool
I-stake ang USDT para makakuha ng mga APT airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 16,000 APT
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 6,050,882 USDT
- Mga kalahok
- 3,734
MX Pool
I-stake ang MX para makakuha ng mga APT airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 11,500 APT
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 5,067,179 MX
- Mga kalahok
- 3,901
APT Pool
I-stake ang APT para makakuha ng mga APT airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 3,000 APT
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 522,135 APT
- Mga kalahok
- 2,460
XTER
- Kabuuang Airdrops
- 800,000 XTER
- Panahon ng Event
- 2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
USDT Pool
I-stake ang USDT para makakuha ng mga XTER airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 400,000 XTER
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 4,636,882 USDT
- Mga kalahok
- 5,642
MX Pool
I-stake ang MX para makakuha ng mga XTER airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 240,000 XTER
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 4,603,249 MX
- Mga kalahok
- 3,627
XTER Pool
I-stake ang XTER para makakuha ng mga XTER airdrop
- Kabuuang Airdrops
- 160,000 XTER
- Kabuuang Halaga ng Naka-staked
- 999,659 XTER
- Mga kalahok
- 2,698