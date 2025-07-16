Ano ang FAT? Isang Pagkilala sa Digital Assets

FAT ay isang cryptocurrency batay sa blockchain na gumagana bilang isang ERC-20 token sa Ethereum network. Itinatag noong Abril 2018 at ito ay pangunahing nauugnay sa FatBTC platform, kung saan ito ay nagsisilbing panloob na pera. Nilikha ang token upang mapadali ang mabilis na transaksyon ng digital assets at magbigay ng insentibo sa pakikilahok sa loob ng FatBTC ecosystem, na naglalayong tugunan ang mga pagkakainefisyensiya sa pamamahala ng digital asset batay sa palitan. Sa tulong ng pundasyon ng Ethereum, ang FAT ay nagbibigay-daan sa mga gumagamit na maglipat ng halaga, magbayad para sa mga serbisyo, at posibleng ma-access ang mga benepisyo na espesyal sa platform, habang ginagamit ang seguridad at kalinawan ng teknolohiya ng blockchain. Bilang isang kilalang digital asset sa merkado ng cryptocurrency, kinakatawan ng FAT ang isang makabagong diskarte sa mga solusyon sa pinansyang batay sa blockchain.
Inilunsad ang FAT noong 2018 bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya ng FatBTC exchange upang likhain ang katutubong digital asset para sa kanilang mga gumagamit. Habang ang mga tiyak na detalye tungkol sa grupo ng mga tagapagtatag ay hindi ibinigay sa mga magagamit na pinagkukunan, ang paglulunsad ng proyekto ay tumapat sa mga pagsisikap ng FatBTC na palawigin ang kanilang mga alok at palakasin ang engagement ng gumagamit sa pamamagitan ng isang paunang token. Ang bisyon sa likod ng FAT ay upang gawing simple ang mga operasyon ng palitan at magbigay ng karagdagang gamit sa mga kalahok sa platform sa pamamagitan ng pagsasama ng dedikadong ERC-20 token sa loob ng cryptocurrency ecosystem.
Mula sa pagkakatatag nito, namarkahan ng FAT ang ilang mga mahahalagang tagumpay, kabilang ang integrasyon nito sa FatBTC trading platform at ang pagkakatatag ng smart contract nito sa Ethereum (address: 0x2ec95b8eda549b79a1248335a39d299d00ed314c). Naging daan ang paglulunsad ng token para mailagay ang FatBTC bilang isa sa mga unang tagasunod ng mga cryptocurrency batay sa palitan, na nag-aambag sa paglago ng platform at sa pagsasauli ng mga gumagamit sa kompetitibong merkado ng digital asset.
Ang FAT ecosystem ay nakatuon sa papel nito bilang panloob na pera ng FatBTC exchange, na may sumusunod na core components:
Pangunahing Platform/Application:
Ginagamit ang FAT sa loob ng FatBTC exchange upang mapadali ang pagbebenta, magbayad para sa bayarin sa transaksyon, at makilahok sa mga promosyon o reward na espesyal sa platform. Ang integrasyon nito bilang ERC-20 token ay nagtitiyak ng compatibility sa Ethereum wallets at decentralized applications, na nagpapalakas sa gamit nito bilang versatile na digital asset.
Pangalawang Mga Katangian/Service:
Maaaring magamit ang FAT para sa mga insentibo ng komunidad, loyalty programs, o bilang paraan upang ma-access ang mga espesyal na tampok sa FatBTC platform. Ito ay nagpapalakas ng engagement ng gumagamit at nagbibigay ng karagdagang halaga sa mga hawak ng token sa loob ng blockchain ecosystem.
Karagdagang Mga Component ng Ecosystem:
Bilang isang ERC-20 token, maaaring itago, ilipat, at pamahalaan ang FAT gamit ang mga standard na Ethereum-compatible wallet, na nagbibigay-daan para sa mas malawak na interoperability sa loob ng Ethereum ecosystem at sa mas malawak na merkado ng cryptocurrency.
Sabay-sabay na gumagana ang mga component na ito upang lumikha ng isang madaling environment kung saan ang FAT ay nagsisilbing utility token na nagbibigay-kuryente sa mga transaksyon at interaksyon sa loob ng FatBTC network at pati na rin sa labas nito.
Hindi Epektibong Mga Transaksyon sa Palitan:
Madalas na nahaharap sa pagkaantala at mataas na gastos ang mga tradisyonal na palitan sa pagpoproseso ng mga transaksyon. Sinusubukan ng FAT gawing simple ang mga prosesong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng native, blockchain-based currency para sa internal na settlements, na nag-aalok ng mas epektibong solusyon sa pamamahala ng digital asset.
Kakulangan ng Insentibo sa Gumagamit:
Maraming mga platform ang nahihirapan na panatilihin ang mga gumagamit dahil sa limitadong mga gantimpala o mekanismo ng engagement. Tinutugunan ng FAT ito sa pamamagitan ng pagbibigay-daan sa mga loyalty program at benepisyong espesyal sa platform sa loob ng cryptocurrency ecosystem.
Limitadong Interoperability:
Maaaring silo ang mga asset batay sa palitan, na nagpapahina sa kanilang gamit sa labas ng platform. Bilang isang ERC-20 token, nag-aalok ang FAT ng compatibility sa mas malawak na Ethereum ecosystem, na nagpapalakas ng gamit nito bilang versatile na digital asset para sa mga tagahanga ng cryptocurrency.
Tinutugunan ng FAT ang mga hamong ito sa pamamagitan ng paggamit ng blockchain technology upang mag-alok ng isang ligtas, epektibo, at versatile na digital asset para sa mga gumagamit ng palitan.
Ayon sa mga ibinigay na resulta ng paghahanap, walang direktang impormasyon na magagamit tungkol sa kabuuang paglalabas o proporsyonal na distribusyon ng digital token na FAT. Ang mga resulta ng paghahanap ay tumutukoy sa mga konseptong tulad ng 'fat protocols' sa blockchain, ang 'Fat App Thesis,' at pangkalahatang talakayan tungkol sa digital tokens at tokenization, pero wala sa mga ito ang nagbibigay ng tiyak na data tungkol sa isang token na tinatawag na FAT, ang kabuuang supply nito, o ang distribusyon nito.
Kung ikaw ay tumutukoy sa isang partikular na cryptocurrency o digital asset na FAT, posible na:
Upang makakuha ng tumpak na impormasyon tungkol sa kabuuang paglalabas at proporsyonal na distribusyon ng FAT token, kadalasan kailangan mong:
Sa loob ng FatBTC ecosystem, ang FAT ay nagsisilbing:
Wala sa mga kasalukuyang resulta ng paghahanap ang nagbibigay ng pampublikong magagamit na impormasyon tungkol sa iskedyul ng sirkulasyon o oras ng pag-unlock para sa mga FAT token.
Walang mga detalye na magagamit tungkol sa governance o mga mekanismo ng staking para sa FAT batay sa kasalukuyang datos.
FAT ay nagsisilbing isang utility token sa loob ng FatBTC ecosystem, na naglalayong mapalakas ang epektibong transaksyon, engagement ng gumagamit, at interoperability sa pamamagitan ng standard ng ERC-20. Habang ang mga core feature nito at integrasyon sa FatBTC platform ay malinaw, ang mga tiyak na detalye tungkol sa tokenomics, distribusyon, at governance nito ay hindi magagamit sa mga kasalukuyang resulta ng paghahanap. Para sa mga interesadong makipag-trade ng FAT, nag-aalok ang MEXC ng isang ligtas at user-friendly na platform na tuklasin ang digital asset na ito. Handa ka nang simulan ang pag-trade ng FAT? Ang aming komprehensibong "FAT Trading Complete Guide: From Getting Started to Hands-On Trading" ay magdadala sa iyo ng lahat ng dapat mong malaman – mula sa mga fundamental ng FAT at setup ng wallet hanggang sa mga advanced na estratehiya sa trading at teknik sa pamamahala ng panganib. Maging bago ka sa cryptocurrency o isang sanay na trader, ang step-by-step na gabay na ito ay bibigyan ka ng kaalaman sa secure platform ng MEXC. Alamin kung paano mapapalakas ang iyong FAT potential sa blockchain ecosystem ngayon!
