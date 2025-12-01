Iba't ibang Uri ng Mga Spot Order

Ang platform ng MEXC ay nag-aalok ng apat na uri ng mga spot order: Mga Limit Order, Mga Market Order, Mga Take-Profit/Stop-Loss Order, at OCO (One-Cancels-the-Other) na Mga Order.
Sa limit order, maaaring itakda ng mga user ang presyo ng order, at ang mga order ay isasagawa sa tinukoy na presyo ng order o mas kanais-nais na presyo.
Kapag naglalagay ng limit order, kung may mga umiiral nang order sa order book na tumutugma sa tinukoy na presyo ng order ng user, ang limit order ay agad na isasagawa sa pinakamagandang available na presyo. Kung walang tumutugmang mga order, mananatili ang limit order sa order book hanggang sa tuluyang maisakatuparan o hanggang sa kanselahin ito ng user.
Gamitin natin ang MX bilang isang halimbawa:
Isipin na kasalukuyan kang mayroong 10 MX token sa iyong account. Ang kasalukuyang presyo sa merkado para sa 1 MX ay 2.94 USDT, at plano mong magbenta ng 10 MX token sa presyong 3 USDT bawat isa.
Sa ibaba ng K-line chart, sa tab na "Spot," piliin ang [Limit]. Sa kanang seksyon, ilagay ang presyo ng pagbebenta (3 USDT) sa field na "Presyo" at ang halaga ng pagbebenta (10 MX) sa field na "Halaga." Mapapansin mo na ang order na ito ay magreresulta sa panghuling halaga ng kalakalan na 30 USDT. I-click ang [Sell MX] para kumpletuhin ang limit order para sa pagbebenta ng iyong mga MX token.
Kung plano mong bumili ng mga token ng MX, sa kaliwang seksyon, maaari mong ilagay ang iyong presyo ng pagbili at halaga ng pagbili sa mga field na "Presyo" at "Halaga". Pagkatapos, i-click ang [Buy MX] at hintaying maisakatuparan ang limit order.
Dahil sa kasalukuyang presyo sa merkado ng MX na 2.94 USDT at ang kakulangan ng liquidity sa 3 USDT sa merkado, maaaring tumagal ng ilang oras para maisakatuparan ang limit order.
Sa panahon ng paghihintay, kung magpasya kang huwag nang maghintay pa, maaari kang mag-click sa [Kanselahin] upang wakasan ang kalakalan. Habang naghihintay na maisakatuparan ang limit order, mai-lock ang iyong mga token ng MX, na gagawing hindi magagamit ang mga ito para sa iba pang aktibidad sa pangangalakal. Kapag nag-click ka sa [Kanselahin] para sa order, ang mga naka-lock na MX token ay ilalabas, na magpapalaya sa mga ito para magamit sa iba pang mga operasyon ng kalakalan.
Ang market order ay nagbibigay-daan sa mga user na mabilis na magsagawa ng mga trade sa kasalukuyang presyo sa merkado. Sa mga order sa merkado, hindi kailangang itakda ng mga user ang presyo, dahil kailangan lang nilang tukuyin ang dami.
Mahalagang tandaan na kapag ang mga presyo sa merkado ay lubhang pabagu-bago, ang paggamit ng isang order sa merkado ay maaaring magresulta sa panghuling presyo ng pagpapatupad na naiiba mula sa unang presyo na ipinakita sa user. Halimbawa, kung ang kasalukuyang presyo ng MX ay 2.94 USDT at naglagay ka ng market order para sa 294 USDT para makabili ng 100 MX token, maaaring mag-iba-iba ang presyo sa pagitan ng oras kung kailan ka nag-click para bumili at kapag naisakatuparan ang order, na nagiging sanhi ng aktwal na dami ng mga MX token na maging iba sa 100.
Let's use MX as an example to illustrate how to place a market order:
Isipin na gusto mong magbenta ng 10 MX token sa presyo sa merkado. Mag-click sa [Spot] at piliin ang [Market]. Sa kanang seksyon, ilagay ang halaga ng pagbebenta (10 MX) sa field na "Halaga" at i-click ang [Sell MX] para kumpletuhin ang market sell order.
Ang mga order sa merkado ay madalas na ginagamit ng mga mangangalakal na naglalayon ng mabilis na pagpasok o paglabas na mga diskarte, dahil ang mga order na ito ay maaaring mabilis na maisakatuparan sa presyo ng merkado.
Ang take-profit/stop-loss order ay isang conditional order na awtomatikong naglalagay ng buy o sell order kapag naabot ng market ang iyong preset trigger price, na nagbibigay-daan sa iyong mag-lock ng mga kita o makontrol ang panganib. Depende sa paraan ng pagpapatupad, mayroong dalawang uri ng mga order:
- Limit TP/SL: Pareho kang nagtatakda ng trigger na presyo at limit na presyo. Kapag naabot ng presyo sa merkado ang presyo ng pag-trigger, naglalagay ang system ng limit order sa iyong preset na presyo.
- Market TP/SL: Kailangan mo lang magtakda ng trigger price. Kapag ang presyo sa merkado ay umabot sa presyo ng pag-trigger, ang system ay nagsusumite ng isang order sa merkado at ipapatupad sa pinakamahusay na magagamit na presyo.
Example 1 (Stop-Limit + Stop-Loss)
Hawak mo ang BTC at magtakda ng trigger na presyo na 110,000 USDT na may limit na presyo ng pagbebenta na 100,000 USDT. Kapag bumaba ang presyo sa merkado sa 110,000 USDT, awtomatikong naglalagay ang system ng limit sell order sa 100,000 USDT, sinusubukang isagawa ang stop-loss sa presyong iyon.
Example 2 (Market Take-Profit)
Hawak mo ang ETH at magtatakda ng trigger na presyo na 5,000 USDT. Kapag ang presyo sa merkado ay tumaas sa 5,000 USDT, ang system ay nagsusumite ng isang market sell order at ipapatupad sa pinakamahusay na magagamit na presyo upang mai-lock ang mga kita.
Upang matuto nang higit pa tungkol sa mga order ng TP/SL, sumangguni sa: Ano ang Take-Profit/Stop-Loss Order?
Pinagsasama ng mga order ng OCO (One-Cancels-the-Other), na kilala rin bilang mga selective entrustment order, ang stop limit order at limit order sa isang order ng OCO para sa placement. Kapag ang stop limit order ay na-trigger, o kapag ang limit order ay naisakatuparan / bahagyang naisakatuparan, ang ibang order ay awtomatikong nakansela. Kung ang alinmang order ay manu-manong kinansela, ang kaukulang order ay sabay-sabay ding kinakansela.
Ang mga order ng OCO ay naglalayong makakuha ng mas mahusay na mga presyo ng pagpapatupad habang tinitiyak ang katuparan ng pagbili/pagbebenta. Sa spot trading, maaaring gamitin ng mga mamumuhunan ang diskarte sa pangangalakal na ito kapag nais nilang magtakda ng parehong stop limit order at limit order nang sabay-sabay..
Sa oras ng pagsulat, ang mga order ng OCO ay sinusuportahan lamang para sa ilang mga token, kabilang ang BTC. Gagamitin namin ang BTC bilang isang halimbawa:
Ipagpalagay na ang kasalukuyang presyo ng BTC ay $43,400, at gusto mong bumili kapag bumaba ang presyo sa $41,000. Gayunpaman, kung ang presyo ng BTC ay patuloy na tumaas, at naniniwala ka na kahit na lumampas sa $45,000, ito ay patuloy na tataas, gusto mong makabili kapag umabot na ito sa $45,500.
Sa pahina ng trading para sa BTC, sa ilalim ng seksyong "Spot", i-click ang [ᐯ] sa tabi ng "Stop-limit," at piliin ang [OCO]. Sa kaliwang seksyon, ilagay ang 41,000 sa field na "Limit", 45,000 sa field na "Presyo ng Trigger," at 45,500 sa field na "Presyo." Pagkatapos, ipasok ang halaga ng pagbili sa field na "Halaga" at i-click ang [Buy BTC] upang itakda ang order.
Sa pamamagitan ng paggamit ng mga order ng OCO sa kanilang diskarte sa spot trading, ang mga mamumuhunan ay maaaring sabay na magtakda ng mga presyo ng trigger para sa TP/SL pati na rin ang isang limitasyon sa presyo nang hindi kinakailangang mag-set up ng dalawang magkahiwalay na order. Makakatipid ito ng oras at pagsisikap, na nagpapataas ng kahusayan sa pangangalakal. Kung gusto mong matuto nang higit pa tungkol sa mga order ng One-Cancels-the-Other (OCO), maaari mong basahin ang tungkol sa mga ito dito: Ano ang One-Cancels-the-Other (OCO) Order?
Upang suriin ang iyong kasaysayan ng order, mag-click sa [Mga Order] sa kanang sulok sa itaas ng opisyal na website ng MEXC at piliin ang [Mga Spot Order]. Dito, maa-access mo ang mga talaan para sa lahat ng iyong mga spot order at trade.
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo sa pagbili, pagbebenta, o paghawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang platform ay hindi responsable para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.