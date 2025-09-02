Dapat-Basahin! Ano ang Futures Trading? Alamin sa Loob Lamang ng 3 Minuto

Sa artikulong ito, gagamitin natin ang MEXC Learn upang suriin ang mga batayang kaalaman sa futures trading. Isang simpleng gabay na makakatulong sa iyo na madaling maunawaan ang merkado ng derivativeSa artikulong ito, gagamitin natin ang MEXC Learn upang suriin ang mga batayang kaalaman sa futures trading. Isang simpleng gabay na makakatulong sa iyo na madaling maunawaan ang merkado ng derivative
Sa artikulong ito, gagamitin natin ang MEXC Learn upang suriin ang mga batayang kaalaman sa futures trading. Isang simpleng gabay na makakatulong sa iyo na madaling maunawaan ang merkado ng derivatives at matutunan ang mga produktong Futures na inaalok ng MEXC.
Buod ng Artikulo:
Ang futures contract ay isang derivative contract kung saan parehong obligado ang buyer at seller na isakatuparan ang isang transaksyon sa isang asset sa nakatakdang presyo at petsa sa hinaharap. Anuman ang presyo ng asset sa merkado sa araw ng settlement, ang transaksyon ay isinasagawa batay sa presyong napagkasunduan sa kontrata.
Maaaring saklawin ng mga kontrata ang anumang pisikal na kalakal o instrumento sa pananalapi. Ang mga kontratang ito ay sapat na detalyado upang tukuyin ang dami ng pinagbabatayan na asset na saklaw ng mga ito. Ang mga ito ay isang karaniwang tool para sa pag-hedging laban sa mga pagbabago sa presyo sa pinagbabatayan na mga asset.
Ang futures trading ay isang instrumentong pinansyal na may pinagmulan pa noong sinaunang panahon at unti-unting umunlad tungo sa modernong anyo nito ngayon. Ang pangunahing layunin nito ay bawasan ang panganib sa pagbabago ng presyo ng mga kalakal sa pamamagitan ng pagla-lock ng presyo nang mas maaga. Ang mga makabagong futures contracts ay nagsimula noong ika-17 siglo sa Europa, kung saan ang mga mangangalakal ay nagsimulang bumili at magbenta ng mga produkto gaya ng lana, pampalasa, at metal ores gamit ang mga kasunduan na kahalintulad ng futures contracts. Ang mga kasunduang ito ang naging batayan ng modernong futures trading.
Noong 1848, itinatag ang Chicago Board of Trade (CBOT), na naging unang pormal na futures exchange sa mundo. Sa huling bahagi ng ika-19 na siglo, sinimulan ng CBOT ang pagpapakilala ng mga standardized futures na kontrata, na malinaw na tinutukoy ang uri, dami, kalidad, at petsa ng paghahatid ng mga ipinagkalakal na kalakal. Ang standardisasyong ito ay lubos na nagpabuti ng kahusayan sa pangangalakal, pinababa ang mga gastos, at nagdulot ng pag-unlad ng futures market.
Ang kontrata ay nagbibigay-daan sa mga trader na maayos o ma-lock ang presyo ng isang asset sa hinaharap. Ang asset na ito ay maaaring anumang kalakal na karaniwang itinitrade gaya ng langis, ginto, pilak, mais, asukal, o bulak. Maaari rin itong maging stocks, currency pairs, cryptocurrencies, o government bonds.
Ang isang kontrata ay nagla-lock ng presyo ng alinman sa mga asset na ito para sa isang takdang petsa sa hinaharap. Ang mga standard contracts ay may expiration date at nakapirming presyo. Karaniwan, ang petsa o buwan ng pag-expire ang ginagamit para makilala ang isang futures contract. Halimbawa, ang isang corn futures contract na mag-e-expire sa Enero ay tinatawag na January Corn Contract. Gamitin natin ang isang halimbawa sa kalakalan ng mais bilang commodity futures upang mas malinaw na maipaliwanag ang proseso:
Ipalagay nating si Alice ay isang magsasaka ng mais, at si Candy ay isang bumibili ng mais. Sa totoong produksyon, ang taniman ng mais ay may mahabang cycle at naapektuhan ng maraming salik tulad ng hindi inaasahang panahon at peste, na nagreresulta sa hindi tiyak na ani. Para kay Alice, mahalagang tiyakin na ang huling presyo ng bentahan ng kanyang mais ay hindi bababa sa kanyang gastos sa produksyon. Para kay Candy, ang layunin ay makakuha ng sapat na mais sa pinakamababang posibleng presyo. Ito ang pundasyon ng futures trading.
Ipagpalagay pa natin na ang gastos ni Alice sa produksyon ay $100 kada tonelada, at ang inaasahang presyo ni Candy ay hindi lalampas sa $110 kada tonelada. Maaari silang lumagda ng futures contract bago pa anihin ang mais ayon sa mga sumusunod na kasunduan:
Tao
Trading Asset
Presyo ng Gastos sa Produksyon
Presyo ng Pagbili
Napagkasunduang Presyo
Nominal na Kita
Alice
Mais
$100/ton
$105/ton
$5/ton
Candy
Mais
$105/ton
$5/ton
Kapag pinirmahan nina Alice at Candy ang kontrata, sa oras ng pag-aani mayroong tatlong posibleng sitwasyon:
Sitwasyon
Huling Kita ng Mais
Huling Presyo ng Merkado ng Mais
Presyo ng Gastos ni Alice
Presyo ng Pagbili ng Candy
Huling Kita ni Alice
Sitwasyon 1
Mas mataas kaysa sa inaasahan
Mas mababa sa $100/ton
$100/ton
$105/ton
Mas mataas sa $5/ton
Sitwasyon 2
Gaya ng inaasahan
Humigit-kumulang $100/ton
$100/ton
$105/ton
$5/ton
Sitwasyon 3
Mas mababa sa inaasahan
Mas mataas sa $100/ton
$100/ton
$105/ton
Mas mababa sa $5/ton
Mula sa simpleng halimbawang ito, makikita natin na bilang mamimili ng kontrata sa hinaharap, si Candy ay may karapatan na magkaroon ng pagmamay-ari ng mais sa napagkasunduang presyo na $105/tonelada sa pagtatapos ng kontrata. Bagama't may panganib na bumili sa presyong mas mataas kaysa sa Spot market, ang susi ay ang kakayahang mai-lock nang maaga ang kinakailangang kalakal. Gayundin, mahalagang tandaan na maaaring ibenta ng mga mamimili ang kanilang mga kontrata sa iba, na inaalis ang kanilang mga sarili sa kanilang mga obligasyon sa kontraktwal.
Ang mga pangunahing alituntunin ng futures contracts sa cryptocurrency market ay hinango mula sa tradisyonal na futures markets. Narito ang isang maikling paghahambing:
Uri ng Kalakalan sa Kontrata
Underlying Asset
Oras ng Kalakalan
May Kasamang Physical Delivery
Mga Limitasyon sa Cross-Border Trading
Volatility
Traditional Futures
Mga kalakal, mahalagang metal, stock indices, forex, atbp.
Limitado sa oras ng exchange (karaniwang hindi 24/7)
Ang ilan ay may delivery, ang iba wala
Malaki
Mas mababa
Crypto Futures
Mga crypto asset
24/7 trading
Walang kinakailangang delivery
Mas kaunti
Mas mataas
Mula sa paghahambing sa itaas, malinaw na ang kabuuang laki ng crypto market ay relatibong maliit. Noong Hulyo 3, 2025, ang tinatayang kapitalisasyon ng crypto market ay nasa $3.8 trilyon, na masyado pang maliit kung ihahambing, halimbawa, sa market capitalization ng ginto na humigit-kumulang $20 trilyon. Dahil dito, ang price volatility sa crypto ay karaniwang mas mataas kaysa sa ginto, stock indices, o iba pang kalakal.
Sa kabilang banda, ang crypto futures ay may maraming kalamangan, tulad ng 24/7 na kalakalan, kaunting limitasyong heograpikal, kawalan ng delivery requirements, at mas mataas na volatility, na nagbibigay sa mga trader ng mas maraming oportunidad para sa kalakalan.
Ang futures trading ay may maraming benepisyo para sa lahat ng uri ng investor. Dahil ito ay mga financial derivatives na nakabase sa halaga ng mga pinansyal o pisikal na asset, ito ay mahusay gamitin para sa risk management at hedging, lalo na sa larangan ng crypto mining at trading. Ang ganitong paraan ng pamamahala sa panganib ay ginagawa ang futures trading na mas risk-efficient.
Nag-aalok ang MEXC Futures sa mga user ng higit sa 1,000 trading pairs, na hindi lamang sumasaklaw sa mga pangunahing crypto product gaya ng Bitcoin Perpetual Futures, kundi mabilis ding inililista ang mga highly volatile at trending pairs gaya ng PEPEUSDT at TRUMPUSDT upang magbigay ng mas malawak na pagpipilian sa kalakalan.
Bilang karagdagan, ang MEXC ay pinapaboran ng mga mamumuhunan para sa mataas na mapagkumpitensyang mababang bayad. Sa kasalukuyan, ang merkado ng MEXC Futures ay nag-aalok ng 143 mga pares ng pangangalakal na may 0 fees (parehong maker at taker fees ay zero).
Siyempre, bilang isang uri ng kalakalan na may relatibong mataas na propesyonal na threshold, ang futures trading ay may matataas na rekisito pagdating sa karanasan ng trader at kakayahan sa risk management. Ang sinumang investor na papasok sa crypto futures ay kailangang lubusang maunawaan ang mga potensyal na panganib na dulot ng mataas na volatility ng crypto market. Para sa mas detalyadong gabay sa risk management, bisitahin ang: "Mga Estratehiya ng High-Leverage Trading: Pagbalanse ng Capital Efficiency at Pamamahala ng Panganib."
5.1 Kung plano ng mga MEXCer na mag-trade sa pamamagitan ng web, sundin ang mga hakbang na ito upang magamit ang MEXC site sa pagbili ng crypto Futures:
Buksan ang homepage ng MEXC, i-hover ang cursor sa Futures section ng top menu bar, pagkatapos ay piliin ang nais mong uri ng Futures trading mula sa dropdown menu o i-click ang link na ito.
5.2 Kung plano ng mga MEXCer na mag-trade gamit ang kanilang mobile device, gamitin ang sumusunod na gabay upang bumili ng crypto Futures sa MEXC App:
I-tap ang MEXC App at pumunta sa Futures section na matatagpuan sa bottom menu.
Ang Futures trading interface ng MEXC ay nagbibigay sa bawat trader ng lahat ng mahahalagang kasangkapan nang libre. Ang terminal ay user-friendly at malinaw na ipinapakita ang lahat ng kinakailangang impormasyon sa isang tingin.
MEXC Website:
MEXC App:
Gaya ng ipinapakita sa larawan sa itaas:
1: Ang tuktok na menu bar ay nagbibigay-daan sa iyong piliin ang pares ng kalakalan para sa kontrata ng Futures na gusto mong i-trade.
2: Ang ibaba ng screen ay nagpapakita ng iyong mga posisyon at mga detalye ng order.
3: Ang order book sa kaliwang bahagi ng screen ay nagpapakita kung ano ang binibili at ibinebenta ng ibang mga mangangalakal, na tumutulong sa iyong maunawaan ang mga kasalukuyang kondisyon ng merkado.
4: Ang kanang bahagi ng screen ay mayroong button ng pagkakalagay ng order.
Upang makapagsimula sa Futures trading sa MEXC, kailangan mong ilipat ang pondo mula sa iyong Spot account papunta sa iyong Futures account. Sa pagte-trade ng Futures, maaari mong tukuyin ang presyo at dami ng asset na nais mong i-trade at kumpirmahin ang iyong order sa pamamagitan ng pagpili ng "Bumili/Mahaba" o "Ibenta/Panandalian" na opsyon.
Ang MEXC ay nag-aalok ng iba't ibang leverage multiplier para sa iba't ibang Futures trading pairs.
Sinusuportahan ng MEXC Exchange ang trading leverage na hanggang 500x. Ang maximum na leverage ay depende sa paunang margin at maintenance margin na kinakailangan.
Ang exchange ay nagbibigay-daan sa mga user na ayusin ang kanilang mahaba at panandaliang posisyon sa Cross Margin mode. Halimbawa, maaari kang magtakda ng mga mahahabang posisyon sa 30x at mga panandaliang posisyon sa 90x. Upang mag-hedge ng panganib, maaaring isaayos ng mga mangangalakal ang kanilang trading leverage mula 90x pababa sa 30x.
Sinusuportahan ng platform ang mga mangangalakal na may iba't ibang mga kagustuhan sa margin sa pamamagitan ng pag-aalok ng iba't ibang mga mode ng margin:
Sa Cross Margin Mode, ang margin ay ibinabahagi sa pagitan ng dalawang posisyong binuksan sa parehong crypto asset. Ang anumang tubo o pagkawala mula sa isang posisyon ay maaaring gamitin upang ayusin ang balanse ng isa pang kalakalan.
Sa Isolated Margin Mode, tanging ang margin para sa partikular na bukas na posisyon ang ginagamit. Sa kaso ng pagkawala, tanging ang margin na inilalaan sa partikular na posisyon ang maaapektuhan. Pinapanatili nitong hindi nagalaw ang natitirang balanse ng iyong crypto. Ito ang pinakamagandang opsyon para sa lahat ng bagong mangangalakal, dahil nakakatulong itong protektahan ang pangunahing balanse ng iyong mga asset ng crypto.
Bilang default, ang lahat ng mga mangangalakal ay nagsisimula sa Isolated Margin Mode.
Ang crypto futures trading ay isang paraan ng pag-"long" o "short" sa galaw ng presyo ng merkado gamit ang leverage at derivatives. Bagama’t mataas ang potensyal na kita, may kaakibat din itong mataas na panganib, kaya’t mahalagang matutunan ang tamang mga teknik sa pagte-trade.
Successful futures trading begins with a well-defined trading plan:
Magtakda ng layunin: Tukuyin ang mga target mo, kabilang ang inaasahang kita at katanggap-tanggap na pinakamataas na pagkalugi.
TP/SL (Take Profit / Stop Loss): Itakda ang take-profit (para makuha agad ang kita) at stop-loss (para limitahan ang pagkalugi) bago pumasok sa kahit anong trade. Halimbawa: Maghangad ng 10% kita at itakda ang 5% bilang pinakamaraming pagkalugi.
Pamamahala ng Posisyon: Huwag gamitin ang lahat ng pondo sa isang trade. Inirerekomenda na ang panganib sa bawat trade ay nasa 1%-2% lamang ng kabuuang balanse ng account.
Ang teknikal na pagsusuri ay isang mahalagang kasangkapan sa pagtukoy ng mga posibleng galaw ng merkado. Ilan sa mga karaniwang teknik ay ang sumusunod:
Pag-unawa sa Support at Resistance::
Support level: Isang antas kung saan maaaring tumaas muli ang presyo matapos bumaba.
Resistance level: Isang antas kung saan maaaring bumaba muli ang presyo matapos tumaas.
Tip: Mag-long (bumili) kapag malapit sa support, at mag-short (ibenta) kapag malapit sa resistance — pero siguraduhing may kumpirmasyon mula sa ibang indicators.
Mga Karaniwang Teknikal na Indicator:
Moving Average (MA): Tinutukoy ang direksyon ng trend. Halimbawa: Kapag ang short-term MA ay tumawid pataas sa long-term MA, maaaring senyales ito ng pagbili (golden cross). Kapag kabaliktaran, senyales ito ng pagbenta (death cross).
Relative Strength Index (RSI): Ipinapakita kung ang merkado ay overbought o oversold. RSI higit sa 70 = overbought (posibleng bumaba). RSI mas mababa sa 30 = oversold (posibleng tumaas).
Bollinger Bands: Tinutulungan kang makita ang antas ng volatility ng presyo at potensyal na breakout o biglaang galaw ng presyo.
Maaaring palakihin ng mataas na leverage ang mga kita, ngunit makabuluhang pinatataas din ang panganib sa liquidation. Pinapayuhan ang mga nagsisimula na magsimula sa mababang leverage (hal., 3x) upang unti-unting umangkop sa mga pagbabago sa merkado.
Ibagay ang laki ng iyong posisyon batay sa mga kondisyon ng merkado. Halimbawa, kapag ang merkado ay hindi sigurado, bawasan ang iyong pagkakalantad upang mabawasan ang panganib.
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.