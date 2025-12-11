Dapat-Basahin para sa mga Bagong User! Gabay sa MEXC Futures PNL at Trading Fees

Kapag nangangalakal ng futures sa MEXC o iba pang pangunahing palitan, ang iyong trading PNL ay batay sa tatlong bahagi:
Mga Bayarin sa Kalakalan: Ang gastos na natamo sa panahon ng transaksyon.
Mga Bayarin sa Pagpopondo: Mga pana-panahong pag-aayos batay sa rate ng pagpopondo sa panahon ng paghawak ng posisyon.
Natantong PNL: Ang huling kita o pagkalugi ay naka-lock pagkatapos isara ang posisyon.
Ang pag-unawa kung paano kinakalkula ang tatlong ito ay nakakatulong sa mga mangangalakal na tumpak na masuri ang tunay na kita ng bawat kalakalan, mag-optimize ng mga diskarte, bawasan ang mga gastos, at gumawa ng mga makatwirang desisyon sa iba't ibang kondisyon ng merkado.
Sa perpetual na kalakalan sa Futures, nag-iiba ang mga bayarin batay sa kung paano isinasagawa ang kalakalan:
Bayarin ng Taker: Kapag direkta kang tumugma sa isang order sa order book, magbabayad ka ng mas mataas na rate.
Formula: Bayarin = Halaga ng Posisyon × Bayarin ng Taker (0.040%)
Bayarin ng Maker: Kapag naglagay ka ng limit order sa order book at nagbigay ng liquidity habang hinihintay itong mapunan, kadalasang mas mababa ang bayad, minsan kahit zero.
Formula: Bayarin = Halaga ng Posisyon × Bayarin ng Maker (0.010%)
Tandaan: Ang mga rate ay simula Agosto 15, 2025. Ang MEXC ay naglalapat ng iba't ibang mga pamantayan ng bayarin para sa Futures at Spot trading, kaya inirerekomenda na suriin ang pinakabagong mga rate bago mag-trade upang piliin ang pinaka-cost-effective na paraan ng pagpapatupad.
Ang mga bayarin sa pagpopondo ay isa sa mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng perpetual at tradisyonal na mga kontrata sa futures. Tinitiyak nila na ang presyo ng isang perpetual futures na kontrata ay mananatiling malapit na nakahanay sa pinagbabatayan na asset ng spot.
Sa MEXC, ang Perpetual Futures ay karaniwang nagbabayad ng mga bayarin sa pagpopondo tuwing 8 oras. Depende sa kung positibo o negatibo ang rate ng pagpopondo, at ang direksyon ng iyong posisyon (mahaba o panandalian), magbabayad ka o makakatanggap ng mga bayarin sa pagpopondo.
Kung mayroon kang mahabang posisyon at positibo ang rate ng pagpopondo, kakailanganin mong magbayad ng mga bayarin sa pagpopondo. Kung negatibo ang rate ng pagpopondo, maaari kang makatanggap ng mga bayarin sa pagpopondo. (Ang mga bayad sa pagpopondo ay direktang ipapalit sa pagitan ng mga user.)
Formula: Bayarin sa Pagpopondo = Rate ng Pagpopondo × Halaga ng Posisyon (Mga Kontrata × Sukat × Patas na Presyo sa Settlement)
Ang pagsubaybay sa mga trend ng rate ng pagpopondo ay tumutulong sa mga mangangalakal na mahulaan ang mga gastos sa paghawak at planuhin ang kanilang diskarte sa pangangalakal nang mas tumpak.
Ang PNL ay nahahati sa Hindi Natantong PNL (floating) at Natantong PNL (saradong mga posisyon).
USDT-M Futures
Mahaba = (Patas na Presyo – Presyo ng Pagpasok) × Sukat ng Posisyon
Panandalian = (Presyo ng Pagpasok – Patas na Presyo) × Sukat ng Posisyon
Coin-M Futures
Mahaba = (1 / Presyo ng Pagpasok – 1 / Patas na Presyo) × Sukat ng Posisyon
Panandalian = (1 / Patas na Presyo – 1 / Presyo ng Pagpasok) × Sukat ng Posisyon
USDT-M Futures
Mahaba = (Patas na Presyo – Presyo ng Pagpasok) × Sukat ng Posisyon
Panandalian = (Presyo ng Pagpasok – Patas na Presyo) × Sukat ng Posisyon
Coin-M Futures
Mahaba = (1 / Presyo ng Pagpasok – 1 / Presyo ng Pag-alis) × Sukat ng Posisyon
Panandalian = (1 / Presyo ng Pag-alis – 1 / Presyo ng Pagpasok ) × Sukat ng Posisyon
Ang isang user ay tumatagal ng 0.1 BTC na mahabang posisyon sa BTCUSDT Futures sa 50,000 USDT bilang Taker, gamit ang 500 USDT margin na may 10x na leverage.
Sa halimbawang ito, ang datos na pinili ay para sa mga layunin ng pagpapakita lamang: Bayarin ng Taker = 0.02%, Bayarin ng Maker = 0.00%, Rate ng Pagpopondo = -0.025%
Ang user ay kailangang magbayad ng bayarin na: 50,000 x 0.1 x 0.02% = 1 USDT
Negatibo ang rate ng pagpopondo, kaya ang makukuha ng user ay: -50,000 x 0.1 x (-0.025%) = 1.25 USDT Bayarin sa Pagpopondo
Kung ang isang user ay nagbebenta ng kanilang 0.1 BTC Futures na posisyon bilang isang Maker kapag ang BTC na presyo ay 60,000:
Kaya ang Natantong PNL ay = (60,000 − 50,000) × 0.1 = 1,000 USDT
Bayarin sa pagsasara = 60,000 × 0.1 × 0.00% = 0 USDT
Samakatuwid, ang kabuuang natantong PNL ng user ay = 1,000 − 1 + 1.25 − 0 = 1,000.25 USDT
Bilang karagdagan, maaari mong suriin ang iyong kasaysayan ng kalakalan upang makita ang mga bayarin at mga rate ng pagpopondo na sinisingil para sa bawat transaksyon, pati na rin ang PNL ng bawat order.
Wastong Pagsusuri sa Kalakalan: Unawain ang mga bahagi ng PNL ng bawat kalakalan, kabilang ang mga bayarin sa pangangalakal, bayad sa pagpopondo, at realized na PNL, na nagbibigay sa iyo ng isang malinaw na larawan ng iyong mga kinalabasan sa pangangalakal at pagtulong na maiwasan ang mga desisyon batay sa mga hindi siguradong pagtatantya.
Na-optimize na Estratehiya sa Kalakan: Sa pamamagitan ng pagsusuri sa PNL sa iba't ibang senaryo ng pangangalakal, matutukoy mo kung aling mga diskarte ang mas epektibo at kung aling mga hakbang ang nagkakaroon ng mga hindi kinakailangang gastos, na nagbibigay-daan sa iyong ayusin ang iyong diskarte upang mapabuti ang kahusayan at kakayahang kumita.
Pinababang Mga Gastos sa Trading: Ang pag-alam kung paano kinakalkula ang mga bayarin sa pangangalakal at mga bayarin sa pagpopondo ay nakakatulong sa iyong piliin ang tamang tungkulin (Taker o Maker) at asahan ang mga pagbabago sa rate ng pagpopondo, na nagbibigay-daan sa mas mahusay na pamamahala sa gastos at pag-iwas sa mga hindi kinakailangang gastos.
Makatwirang mga Desisyon sa Pamumuhunan: Ang komprehensibong pag-unawa sa mga kalkulasyon ng PNL ay nagbibigay-daan sa iyong manatiling makatwiran kapag nakikipagkalakalan, pag-iwas na mailigaw ng panandaliang pagbabagu-bago sa merkado, at pagpigil sa bulag na pagsunod o overtrading, paggawa ng mga desisyon na naaayon sa iyong pagpapaubaya sa panganib at mga layunin sa pamumuhunan.
Ang pag-master sa mga formula ng pagkalkula ng PNL para sa MEXC Futures ay nakakatulong sa iyo na malinaw na masuri ang mga resulta at mga panganib sa pangangalakal, mapanatili ang estratehiko at makatuwirang paggawa ng desisyon, at bumuo ng mas mahusay at nakokontrol na mga plano sa pangangalakal sa iba't ibang kondisyon ng merkado. Binibigyang-daan ka nitong maiwasan ang mga hindi kinakailangang gastos at makamit ang pangmatagalan, matatag na kita.
Maaari kang direktang mag-log in sa MEXC website o App, i-click ang Futures sa tuktok na navigation bar, piliin ang USDT-M o Coin-M Futures, magdeposito o maglipat ng mga asset sa iyong Futures account, itakda ang iyong leverage at direksyon ng posisyon (mahaba/panandalian), at simulan ang pangangalakal. Para sa detalyadong sunud-sunod na mga tagubilin, basahin ang: "Gabay sa MEXC Futures Trading (App): Paano Mag-trade ng Futures sa MEXC."
Inirerekomendang Pagbasa:
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.