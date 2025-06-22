ORDER

Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.

Pangalan ng CryptoORDER

RanggoNo.541

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)1.20%

Circulation Supply354,849,910.90142953

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply998,209,732.1004698

Rate ng Sirkulasyon0.3548%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.4940192211350589,2025-10-06

Pinakamababang Presyo0.06581957903741469,2025-06-22

Pampublikong BlockchainETH

