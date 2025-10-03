Komprehensibong Gabay sa Futures Take-Profit at Stop-Loss: Mahahalagang Pamamahala ng Panganib at Praktikal na Tips para sa mga Baguhan

Sa merkado ng cryptocurrency, maaaring maging labis na pabagu-bago ang galaw ng presyo, at ang kita o lugi ay maaaring mangyari sa isang iglap. Para sa mga Futures traders, ang paggamit ng take-profitSa merkado ng cryptocurrency, maaaring maging labis na pabagu-bago ang galaw ng presyo, at ang kita o lugi ay maaaring mangyari sa isang iglap. Para sa mga Futures traders, ang paggamit ng take-profit
Sa merkado ng cryptocurrency, maaaring maging labis na pabagu-bago ang galaw ng presyo, at ang kita o lugi ay maaaring mangyari sa isang iglap. Para sa mga Futures traders, ang paggamit ng take-profit at stop-loss orders ay hindi lamang mahalagang kasangkapan sa pamamahala ng panganib, kundi susi rin sa pagpapataas ng success rate sa trading at pagbawas ng mga desisyong nakabatay lamang sa emosyon.
Ang Take-Profit (TP) at Stop-Loss (SL) ay karaniwang mga tool sa pamamahala ng panganib na ginagamit ng mga mangangalakal.
Take-Profit (TP): Kapag naabot ng presyo ang isang preset na target, awtomatikong isinasara ng sistema ang posisyon upang mai-lock ang mga kita.
Stop-Loss (SL): Kapag bumaba ang presyo sa isang preset na threshold, awtomatikong isinasara ng sistema ang posisyon upang maiwasan ang karagdagang pagkalugi.
Sa platform ng MEXC, ang mga order ng take-profit at stop-loss ay nahahati sa dalawang pangunahing kategorya:
Pre-Set TP/SL: Mga order na na-configure bago magbukas ng posisyon sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga kundisyon ng trigger gaya ng Yield (%) o PNL (USDT). Kapag ang Huling Presyo, Patas na Presyo, o Presyo ng Indexay umabot sa trigger na presyo, ang sistema ay ipapatupad sa pinakamahusay na magagamit na presyo sa merkado upang masiguro ang mga kita o limitahan ang mga pagkalugi.
TP/SL: Nakatakda ang mga order habang may hawak na posisyon, gamit ang Market Price TP/SL function. Maaaring ilapat ito ng mga mangangalakal sa Buong Posisyon o Bahagyang Posisyon (Web). Sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga kundisyon ng trigger gaya ng ROE, PNL, o Presyo ng Trigger, awtomatikong ipapatupad ang sistema kapag naabot na ang trigger price.
Bukod pa rito, ang MEXC ay nagbibigay ng mga feature ng TP Reverse at SL Reverse, na nagpapahintulot sa mga mangangalakal na flexible na lumipat sa pagitan ng mahaba at panandaliang mga estratehiya sa dalawang-daan na merkado.
Ang pagtatakda ng take-profit at stop-loss nang maaga para sa isang bagong posisyon ay isang disiplinadong estratehiya sa pangangalakal, ibig sabihin ay mayroon ka nang malinaw na estratehiya sa paglabas bago pumasok sa merkado. Kapag nagbubukas ng posisyon, maaari mong piliin ang opsyon na Itakda ang TP/SL, pagkatapos ay piliin ang Huling Presyo, Patas na Presyo, o Presyo ng Index bilang presyo ng trigger. Kapag napunan na ang order, bahagyang man o buo, sa limitasyon o market, agad na maglalagay ang sistema ng TP/SL order batay sa iyong preset na trigger na presyo.
Maaaring pumili ang mga user mula sa tatlong setting mode: USDT (Presyo ng Trigger), ROE, o PNL. Halimbawa, kung itinakda mo ang TP/SL ayon sa ROE, ang presyo ng trigger at tinantyang PNL ay kakalkulahin nang naaayon.
Tandaan: Sinusuportahan ng sistema ang pagtatakda ng mga order ng TP/SL ayon sa ROE o PNL, ngunit ang mga bilang na ito ay para sa sanggunian lamang. Maaaring mag-iba ang aktwal na mga resulta dahil sa mga bayarin sa pangangalakal, mga pagbabago sa average na presyo ng pagpasok, at ang panghuling napunan na presyo. Ang pagdaragdag sa isang posisyon ay magbabago sa average na presyo ng pagpasok, ngunit ang TP/SL trigger na presyo ay mananatiling nakapirmi kapag naitakda at hindi magbabago.
Para sa buong posisyon (nadagdagan man o binawasan), maaari kang magtakda ng mga pagsasara ng order nang maaga sa pamamagitan ng pagpili sa mga kundisyon ng pag-trigger gaya ng ROE, PNL, o Presyo ng Trigger. Kapag ang Huling Presyo, Patas na Presyo, o Presyo ng Index ay umabot sa preset na antas ng pag-trigger, ipapatupad ng sistema ang pinakamahusay na magagamit na presyo sa merkado batay sa paunang natukoy na presyo at dami.
Kapag sarado na ang posisyon, awtomatikong kakanselahin ng system ang kaukulang order ng TP/SL.
Kung pipiliin ang Take-Profit Reverse kapag nagtatakda ng TP para sa isang posisyon, magbubukas ang sistema ng market order sa kabaligtaran na direksyon na may parehong dami pagkatapos isara ang buong posisyon sa trigger ng TP. Dahil sa pagkasumpungin ng market, maaaring hindi ganap na mapunan ang reverse order. Sa ganitong mga kaso, aabisuhan ka ng MEXC sa pamamagitan ng email, SMS, at mga in-app na mensahe.
Kung pipiliin ang Stop-Loss Reverse kapag nagtatakda ng SL para sa isang posisyon, magbubukas ang sistema ng market order sa kabaligtaran na direksyon na may parehong dami pagkatapos isara ang buong posisyon sa trigger ng SL. Dahil sa pagkasumpungin ng merkado, ang reverse order ay maaaring hindi ganap na maisakatuparan. Sa ganitong mga kaso, aabisuhan ka rin ng MEXC sa pamamagitan ng email, SMS, at mga in-app na mensahe.
Para sa Bahagyang Posisyon, maaaring mag-preset ang mga mangangalakal ng pagsasara ng mga order na may mga kundisyon sa pag-trigger gaya ng ROE, PNL, o Presyo ng Trigger. Kapag ang Huling Presyo, Patas na Presyo, o Presyo ng Index ay umabot sa preset na antas ng trigger, ang sistema ay isasagawa sa pinakamahusay na magagamit na presyo sa merkado ayon sa tinukoy na trigger na presyo at dami.
Kapag naisara na ang posisyon, awtomatikong kakanselahin ng system ang kaukulang order ng TP/SL.
Tandaan: Maaaring mabigo ang mga order ng TP/SL dahil sa matalim na pabagu-bago ng market o hindi sapat na laki ng posisyon ng pagsasara. Kung matagumpay na na-trigger, maglalagay ang sistema ng market nakasarang order. Gayunpaman, dahil sa pagbabagu-bago ng presyo, maaaring hindi ganap na mapunan ang order sa pamilihan, at maaaring mag-iba ang panghuling napunan na presyo sa preset na trigger na presyo.
Maaaring pumunta ang mga mangangalakal sa Mga Kasalukuyang Posisyon → TP/SL, i-click ang Magdagdag, at itakda ang TP/SL para sa isang umiiral na posisyon sa pamamagitan ng pagpili sa gustong kundisyon ng pag-trigger (ROE, PNL, o Presyo ng Trigger) at dami.
Ang pangunahing benepisyo ng take-profit at stop-loss ay tinutulungan nila ang mga mangangalakal na masiguro ang mga kita, limitahan ang mga pagkalugi, at bawasan ang panganib ng likidasyon. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga exit point nang maaga, hindi kailangang subaybayan ng mga mangangalakal ang merkado nang palagian at maiiwasan ang mga emosyonal na desisyon na dulot ng kasakiman o takot. Ginagawa nitong mas makatwiran at disiplinado ang proseso ng pangangalakal. Sa mahabang panahon, ang wastong paggamit ng TP/SL ay nagpapabuti sa kahusayan ng kapital at sumusuporta sa pagbuo ng isang matatag na sistema ng kalakalan.
Maingat na itakda ang mga antas ng stop-loss: Inirerekomenda na ang pagkawala sa isang trade ay hindi lalampas sa 2%-5% ng kabuuang equity ng account.
Iba't ibang estratehiya para sa mahaba at panandaliang mga posisyon: Sa isang uptrend, isaalang-alang ang pagkuha ng kita sa mga yugto, habang sa mga market-bound market, ang mas mahigpit na stop-loss na antas ay maaaring maging mas epektibo.
Reverse na Estratehiya: Sa mga merkadong may malinaw na trend, maaaring gamitin ang Reverse Stop-Loss upang mabilis na makalipat ng direksyon. Gayunpaman, mag-ingat sa panganib ng slippage kapag may matinding pagbabagu-bago.
Gumamit ng mga teknikal na indikador: Ang mga setting ng TP/SL ay dapat nakabatay sa mga support/resistance level, moving averages, o candlestick pattern, sa halip na sa intuwisyon lamang.
Ang take-profit at stop-loss ay mga mahahalagang kasangkapan sa pamamahala ng panganib sa futures trading. Nakakatulong ang mga ito sa mga mangangalakal na ma-lock ang kita, mabawasan ang drawdown, makontrol ang panganib sa hindi kanais-nais na merkado, maiwasan ang likidasyon, at mapatatag ang disiplina sa trading sa pamamagitan ng pagbawas ng mga desisyong nakabatay lamang sa emosyon. Gayunpaman, hindi ito perpekto. Sa matinding kondisyon ng merkado, maaaring mangyari ang slippage o pagkabigo ng trigger. Upang mas mapabuti ang tagumpay sa trading, dapat pagsamahin ng mga mangangalakal ang paggamit ng TP/SL sa teknikal na pagsusuri, pamamahala ng posisyon, at mga estratehiya sa pamamahala ng kapital.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at maingat na mamuhunan. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.