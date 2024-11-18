STOP

Ang LETSTOP ay ang unang app na nagbibigay ng gantimpala sa ligtas na pagmamaneho gamit ang mga voucher o crypto. Sa 1M+ download at 70M+ safe km sa 180+ na bansa, ang $STOP ay pinapagana ng Solana.

Pangalan ng CryptoSTOP

RanggoNo.1963

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.32%

Circulation Supply67,138,148.1387117

Max Supply100,000,000

Kabuuang Supply99,999,228.14417882

Rate ng Sirkulasyon0.6713%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High1,2024-11-18

Pinakamababang Presyo0.015194677959478993,2025-12-14

Pampublikong BlockchainSOL

PanimulaAng LETSTOP ay ang unang app na nagbibigay ng gantimpala sa ligtas na pagmamaneho gamit ang mga voucher o crypto. Sa 1M+ download at 70M+ safe km sa 180+ na bansa, ang $STOP ay pinapagana ng Solana.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
LETSTOP
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (STOP)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
