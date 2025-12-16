Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ang pangangalakal ng cryptocurrency futures ay umaakit ng napakaraming mamumuhunan dahil sa mataas nitong leverage at sa kakayahang kumita sa parehong pag-akyat at pagbaba ng merkado. Gayunpaman, ang Ang pangangalakal ng cryptocurrency futures ay umaakit ng napakaraming mamumuhunan dahil sa mataas nitong leverage at sa kakayahang kumita sa parehong pag-akyat at pagbaba ng merkado. Gayunpaman, ang
Ang pangangalakal ng cryptocurrency futures ay umaakit ng napakaraming mamumuhunan dahil sa mataas nitong leverage at sa kakayahang kumita sa parehong pag-akyat at pagbaba ng merkado. Gayunpaman, ang mga kumplikadong mekanismo nito gaya ng margin, leverage, at presyo ng likidasyon ay madalas na nakakapanghina ng loob ng maraming baguhan. Upang pababain ang hadlang sa pagpasok, ipinakilala ng MEXC ang Prediction Futures. Inaalis ng tampok na ito ang pagiging kumplikado ng tradisyonal na futures at ibinabalik ang pangangalakal sa pangunahing prinsipyo nito: pagpapasya kung tataas o bababa ang merkado.
Ang Prediction Futures ay nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na hulaan kung ang presyo ng isang cryptocurrency ay tataas o pababa sa loob ng isang takdang panahon. Bawat posisyon sa Futures ay kumakatawan sa prediksyon ng isang mangangalakal sa direksyon ng presyo. Kung tama ang prediksyon, kikita ang mangangalakal ng payout. Kung mali ang prediksyon, ang pagkalugi ng mangangalakal ay limitado lamang sa USDT na inilagay sa naturang posisyon sa Futures.
Mag-log in sa iyong MEXC account at pumunta sa pahina ng trading ng Prediction Futures. Piliin ang pares ng kalakalan na gusto mo, gaya ng BTCUSDT. Piliin ang yunit ng oras ng pag-expire (mga opsyon ay 10 minuto, 30 minuto, 1 oras, o 1 araw). Ilagay ang Dami ng Order, pagkatapos ay piliin kung inaasahan mong gagalaw ang presyo Pataas o Pababa sa oras ng pag-expire. Sa huli, i-click ang Kumpirmahin upang isumite ang iyong trade.
Kung tama ang iyong prediksyon, makakatanggap ka ng halaga ng settlement sa pag-expire ng futures.
Halaga ng Settlement = Prinsipal + Kita
Kita = Ipinuhunang Prinsipal × Payout
Kung mali ang iyong prediksyon, mag-e-expire ang futures at hindi ka makakatanggap ng halaga ng settlement. Ang prinsipal na ibinayad para sa futures na iyon ay ituturing na iyong lugi at isasama sa pang-araw-araw na limitasyon ng lugi.
Kung ang resulta ay hindi mas mataas o mas mababa kaysa sa presyo ng pagpasok (iyon ay, ang presyo ng index sa pag-expire ay katumbas ng presyo ng strike), makakatanggap ka ng halaga ng settlement na katumbas ng prinsipal na ipinuhunan mo. Sa kasong ito, walang kita o lugi.
Ang alaga ng settlement para sa bawat futures ay batay sa prinsipal na ibinayad at sa payout na naaangkop sa oras ng pagsusumite.
Halimbawa: Ipagpalagay na ang kasalukuyang rate ng payout ay 87%, at namuhunan ka ng 10 USDT upang mahulaan ang hinaharap na presyo ng BTC:
Kung tama ang iyong prediksyon, makakatanggap ka ng kabuuang 18.7 USDT, na kinabibilangan ng 8.7 USDT bilang kita.
Kung mali ang iyong prediksyon, malulugi ka ng iyong 10 USDT sa prinsipal.
Kung ang resulta ay draw, maibabalik sa iyo ang 10 USDT ipinuhunang prinsipal nang walang kita o lugi.
Ang payout ay panloob na kinakalkula batay sa pagbabagu-bago ng asset at panganib sa merkado sa isang partikular na oras at maaaring magbago. Ang payout ay tinutukoy sa oras ng kalakalan at nananatiling nakapirmi para sa partikular na kalakalan. Maaari mong tingnan ang kasalukuyang pataas at pababang mga halaga ng payout nang direkta sa lugar ng kalakalan.
Gaya ng ipinapakita sa figure sa ibaba, ang kasalukuyang payout ay 82%. Kung mamuhunan ka ng 5 USDT sa isang prediksyon at tama ang iyong prediksyon, makakatanggap ka ng halaga ng settlement na 9.1 USDT, kung saan 4.1 USDT ang iyong kita.
Pang-araw-araw na Limitasyon ng Lugi: Ang bawat mangangalakal ay may pinakamataas na pang-araw-araw na limitasyon ng lugi na 10,000 USDT, na kinabibilangan ng mga posibleng lugi mula sa mga bukas na order. Awtomatikong ipinatutupad ng platform ang limitasyong ito, at hindi ka maaaring magsumite ng order na magdudulot ng lugi na lalampas sa pang-araw-araw na takdang halaga. Para sa layunin ng pang-araw-araw na limitasyon ng lugi, ang prinsipal na ibinayad para sa anumang bukas na Prediction Futures ay binibilang bilang posibleng lugi.
Limitasyon ng Bukas na Prediction Futures: Maaari kang magkaroon ng maximum na 5 na bukas na Prediction Futures sa anumang oras.
Pang-araw-araw na Limitasyon ng Kalakalan: 100 mga transaksyon.
Limitasyon sa Presyo: Ang bawat indibidwal na Prediction Future ay sakop din ng limitasyon sa presyo upang mabawasan ang posibleng panganib pinansyal. Ang naaangkop na limitasyon sa presyo ay ipinapakita sa platform.
Nakalaan sa MEXC ang karapatan na baguhin ang pang-araw-araw na limitasyon ng lugi, limitasyon ng mga hindi pa nag-e-expire na Prediction Futures, at/o mga limitasyon sa presyo anumang oras. Anumang pagbabago ay hindi makakaapekto sa kasalukuyang mga bukas na Prediction Futures at hindi rin iaanunsyo nang hiwalay.
Lahat ng Prediction Futures ay binabayaran sa USDT. Kung tama ang iyong prediksyon, ang USDT payout ay direktang maikre-kredito sa iyong Futures Account. Kung mali ang iyong prediksyon, ang pagkalugi sa pag-expire ay ang margin na binayaran mo para sa Prediction Future, na mabibilang din sa iyong pang-araw-araw na limitasyon ng lugi (tulad ng inilarawan sa itaas).
Madaling Simula na Angkop sa mga Baguhan: Kung interesado ka sa futures trading ngunit nakakatakot ang pagiging kumplikado nito, nagsisilbing perpektong unang hakbang ang Prediction Futures. Binibigyang-daan ka nitong maranasan ang pangunahing aspeto ng pangangalakal, ang paghula ng direksyon ng merkado, sa loob ng malinaw na tinukoy at makokontrol na balangkas ng panganib.
Mabilisang Galaw sa Merkado: Kapag nagpapakita ang merkado ng malinaw na panandaliang momentum, gaya sa oras ng paglabas ng mahahalagang datos pang-ekonomiya, nagbibigay-daan ang Prediction Futures para sa mabilis na spekulasyon nang hindi kinakailangang magtatag at mamahala ng komplikadong perpetual na posisyon.
Pangangalakal sa Maikling Timeframe: Sa napaka-ikling panahon ng paghawak, maaaring makumpleto ang mga kalakalan sa mga pira-pirasong libreng oras, na nag-aalok ng mataas na kakayahang umangkop para sa mga user na hindi kayang bantayan nang tuluy-tuloy ang merkado.
Ang pangangalakal ng mga digital na asset at mga kaugnay na produkto tulad ng Prediction Futures ay nagsasangkot ng malaking panganib at maaaring magresulta sa malaking pagkalugi sa iyong mga posisyon. Ikaw ang tanging responsable para sa iyong mga desisyon sa pangangalakal at dapat kumunsulta sa isang independiyenteng tagapayo kung kinakailangan. Hindi ginagarantiyahan ng nakaraang performance ng mga digital asset at mga nauugnay na produkto ang mga resulta sa hinaharap. Mag-invest lamang ng mga halaga na handa mong mawala.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.