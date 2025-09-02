Gabay sa MEXC Futures Trading (App)

Ang MEXC futures trading ay nagbibigay sa mga MEXCer ng isang advanced na paraan sa pangangalakal ng mga digital na pera. Hindi tulad ng spot trading, ang futures trading ay may espesyal na lohika ng kalakalan at mga paraan ng pagbubukas. Nilalayon ng artikulong ito na tulungan ang mga MEXCer na bago sa futures trading na tumalon mula 0 hanggang 1. Ito ay nagsisilbing gabay ng baguhan sa futures trading, na ginagawang madali para sa mga bagong dating na makapagsimula sa futures trading.
Ang MEXC futures trading platform ay nahahati sa USDT-M futures at Coin-M futures:
Ang mga kontrata sa futures ng USDT-M ay nanirahan sa USDT: Maaari kang makisali sa futures trading para sa maramihang crypto sa MEXC sa pamamagitan ng paghawak ng USDT.
Ang mga kontrata sa futures ng Coin-M ay naninirahan sa mga cryptocurrencies tulad ng BTC, ETH, atbp.
Sa artikulong ito, gagamitin namin ang USDT-M futures bilang isang halimbawa.
Bago sumali sa futures trading, dapat mong tiyakin ang sapat na asset (hal., USDT) sa iyong futures account.
1）Buksan ang MEXC App at i-tap ang [Wallet] - [Paglipat].
2）Kumpirmahin: Lumipat mula sa [Spot] patungo sa [Futures].
3）Piliin ang cryptocurrency. (Narito, ginagamit namin ang [USDT] bilang halimbawa.)
4）Ilagay ang halaga ng paglilipat.
5）I-tap ang [Paglipat].
Dahil ang [Position Mode], [Margin Mode], at [Leverage Mode] ay maaaring makaapekto sa iyong mga kita at pagkalugi sa proseso ng kalakalan sa hinaharap, inirerekomenda ng MEXC ang paggamit ng sumusunod na lohika upang makumpleto ang paglalagay ng order:
Itakda ang [Position Mode], [Margin Mode], at [Leverage Mode] → Piliin ang order mode → Itakda ang mga parameter → Kumpirmahin ang order [Open Short] / [Open Long].
Hedge Mode: Maaari mong sabay na hawakan ang parehong mahaba at panandaliang posisyon para sa isang pares ng kalakalan sa futures.
One-Way Mode: Maaari ka lamang humawak ng isang uri ng posisyon (mahaba man o panandalian) para sa isang pares ng kalakalan sa futures.
Halimbawa, sa Hedge mode, maaari kang humawak ng parehong mahaba at panandaliang posisyon para sa BTC/USDT futures trading pair. Sa One-Way Mode, maaari ka lang humawak ng alinman sa mahaba o panandaliang posisyon para sa BTC/USDT futures trading pair.
Relasyon sa pagitan ng [Position Mode] at Mga Kasalukuyan na Posisyon/Order: Kapag mayroon ka nang mga kasalukuyang posisyon o bukas na mga order, hindi pinapayagan ang pagsasaayos sa Position Mode.
1）I-tap ang [...] icon sa kanang sulok sa itaas ng pahina ng futures trading.
2）I-tap ang [Preferences].
3）I-tap ang [Position Mode].
4）Pumili sa pagitan ng [Hedge Mode] o [One-Way Mode].
Isolated Margin: Sa mode na ito, ang posisyon para sa bawat order ay kinakalkula nang hiwalay kapag na-trigger ang order. Kung kinakailangan na magdagdag ng mga posisyon, kahit na mayroon kang sapat na mga asset sa iba pang nakahiwalay na margin account o cross margin account, hindi ito awtomatikong magdaragdag ng mga posisyon para sa trading pair na iyon. Kakailanganin mong manu-manong magdagdag ng mga posisyon.
Halimbawa: Sa isolated margin mode, ang isang user ay mayroong 1,000 USDT sa futures account, gumagamit lang ng 200 USDT bilang paunang margin, at nagbubukas ng mahabang posisyon sa BTC. Kapag nahaharap sa likidasyon, mawawalan lamang ng 200 USDT ang user, hindi ang buong balanse ng USDT sa account.
Cross Margin: Sa mode na ito, ginagamit mo ang lahat ng available na balanse sa kaukulang settlement currency bilang position margin upang mapanatili ang iyong posisyon at maiwasan ang pag-liquidate. Sa cross margin mode, kung hindi sapat ang netong halaga ng asset para matugunan ang maintenance margin requirement, ma-trigger ang forced liquidation. Kung ang posisyon ay sapilitang na-liquidate, mawawala sa iyo ang lahat ng asset sa kaukulang settlement currency.
Halimbawa: Sa cross margin mode, ang isang user ay mayroong 1,000 USDT sa futures account, gumagamit lamang ng 200 USDT bilang paunang margin, at nagbubukas ng mahabang posisyon sa BTC. Kapag nahaharap sa liquidation, mawawala ng user ang buong balanse ng USDT sa account.
Relasyon sa pagitan ng Margin Mode at Mga Kasalukuyang Posisyon/Mga Order: Ang pagsasaayos sa margin mode ay hindi makakaapekto sa mga kasalukuyang posisyon at bukas na mga order.
1）I-tap ang [Isolated] margin icon sa itaas na kaliwang sulok ng futures trading page.
2）Mag-swipe pakaliwa o pakanan para piliin ang kaukulang margin mode: [Isolated] o [Cross].
3）Lagyan ng tsek [Mag-apply sa lahat ng futures nang sabay-sabay].
4）I-tap ang [Kumpirmahin].
Simple Mode: Sa mode na ito, ang parehong leverage at margin mode ay ginagamit para sa parehong mahaba at panandaliang posisyon.
Advanced Mode: Sa mode na ito, maaaring gamitin ang iba't ibang mga leverage at margin mode para sa mahaba at panandaliang posisyon.
Halimbawa: Sa [Simple Mode], maaari mong direktang itakda ang [Isolated] / [Cross] at ang leverage multiplier.
Sa [Advanced Mode], maaari mong hiwalay na itakda ang [Isolated] / [Cross] margin at leverage multiplier para sa parehong mahaba at panandaliang posisyon.
Relasyon sa pagitan ng Leverage Mode at Mga Kasalukuyang na Posisyon/Order: Kung mayroong mga kasalukuyang posisyon o bukas na mga order sa anumang futures pair, hindi pinapayagan ang pagsasaayos sa leverage mode. Ang pagbabago sa leverage mode ay nalalapat nang pantay sa lahat ng futures trading pairs.
1）I-tap ang [...] icon sa kanang sulok sa itaas ng pahina ng futures trading.
2）I-tap ang [Preferences].
3）I-tap ang [Leverage Mode].
4）Piliin ang [Simple Mode] o [Advanced Mode].
Upang mapadali ang paglalagay ng order para sa mga MEXCer, maaari mong i-configure ang posisyon ng K-line chart sa pahina ng futures trading bago magpatuloy sa mga operasyon.
1）I-tap ang [...] sa kanang tuktok ng pahina ng futures trading.
2）I-tap ang [Preferences].
3）I-tap ang [Chart sa Trading Page].
4）Piliin ang [Itaas] o [Ibaba].
5）I-tap ang [Kumpirmahin].
Lohika ng Operasyon: Itakda ang Presyo → Itakda ang Base Unit → Itakda ang Halaga → (Opsyonal) Itakda ang [Time in Force] → Ilagay ang Order [Buksan ang Panandalian] / [Buksan ang Mahaba].
Limit Order: Sa esensya, kapag ang mga mangangalakal ay gumagamit ng mga limit na order, inaasahan nilang "bumili ng mababa at magbenta ng mataas," ibig sabihin ay mahaba sila sa presyong mas mababa kaysa sa pinakabagong presyo sa merkado at panandaliang sa presyong mas mataas kaysa sa pinakabagong presyo sa merkado.
Kapag pinili mo ang [Limit Order], maaari ka lamang magtakda ng mga na [Buksan ang Mahaba] na mga order sa presyong mas mababa kaysa sa pinakabagong presyo sa merkado at [Buksan ang Panandalian] na mga order sa presyong mas mataas kaysa sa pinakabagong presyo sa merkado; kung hindi, ito ay isasagawa bilang isang market order.
Futures Base Units: BTC, USDT, at Kont.
Time in Force: Batay sa kadalian ng pagpapatupad, ang tatlong beses sa puwersang mga opsyon ay maaaring pagbukud-bukurin tulad ng sumusunod:
- GTC (Good Till Cancelled - mananatiling aktibo ang order hanggang sa ganap na maisakatuparan o makansela).
- IOC (Immediate or Cancel - kung hindi agad mapunan ang order sa tinukoy na presyo, kakanselahin ito).
- FOK (Fill or Kill - kung hindi mapunan ng buo ang order, kakanselahin agad).
1) Itakda ang presyo.
2）Itakda ang base unit.
3) Itakda ang halaga.
4）Itakda ang [Time in Force].
5）Ilagay ang order na [Buksan ang Mahaba] / [Buksan ang Panandalian].
Lohika ng Operasyon: Itakda ang Base Unit → Itakda ang Halaga → (Opsyonal) Itakda ang MTL (Market sa Limit) → Ilagay ang Order [Buksan ang Panandalian] / [Buksan ang Mahaba].
Mga Market Order: Bilang ang pinakamadaling maisakatuparan na mga order, mapupunan ang iyong order sa pinakamahusay na magagamit na presyo sa merkado.
Futures Base Units: BTC, USDT, at Cont.
MTL (Market sa Limit): Ang order ay isasagawa sa pinakamagandang presyong available, at anumang hindi napunang bahagi ay mako-convert sa isang limit order. Ang ganitong uri ng order ay angkop para sa mga sitwasyon kung saan hindi posibleng punan ang buong order ng isang market order.
1）Itakda ang base unit.
2）Itakda ang halaga.
3）(Opsyonal) Itakda ang MTL [Market sa Limit].
4）Ilagay ang order na [Buksan ang Mahaba] / [Buksan ang Panandalian].
Lohika ng Operasyon: Itakda ang uri ng presyo (Huling, Patas, at Presyo ng Index) at paraan ng pag-trigger (Limit o Market) → Itakda ang [Presyo ng Trigger] → Itakda ang [Presyo] → Itakda ang Base Unit → Itakda ang Halaga → (Opsyonal) Itakda [Time in Force] → Ilagay ang Order [Buksan ang Panandalian] / [Buksan ang Mahaba].
Ang Mga Trigger Order ay katulad ng mga stop-limit na order sa spot trading: Sa pamamagitan ng pagtatakda ng [Presyo ng Trigger] at [Presyo], maaari sa mahaba o panandaliang presyong ang mas mataas kaysa sa pinakabagong presyo sa merkado o sa presyong mas mababa kaysa sa pinakabagong presyo sa merkado.
Ang [Presyo ng Trigger] at [Presyo] ay maaaring itakda sa Huli, Patas, o Presyo ng Index. Ang mga presyo ng trigger at execution ay maaaring Limit o Market.
Futures Base Units: BTC, USDT, at Kont.
Time in Force: Pangmatagalan, 7 Araw, at 24 Oras.
1）Itakda ang uri ng presyo: Huli, Patas, at Presyo ng Index.
2）Itakda ang paraan ng pag-trigger: Limit o Market.
3）Itakda ang [Trigger Price].
4）Itakda ang [Presyo].
5）Itakda ang base unit.
6) Itakda ang halaga.
7）(Opsyonal) Itakda ang [Time in Force].
8）Ilagay ang order na [Buksan ang Mahaba] / [Buksan ang Panandalian].
Lohika ng Operasyon: Piliin ang [Ratio] o [Price Distance] → Itakda ang [Ratio] o [Price Distance] → Itakda ang Base Unit → Itakda ang Halaga → (Opsyonal) Itakda ang [Activation Price] → Ilagay ang Order [Open Short / Open Long].
Ang Mga Trailing Stop Order ay katulad ng mga stop-limit na order na may tampok na sumusunod; ibig sabihin, mahaba at/o panandaliang sa presyong mas mataas at/o mas mababa kaysa sa pinakabagong presyo sa merkado. Ang [Presyo ng Trigger] ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagtukoy sa pinakamataas o pinakamababang presyo sa loob ng 10 minutong yugto ng panahon.
Kapag nagtagal ka (Open Long): Trigger Price = (1 + Price Difference) * Historical Highest Price (10 minutong yugto ng panahon). Kapag nagkukulang ka (Open Short): Trigger Price = (1 - Price Difference) * Historical Lowest Price (10 minutong yugto ng panahon).
Ang [Activation Price] ay ang activation condition para sa trailing order. Kung hindi mo itatakda ang [Activation Price], ang trigger order ay agad na ilalagay bilang market order kapag ang huling presyo (o market price) ay umabot sa [Trigger Price]. Kung itatakda mo ang [Activation Price], ang [Trigger Price] ay mabubuo pagkatapos ma-activate ang order.
Ang [Activation Price] ay maaaring itakda sa Huling Presyo, Patas na Presyo, o Index Presyo.
1）Piliin ang [Ratio] o [Distansya ng Presyo].
2）Itakda ang [Ratio] o [Distansya ng Presyo].
3) Itakda ang base unit.
4) Itakda ang halaga.
5）(Opsyonal) Itakda ang [Activation Price].
6）Ilagay ang order [Buksan ang Mahaba] / [Buksan ang Panandalian].
Lohika ng Operasyon: Itakda ang Presyo → Itakda ang Base Unit → Itakda ang Halaga → Ilagay ang Order [Buksan ang Panandalian] / [Buksan ang Mahaba].
Tinitiyak ng mga order sa I-post lamang na ang mangangalakal ay palaging gumagawa. Kapag ang kalakalan ay naisakatuparan, ang mangangalakal, bilang tagapagbigay ng pagkatubig, ay makakakuha ng mga bayarin sa transaksyon.
Futures Base Units: BTC, USDT, at Kont.
1) Itakda ang presyo.
2）Itakda ang base unit.
3) Itakda ang halaga.
4）Ilagay ang order na [Buksan ang Mahaba] / [Buksan ang Panandalian].
Sa panel ng kalakalan, maaari mong tingnan ang maximum na laki ng posisyon na magagamit para sa pagbubukas ng mahaba o panandaliang posisyon.
Paano Kinakalkula ang Pinakamataas na Laki ng Posisyon: Kapag nagsumite ka ng Futures order, kinakalkula muna ng sistema ang maximum na laki ng posisyon na maaari mong buksan. Kung babaguhin mo ang unit ng posisyon sa USDT o ang token na ginamit sa trading pair, iko-convert ng system ang dami sa katumbas na halaga ng USDT o halaga ng token. Ang maximum na nabubuksang halaga na ipinapakita sa page ay kumakatawan sa maximum na dami na maaari mong mahaba o panandaliang sa ilalim ng iyong kasalukuyang napiling leverage.
Paraan ng Pagkalkula para sa Iba't ibang Unit ng Posisyon (Halaga ng Token, USDT, Dami)
Max na Nakabukas na Mahaba/Panandalian (Kont.) = Available Margin / [Tinatayang Napunan na Presyo * Sukat ng Kont. * (Paunang Margin Rate + 2 × Tinantyang Rate ng Bayarin)]
Max na Nakabukas (Halaga ng USDT) = Kont. * Sukat ng Futures * Presyo
Max na Nakabukas (Halaga ng Token) = Kont * Sukat ng Futures
Tandaan:
1) Ang tinantyang presyo ng pagpasok at tinantyang rate ng bayad (ginagamit upang kalkulahin ang mga tinantyang bayarin para sa pagbubukas at pagsasara) ay nakasalalay sa uri ng order (market o limit) at direksyon ng kalakalan (mahaba o panandalian).
2) Limit Order: Ginagamit ng sistema ang iyong presyo ng pag-input bilang tinantyang presyo ng pagpasok (Isinasagawa bilang mga order na hindi kumukuha).
3) Mga Order sa Market: Ginagamit ng system ang pinakamahusay na available na presyo mula sa order book — Bid1) para sa pagbubukas ng short, at Ask1 para sa pagbubukas ng mahaba.
Ang dami ng kont. ay dapat na isang buong numero. Kung ang kinakalkula na halaga ay may kasamang decimal, ito ay mai-round down.
Kung ang iyong order ay hindi pa na-trigger, mangyaring tingnan ang [Open Orders] at [Kasaysayan ng Order].
Kung ang iyong order ay na-trigger, mangyaring suriin sa [Mga position].
Kung na-trigger ang iyong order at nakakaranas ka ng kita o pagkawala, maaari mong aktibong isara ang posisyon sa tamang oras batay sa iyong mga inaasahan. Bilang kahalili, maaari mong aktibong isara ang posisyon sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga function ng take-profit at stop-loss bago o pagkatapos maglagay ng order. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kang sumangguni sa artikulo: Pagtatakda ng Take-Profit at Stop-Loss para sa Futures Trading. Ang sapilitang liquidation ay isang passive closing na aksyon. Upang matiyak na ang mga pagkalugi ay hindi lalampas sa margin na idineposito, MEXC ay puwersahang aayusin ang natitirang bukas na mga posisyon kapag ang umiiral na margin ay mas mababa sa kinakailangang halaga upang mapanatili ang posisyon. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kang sumangguni sa artikulo: Ano ang Forced Liquidation?
Ang artikulong ito ay nagbibigay ng detalyadong pangkalahatang-ideya ng tatlong pangunahing hakbang upang makumpleto ang futures trading: paglilipat ng mga pondo, paglalagay ng (5 uri ng) mga order, at pagsubaybay sa order. Isinasaalang-alang ang iyong unang pagkakalantad sa futures trading, ang bawat order placement mode ay na-summarized na may basic operational logic, na binabawasan ang pagiging kumplikado ng futures trading para sa iyo. Ang ilang nilalaman ay ipinakita din sa isang panandaliang na paraan sa pamamagitan ng mga flowchart. Kapag pamilyar ka na sa futures trading, maaari mong isaalang-alang ang pagpapasimple ng iyong pag-iisip sa pagpapatakbo batay sa iyong karanasan, tulad ng pagkakategorya sa 5 uri ng mga order batay sa kanilang kahirapan sa pagpapatupad. Kung gusto mong makipagpalitan ng mga karanasan sa pangangalakal sa mas maraming user, maaari kang sumali sa aming opisyal na Telegram group o sundan ang aming opisyal na Twitter.
