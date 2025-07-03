M

MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

Pangalan ng CryptoM

RanggoNo.41

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share0.0006%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)%1,27

Circulation Supply1.252.602.280,9727929

Max Supply10.000.000.000

Kabuuang Supply5.319.919.053,480018

Rate ng Sirkulasyon0.1252%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High2.9597770942123245,2025-09-18

Pinakamababang Presyo0.03524461750801544,2025-07-03

Pampublikong BlockchainMEMECORE

MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

Sektor

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Buod ng 2025
M/USDT
MemeCore
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (M)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Impormasyon
