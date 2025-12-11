Kadalasang Itinatanong Tungkol sa mga Isyu sa Account

Sa Web: Sa opisyal na pahina ng pag-login, ilagay ang iyong account at password, pagkatapos ay i-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas ng homepage at pumunta sa Seguridad. Sa ilalim ng Beiripikasyon sa Email o Beiripikasyon sa Mobile, i-click ang Palitan sa kanan, i-click ang I-reset ang Pag-verify ng Seguridad?, at sundin ang mga tagubilin sa screen.
Sa App: Sa pahina ng pag-login, ilagay ang iyong account at password, pagkatapos ay i-tap ang icon ng profile sa kaliwang sulok sa itaas at pumunta sa Seguridad, piliin ang Mobile Verification o Email Verification, piliin ang I-reset ang Pag-verify ng Seguridad?, at sundin ang mga tagubilin sa screen.
Pakihanda ang sumusunod na impormasyon at ipadala ito sa aming customer service team sa service@mexc.com, o ibigay ito sa aming online support. Pagkatapos mapatunayan ang impormasyon, kukumpletuhin ng MEXC ang pag-unlink sa loob ng 1–3 araw ng negosyo.
1) Dahilan ng pagbabago
2) Nakaraang email/mobile number
3) Bagong email/mobile number
4) Kamakailang kasaysayan ng transaksyon, mga talaan ng deposito/pag-withdraw, o mga karaniwang ginagamit na login address
5) Larawan mo na may hawak na ID at isang papel na papel (kasama ang dahilan ng pagbabago, UID, logo ng MEXC, petsa, at lagda)
Ang iyong account ay maaaring pansamantalang naka-lock sa ilalim ng mga sumusunod na senaryo:
Pagkatapos ng 5 magkakasunod na maling password habang nagla-login, ang iyong account ay mai-lock sa loob ng 2 oras.
Pagkatapos ng 10 magkakasunod na maling password habang nagla-login, ang iyong account ay mai-lock sa loob ng 24 na oras.
Kung nais mong i-unlock ang iyong account nang mas maaga, sundin ang mga tagubilin sa pahina ng pag-login at i-click ang Nakalimutan ang Password upang i-reset ang iyong password. Kung hindi mo mai-reset ang iyong password dahil sa pagkawala ng mga kredensyal sa pag-verify, sundin ang mga prompt upang humiling ng pag-reset ng pag-verify ng seguridad.
Sa Web: Sa homepage ng MEXC, i-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas, piliin ang Seguridad, piliin ang Beiripikasyon sa Email o Beiripikasyon sa Mobile at i-click ang I-set Up sa kanan. Sundin ang mga tagubilin sa pahina upang makumpleto ang proseso.
Sa App: Sa homepage ng MEXC app, i-tap ang icon ng profile sa kaliwang sulok sa itaas, piliin ang Seguridad, i-tap ang Mobile Verification o Email Verification, at sundin ang mga tagubilin sa pahina upang makumpleto ang proseso.
Kung maa-access ang orihinal na numero ng mobile/email:
Sa Web: Sa web homepage, i-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas, piliin ang Seguridad, piliin ang Beripikasyon sa Mobile o Beripikasyon sa Email, at i-click ang Palitan sa kanan. Sundin ang mga tagubilin sa pahina upang makumpleto ang proseso.
Sa App: Sa homepage ng App, i-tap ang icon ng profile sa kaliwang sulok sa itaas, piliin ang Seguridad, i-tap ang Mobile Verification o Email Verification, at sundin ang mga tagubilin sa pahina upang makumpleto ang proseso.
Kung hindi maa-access ang orihinal na numero ng mobile/email:
Sa Web: Sa web homepage, i-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas, piliin ang Seguridad, pumunta sa Pag-verify ng Mobile o Pag-verify ng Email, at i-click ang Palitan, pagkatapos ay I-reset ang Pag-verify ng Seguridad?. Sundin ang mga tagubilin sa pahina upang makumpleto ang proseso.
Sa App: Sa homepage ng App, i-tap ang profile icon sa kaliwang sulok sa itaas, piliin ang Security, i-click ang Mobile Verification o Email Verification, pagkatapos ay i-tap ang I-reset ang Pag-verify ng Seguridad?, at sundin ang mga tagubilin sa pahina upang makumpleto ang proseso.
Paalala: Pagkatapos palitan ang iyong mobile number/email, ang mga pag-withdraw at OTC trading ay pansamantalang hihigpitan sa loob ng 24 oras.
Mangyaring mag-email sa service@mexc.com upang humiling na baguhin o i-unlink ang iyong email. Ipoproseso ng MEXC ang iyong kahilingan sa loob ng 24 oras. Kinakailangan ang sumusunod na impormasyon:
1) Paglalarawan ng isyu
2) Mga detalye ng MEXC account (numero ng mobile, email account, o UID)
3) Bagong email address (Pakitiyak na makakapagpadala at makakatanggap ito ng mga email. Kung hindi ka makakatanggap ng mga email o verification code, maaari itong magdulot ng mga isyu sa pagkumpleto ng mga hakbang sa pag-withdraw sa hinaharap)
5) Kamakailang kasaysayan ng transaksyon, mga hawak na asset, mga talaan ng deposito/pag-withdraw, at mga karaniwang lokasyon sa pag-login
5) Isang larawan mo na hawak ang iyong ID kasama ang isang sulat-kamay na tala (kasama ang logo ng MEXC, dahilan ng pagbabago, mga detalye ng account, petsa, at iyong lagda). Ang petsa ay dapat tumugma sa petsa ng aplikasyon.
6) Kung hindi mo pa nakukumpleto ang pag-verify ng KYC, mangyaring magbigay ng screenshot ng isang paglilipat mula sa platform ng pagpapadala patungo sa MEXC (dapat ipakita ng screenshot ang TxID, halaga, at oras). Hindi ito kinakailangan kung walang magagamit na mga talaan ng deposito.
Mangyaring magpadala ng email sa service@mexc.com upang humiling na baguhin o i-unlink ang iyong mobile number. Kukumpletuhin ng MEXC ang kahilingan sa loob ng 24 oras. Ang mga kinakailangang impormasyon ay ang mga sumusunod:
1) Paglalarawan ng isyu
2) Mga detalye ng MEXC account (mobile number, email account, o UID)
3) Bagong mobile number
4) Kamakailang kasaysayan ng transaksyon, mga hawak na asset, mga talaan ng deposito/pag-withdraw, at mga karaniwang lokasyon sa pag-login
5) Isang larawan mo na hawak ang iyong ID kasama ang isang sulat-kamay na tala, kasama ang logo ng MEXC, dahilan ng pagbabago, luma at bagong mobile number, petsa, at ang iyong lagda. Ang petsa ay dapat tumugma sa petsa ng aplikasyon
6) Kung hindi mo pa nakukumpleto ang pag-verify ng KYC, mangyaring magbigay ng screenshot ng isang paglilipat mula sa platform ng pagpapadala patungo sa MEXC (dapat ipakita ng screenshot ang TxID, halaga, at oras). Hindi ito kinakailangan kung walang magagamit na mga talaan ng deposito.
Ang bawat mobile number/email ay maaari lamang irehistro o i-link sa isang MEXC account. Kung makita mo ang mensaheng ito, nangangahulugan ito na ang iyong mobile number/email ay naka-link na sa isa pang MEXC account. Kung nakalimutan mo ang iyong MEXC account/login password, maaari mong i-click ang Nakalimutan ang Password sa pahina ng pag-login upang makuha ang impormasyon ng iyong account.
Sa Web: I-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas ng homepage, piliin ang Seguridad, pagkatapos ay ang Google Authenticator Code sa kanan, i-click ang I-set Up at sundin ang mga tagubilin sa screen.
Sa App: I-tap ang icon ng profile sa kaliwang sulok sa itaas ng homepage, piliin ang Seguridad, i-tap ang Google Authenticator, pagkatapos ay sundin ang mga tagubilin sa screen.
Sa Web: I-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas ng homepage, piliin ang Seguridad, pagkatapos ay ang Google Authenticator Code sa kanan, i-click ang Alisin at sundin ang mga tagubilin sa screen.
Sa App: I-tap ang icon ng profile sa kaliwang sulok sa itaas ng homepage, piliin ang Seguridad, i-tap ang Google Authenticator, pagkatapos ay sundin ang mga tagubilin sa screen.
Sa Web: I-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas ng homepage, piliin ang Seguridad. I-click ang Google Authenticator Code sa kanan, i-click ang Alisin → I-reset ang Pag-verify ng Seguridad?, piliin ang I-reset ang Google Authenticator at sundin ang mga tagubilin sa screen.
Sa App: I-tap ang icon ng profile sa kaliwang sulok sa itaas ng homescreen, piliin ang Seguridad, i-tap ang Google Authenticator → I-reset ang Pag-verify ng Seguridad?, i-click ang I-reset ang Google Authenticator at sundin ang mga tagubilin sa screen.
Pagkatapos mong isumite ang iyong kahilingan na i-reset ang Google Authenticator, susuriin ng opisyal na serbisyo sa customer ng MEXC ang iyong aplikasyon sa loob ng 1 araw ng negosyo. Kapag naaprubahan na, ia-unlink ang iyong orihinal na Google Authenticator. Para sa higit pang detalye, tingnan ang "Paano I-unlink ang Google Authenticator mula sa MEXC".
Sa Lumang Telepono Mo: Buksan ang Google Authenticator app, i-tap ang ≡ icon sa kaliwang sulok sa itaas, i-click ang Transfer Accounts, i-export ang bahagi o lahat ng code na gusto mong ilipat, pagkatapos ay bumuo ng QR code at hintaying ma-scan.
Sa Bagong Telepono Mo: Buksan ang Google Authenticator app, i-tap ang + icon sa kanang sulok sa ibaba, i-click ang Scan QR Code, at i-scan ang QR code na ginawa ng lumang telepono at kumpletuhin ang paglilipat.
1) Kung marami kang account na naka-link sa Google Authenticator sa iyong telepono, siguraduhing inilalagay mo ang code na naaayon sa iyong email na nakarehistro sa MEXC.
2) Tiyaking na-install mo ang tamang Google Authenticator app. Maaaring maghanap ang mga gumagamit ng iOS ng "Authenticator App" sa App Store, at maaaring maghanap ang mga gumagamit ng Android ng "Google Authenticator" sa Google Play para i-download ito.
3) Ang mga Google Authenticator code ay may bisa lamang sa loob ng 30 segundo. Pakitiyak na ilalagay at isusumite mo ang code sa loob ng 30 segundo.
4) Tiyaking ang oras ng iyong telepono ay tumpak na naka-synchronize sa karaniwang oras para sa iyong time zone.
Kung nasuri mo na ang mga dahilan sa itaas at nagpapatuloy ang error sa Google Authenticator, maaari kang mag-apply para i-reset ang Google Authentication sa MEXC web o sa pamamagitan ng MEXC App sa pamamagitan ng pag-click/pag-tap sa I-reset ang Pag-verify ng Seguridad? at pagsunod sa mga tagubilin sa screen.
Sa Web: I-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas ng homepage, piliin ang Seguridad, piliin ang Beripikasyon sa Mobile o Beripikasyon sa Email sa kanan, i-click ang Palitan → I-reset ang Pag-verify ng Seguridad?, at sundin ang mga tagubilin sa screen.
Sa App: I-tap ang icon ng profile sa kaliwang sulok sa itaas ng homepage, piliin ang Seguridad, piliin ang Mobile Verification o Email Verification, pagkatapos ay i-tap ang I-reset ang Pag-verify ng Seguridad?, at sundin ang mga tagubilin sa screen.
Tandaan: Pagkatapos baguhin o i-unlink ang iyong Google Authenticator, ang mga pag-withdraw gamit ang crypto at fiat ay paghihigpitan sa loob ng 24 oras.
Maaari mong subukan ang mga sumusunod na paraan upang malutas ang isyu:
Kung ang mga paraan sa itaas ay hindi gumagana at hindi mo pa rin matanggap ang verification code, maaari kang makipag-ugnayan sa Customer Service para sa tulong.
Kung hindi mo matanggap ang email verification code, mangyaring sundin ang mga hakbang sa pag-troubleshoot sa ibaba:
1) Suriin ang iyong spam folder para sa email ng pag-verify.
2) I-verify na ang email na iyong tinitingnan ay ang nakarehistro sa iyong account.
3) Tiyaking maayos na makakapagpadala at makakatanggap ng mga mensahe ang iyong email.
4) Hayaang makumpleto ang countdown ng pag-verify ng email bago humiling ng bagong verification code.
Kung wala sa mga solusyon sa itaas ang gumagana, maaari mong idagdag ang email domain o address ng MEXC sa iyong whitelist at subukang humiling muli ng verification code.
Kung nirehistro mo ang iyong account gamit ang Apple ID at pinili ang opsyong "Itago ang Aking Email", isang pribadong email address ang gagamitin. Ang pribadong email na ito ay maaaring makaranas ng mga pagkaantala o isyu sa pagtanggap agad ng verification code.
Para sa mas maayos na karanasan, inirerekomenda namin na palitan ang naka-link na email sa isa na aktibo mong ginagamit. Sundin ang mga hakbang na ito upang gawin ang pagbabago:
Sa Web: I-click ang profile icon sa kanang sulok sa itaas ng homepage, piliin ang Seguridad, i-click ang Beripikasyon ng Email → Palitan, at sundin ang mga tagubilin sa pahina upang makumpleto ang proseso.
Sa App: I-tap ang profile icon sa kaliwang sulok sa itaas ng homepage, piliin ang Seguridad, i-tap ang Pag-verify ng Email, at sundin ang mga tagubilin sa pahina upang makumpleto ang proseso.
Para masiguro ang seguridad ng iyong account at maiwasan ang mga malisyosong pagsasara ng account, kailangan mong magsumite ng larawan kasama ang iyong pagkakakilanlan at sagutin ang mga sumusunod na tanong sa isang email sa dataprotect@support.mexc.com. Susuriin namin ang impormasyong ibinigay.
Pakikuha ng larawan mo habang hawak ang iyong ID at isang sulat-kamay na tala na may sumusunod na tekstong "Ngayon ay [petsa]. Hinihiling kong burahin ang aking MEXC account ([email/numero ng telepono]), at kinukumpirma ko ang pag-abandona sa lahat ng asset sa account na ito." Pakibigay din ang sumusunod na impormasyon:
1) UID ng Account at ang tinatayang petsa ng pagpaparehistro
2) Tinatayang petsa ng huling transaksyon na ginawa gamit ang account na ito
3) Tinatayang petsa ng huling deposito o pag-withdraw
4) Listahan ng mga cryptocurrency na dating hawak sa account na ito
5) Karaniwang mga lokasyon ng pag-login para sa account na ito
6) Dahilan ng pagsasara ng account
Pakitandaan na ang pagbura ng account ay isang hindi na mababawi na aksyon, kaya nais naming i-highlight ang mga sumusunod na punto:
Tiyaking tama ang lahat ng isinumiteng impormasyon. Ang pagbibigay ng maling detalye ay maaaring magresulta sa kawalan ng kakayahang iproseso ang iyong kahilingan sa pagbura ng account.
Kapag nabura na ang account, permanente mo itong mawawalan ng access.
Lahat ng data at asset sa account ay mawawala.
Ang ilang ibinahaging impormasyon (hal., mga talaan ng transaksyon sa ibang mga user) ay mabubura mula sa iyong account, ngunit maaaring ma-access pa rin ng ibang mga user ang kaugnay na impormasyon sa kanilang mga account. Dahil sa mga legal na kinakailangan sa pagpapanatili ng talaan, maaari naming panatilihin ang ilan sa iyong impormasyon, ngunit ginagarantiyahan ng MEXC ang seguridad ng iyong impormasyon. Makakakita ka ng higit pang mga detalye sa "MEXC User Agreement."
Kapag naisumite na ang iyong kahilingan sa pagbura ng account at na-verify na ang dokumentasyon, ipoproseso ng MEXC ang kahilingan sa loob ng 15 araw ng negosyo. Pinahahalagahan namin ang iyong pasensya at pag-unawa.
Paalala: Kapag naisumite mo na ang iyong kahilingan sa pagbura ng account, susuriin ng MEXC team ang iyong mga dokumento at makikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng email upang kumpirmahin ang mga detalye. Mangyaring tumugon sa loob ng tatlong araw mula sa pagtanggap ng email. Ang hindi pagsagot sa loob ng panahong ito ay magreresulta sa pagturing na kanselado ang iyong kahilingan.
Pagkatapos makumpleto ang proseso ng pagbura ng account, kung ang numero ng telepono/email ay hindi ginagamit ng ibang account, maaari kang mag-sign up muli gamit ang parehong email o numero ng telepono.
Paalala: Pagkatapos mag-sign up muli pagkatapos mabura ang account, maaaring paghigpitan ka sa pagsali sa ilang mga aktibidad ayon sa mga patakaran ng platform ng MEXC.
Kapag naisumite na ang kahilingan sa pagbura ng account, susuriin ng mga kawani ng MEXC ang aplikasyon at makikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng email upang kumpirmahin ang pagbura. Mangyaring tumugon sa loob ng tatlong araw mula sa pagtanggap ng email upang kumpirmahin ang pagbura ng account. Kapag na-verify na ang impormasyon, ang account ay buburahin sa loob ng 15 araw ng negosyo. Makakatanggap ka ng abiso sa email kapag nabura na ang iyong account.
Matapos matanggap ang iyong kahilingan sa pagbura ng account, susuriin ng MEXC team ang isinumiteng impormasyon.
Kung tumpak ang iyong impormasyon, makakatanggap ka ng pangalawang email ng kumpirmasyon. Tumugon lamang sa email na iyon gamit ang "Kumpirmahin ang Pagbura." Hindi na kailangang gumawa ng bagong email. Kapag nakumpirma na, ang iyong account ay buburahin sa loob ng 15 araw ng negosyo.
Pakikumpirma kung nakapag-reply ka na sa pangalawang email ng kumpirmasyon gamit ang "Kumpirmahin ang Pagbura". Kung hindi ka pa sumasagot, hindi mapoproseso ang kahilingan sa pagtanggal ng account.
Hindi mapoproseso ang pagbura ng account kung ang balanse ng account ay lumampas sa 5 USDT. Mangyaring bawiin ang iyong mga asset bago magsumite ng kahilingan sa pagbura ng account.
Kung ang account ay naka-freeze at ang balanse ay mas mababa sa 5 USDT, maaari kang mag-aplay para sa pagbura ng account.
Ang pagbura sa iyong account ay hindi makakaapekto sa mga pahintulot ng iyong iba pang mga account, dahil ang kahilingan sa pagbura ay nalalapat lamang sa partikular na account na iyong hiniling. Pagkatapos mabura ang account, ang nauugnay na email o numero ng telepono ay maaari pa ring gamitin upang magparehistro ng isang bagong account, ngunit hindi ito magiging karapat-dapat para sa mga promosyon ng mga bagong user.
Paalala: Ang pagbura sa pangunahing account ay magreresulta sa pagbura ng lahat ng nauugnay na sub-account.
Hindi maaaring burahin ang mga affiliate account sa kasalukuyan. Gayunpaman, maaari mong itakda ang rate ng komisyon sa 0%. Kung ang pangunahing account ng Affiliate user ay buburahin, ang kaukulang Affiliate account ay buburahin din.
Para sa iOS: Pumunta sa Home, i-tap ang profile icon sa kaliwang sulok sa itaas, piliin ang Switch Account, mag-swipe pakaliwa sa target na account upang ipakita ang opsyon na burahin, pagkatapos ay i-tap ang Delete Selected upang alisin ang login ID.
Para sa Android: Pumunta sa Home, i-tap ang profile icon sa kaliwang sulok sa itaas, piliin ang Switch Account, pindutin nang matagal ang account upang maglabas ng window ng kumpirmasyon, pagkatapos ay i-tap ang Confirm upang alisin ang login ID.
Sa Web: I-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas ng homepage, piliin ang Seguridad, mag-scroll pababa sa Mga Device at Aktibidad → I-freeze ang Account, i-click ang I-freeze, at sundin ang mga tagubilin sa pahina.
Sa App: I-tap ang icon ng profile sa kaliwang sulok sa itaas ng homepage, piliin ang Seguridad, i-tap ang Pamahalaan ang Account → I-freeze ang Account, at sundin ang mga tagubilin sa pahina.
Pakitandaan na pagkatapos i-freeze ang iyong account, ang mga sumusunod na functionality ay magiging limitado:
1) Hindi ka makakapag-log in sa iyong account hangga't hindi ito ina-unfreeze ng customer service.
2) Lahat ng function sa pangangalakal at pag-login ay hindi pagaganahin.
3) Lahat ng API key na nauugnay sa iyong account ay ide-deactivate.
4) Para i-unfreeze ang account, kakailanganin mong makipag-ugnayan sa customer service.
Maaari mong sundin ang mga hakbang sa ibaba upang i-troubleshoot ang isyu:
1) Kumpirmahin ang Impormasyon ng Account: Tiyaking naka-log in ka sa tamang account. Suriin ang iyong UID, email address, o numero ng telepono.
2) Mga Natanggal na Token: Kung ang asset ay isang natanggal na token, maaari mong alisin ang tsek sa opsyong Itago ang Maliliit na Balanse sa iyong Spot account, pagkatapos ay hanapin ang pangalan ng token upang suriin ang katayuan nito.
3) Pinalitan ang Pangalan ng mga Token: Kung ang token ay pinalitan na ng pangalan, maaari mong hanapin ang pangalan ng token sa Announcement Center upang makita ang mga pinakabagong update tungkol sa proyekto.
4) Suriin ang Maliliit na Balanse: Alisin ang tsek sa Itago ang Maliliit na Balanse sa iyong Spot account at hanapin ang token upang suriin ang katayuan nito.
5) Suriin ang Mga Rekord ng Pag-login at Pag-withdraw: Suriin ang iyong mga rekord ng pag-login at pag-withdraw. Kung may natukoy kang hindi awtorisadong aktibidad o pinaghihinalaan kang may pagkawala ng asset, inirerekomenda na iulat ang insidente sa pulisya at magsumite ng kahilingan para sa tulong mula sa platform para sa pagpapatupad ng batas.
6) Pagbutihin ang Seguridad ng Account: I-update ang iyong login password upang mapahusay ang seguridad ng account, at suriin ang iyong mga kamakailang aktibidad sa pag-login para sa anumang hindi awtorisadong pag-access.
Kung mayroon kang iba pang mga katanungan, mangyaring mag-click sa Customer Service upang makipag-ugnayan sa online customer service para sa tulong.
Sa Web: I-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas ng homepage, pumunta sa Mga Setting, hanapin ang Currency, pagkatapos ay piliin ang iyong gustong pera.
Sa App: I-tap ang icon ng profile sa kaliwang sulok sa itaas ng homepage, pumunta sa Mga Setting, i-tap ang Currency, pagkatapos ay piliin ang iyong gustong pera.
Sa Web: I-click ang Wallet → Pangkalahatang-ideya sa dropdown, sa ibaba ng Tinantyang Balanse, i-click ang ▼ sa tabi ng katumbas na pera ng iyong balanse, at piliin ang iyong lokal na pera.
Sa App: I-tap ang Wallet sa homepage. Sa ilalim ng Kabuuang Halaga, i-click ang ▼ sa tabi ng katumbas na pera ng iyong balanse, at piliin ang iyong lokal na pera.
May dalawang uri ng sub-account:
API Sub-Account: Ang ganitong uri ng sub-account ay hindi sumusuporta sa direktang pag-login at ginagamit lamang para sa pangangalakal ng API.
Indibidwal na Sub-Account: Ang ganitong uri ng sub-account ay maaari lamang mag-log in sa pamamagitan ng web at nangangailangan ng pag-verify sa email.
Ang proseso para sa pag-reset ng password ng isang sub-account ay kapareho ng para sa pangunahing account. Sundin ang mga hakbang sa ibaba:
Sa Web: Mag-log in sa sub-account. I-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas, piliin ang Seguridad, pumunta sa Mataas na Antas ng Seguridad → Password para sa Pag-login, at i-click ang Palitan.
Sa App: Ang feature na ito ay kasalukuyang hindi sinusuportahan.
Sa Web: Mag-log in sa pangunahing account. I-click ang icon ng profile → Pamamahala ng Sub-Account. Makikita mo ang mga detalye ng iyong sub-account sa ilalim ng Pamamahala ng Account. Hanapin ang Action, i-hover ang iyong mouse sa ibabaw ng ... at i-click ang Palitan ang Password.
Sa App: Ang feature na ito ay kasalukuyang hindi sinusuportahan.
Para mag-log in sa parehong pangunahing account at sub-account nang sabay-sabay, maaari kang gumamit ng iba't ibang browser o ma-access ang platform sa pamamagitan ng dalawang magkahiwalay na domain ng website.
Mga Available na Domain:
Maaari kang lumikha ng hanggang 30 API sub-account.
Hindi, ang pag-verify ng KYC ay hindi sinusuportahan para sa mga sub-account.
Sa kasalukuyan, sinusuportahan lamang ng MEXC ang paglilipat ng mga asset mula sa pangunahing account patungo sa sub-account at hindi sinusuportahan ang mga on-chain na paglilipat sa mga sub-account.
Hakbang 1: I-click ang icon ng profile at i-click ang Pamamahala ng Sub-Account.
Hakbang 2: Sa ilalim ng Pamamahala ng Sub-Account, i-click ang Pamamahala ng Asset → Paglilipat.
Hakbang 3: Piliin ang naaangkop na account, ilagay ang uri at dami ng asset, at i-click ang Paglipat.
Sa Web: I-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas ng homepage at i-click ang Pagkakakilanlan upang tingnan ang iyong impormasyon sa KYC.
Sa App: I-tap ang icon ng profile sa kaliwang sulok sa itaas, pagkatapos ay i-click ang > sa tabi ng iyong palayaw upang tingnan ang iyong impormasyon sa KYC.
Ang isang MEXC account ay nagpapahintulot ng maximum na 3 pagtatangka bawat araw para sa pangunahin o advanced na pag-verify ng KYC. Kung makatanggap ka ng notification na nagpapahiwatig na lumampas ka sa pang-araw-araw na limitasyon, pakisubukan muli pagkatapos ng 24 oras.
Kung kasalukuyan kang nasa antas ng Pangunahing KYC, inirerekomenda namin na direktang magpatuloy sa Advanced na KYC. Sa proseso ng pagsusumite, maaari mong muling i-upload ang mga tamang dokumento ng pagkakakilanlan upang i-update ang iyong impormasyon. Kung nakumpleto mo na ang Advanced KYC at kailangan mong itama o i-update ang iyong mga detalye, maaari kang magsumite ng kahilingan para sa Update sa Pag-verify ng KYC sa pamamagitan ng opsyong self-service. Mangyaring piliin ang naaangkop na dahilan ng pag-update batay sa iyong sitwasyon at sundin ang mga tagubilin sa screen upang makumpleto ang proseso. Susuriin ng platform ang iyong pagsusumite at ia-update ang iyong impormasyon sa pag-verify kapag naaprubahan na.
Sa karamihan ng mga kaso, ang pagsusuri ng KYC ay nakukumpleto sa loob ng 15 minuto. Gayunpaman, depende sa pagiging kumplikado ng impormasyong isinumite mo at sa kasalukuyang dami ng pagsusuri, ang ilang mga kaso ay maaaring tumagal ng 8–24 oras upang makumpleto.
Kung matanggap mo ang notipikasyong ito habang isinasagawa ang proseso ng pag-verify ng KYC, ipinapahiwatig nito na ang iyong pag-verify ng pagkakakilanlan ay nakumpleto na sa ibang account. Ayon sa patakaran ng MEXC, ang impormasyon sa pag-verify ng pagkakakilanlan ng bawat user ay maaari lamang iugnay sa tatlong MEXC account.
Pag-verify ng Pangunahing KYC: Ang proseso ng pag-verify ng Pangunahing KYC ay nagbibigay-daan sa iyo na i-verify ang iyong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pag-upload ng mga dokumento ng pagkakakilanlan at pagbibigay ng kinakailangang impormasyon ng dokumento. Sa matagumpay na pagkumpleto ng pag-verify ng Pangunahing KYC, ang 24-oras na limitasyon sa pag-withdraw ay itatakda sa 80 BTC.
Pag-verify ng Advanced na KYC: Ang pag-verify ng Advanced na KYC ay nagsasangkot ng isang proseso ng live na pagkilala sa mukha. Kapag matagumpay na nakumpleto, ang 24-oras na limitasyon sa pag-withdraw ay tataas sa 200 BTC.
Sa kasalukuyan, hindi sinusuportahan ng MEXC ang pag-convert ng isang indibidwal na KYC (Pangunahin o Advanced) sa isang institutional KYC, at hindi rin nito sinusuportahan ang pag-convert ng isang institutional KYC sa isang indibidwal na KYC para sa parehong account.
Oo, ang bawat numero ng rehistrasyon ng kumpanya ay maaaring gamitin upang makumpleto ang Institutional KYC para lamang sa isang MEXC account.
Mahigpit na sumusunod ang MEXC sa mga kinakailangan ng regulasyon at nakatuon sa pagbibigay sa mga user ng mas ligtas na kapaligiran sa pangangalakal. Upang matiyak ang seguridad ng iyong account at mga asset, lubos naming inirerekomenda ang pagkumpleto ng pag-verify ng KYC. Kung hindi, maaaring paghigpitan ang ilang mga function ng account.
Ine-encrypt at pinoprotektahan ng MEXC ang lahat ng impormasyon sa pag-verify ng user at hindi kailanman gagamitin ito para sa anumang ibang layunin. Salamat sa iyong pag-unawa at suporta.
kumpletuhin ang KYC, mayroon ka pa ring limitasyon sa pangangalakal na hanggang 1,000 USDT (o katumbas nito sa iba pang mga token). Kung naubos na ang limitasyong ito, mangyaring kumpletuhin agad ang proseso ng pag-verify ng KYC. Lubos na inirerekomenda ng MEXC ang pagkumpleto ng KYC upang patuloy na magamit ang mga produkto at serbisyo sa platform.
Kung hindi mo makumpleto ang KYC, maaari kang mag-aplay para ibalik ang iyong mga pinaghihigpitang pondo sa pamamagitan ng pagpuno ng kinakailangang impormasyon sa pahina ng Aplikasyon para sa Pagbabalik.
Bago makumpleto ang KYC, mayroon ka pa ring trading limit na hanggang 1,000 USDT (o katumbas nito sa iba pang mga token). Kung naubos na ang limitasyong ito, mangyaring kumpletuhin agad ang proseso ng pag-verify. Lubos na inirerekomenda ng MEXC ang pagkumpleto ng KYC upang patuloy na magamit ang mga produkto at serbisyo sa platform.
Kung hindi mo makumpleto ang KYC, maaari kang magsumite ngForm ng Pag-aapela sa Pag-withdraw sa opisyal na website, na pinupunan ang kinakailangang impormasyon upang mag-apply para sa pag-withdraw. Kapag naaprubahan na ang iyong pag-aapela, ang iyong account ay nasa "reduce-only" mode, na naglilimita sa access sa mga pahintulot lamang sa Pag-withdraw at Isara ang Posisyon. Hindi na maa-access ang iba pang mga feature ng account.
May karapatan ang MEXC na tanggihan ang mga aplikasyon sa pagpaparehistro mula sa mga gumagamit sa mga hurisdiksyon na hindi nakakatugon sa mga internasyonal na pamantayan laban sa money laundering o mula sa mga gumagamit na maaaring ituring na mga taong nalantad sa politika. May karapatan kaming suspindihin o wakasan ang pangangalakal anumang oras kung may matuklasan na mga kahina-hinalang transaksyon. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan ng paglabag sa aming mga obligasyon o responsibilidad sa iyo.
Sa ngayon, may karapatan ang MEXC na tanggihan ang mga aplikasyon sa pangangalakal o pagpaparehistro mula sa mga gumagamit sa mga sumusunod na bansa o rehiyon: Canada, mainland China, Cuba, Crimea, Donetsk, Hong Kong, Iran, Luhansk, North Korea, Sevastopol, Singapore, Sudan, Syria, United Kingdom, at Estados Unidos (sama-samang tinutukoy bilang "Mga Pinaghihigpitang Bansa o Rehiyon").
Ang listahan sa itaas ng mga pinaghihigpitang bansa o rehiyon ay hindi kumpleto, at maaaring isaayos ng MEXC ang listahan anumang oras. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring sumangguni sa "Kasunduan sa User."
Upang sumunod sa mga kinakailangan ng regulasyon ng lokal na pamahalaan, ang MEXC ay kasalukuyang hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa mga user na nagtatangkang mag-log in o magkumpleto ng pag-verify ng KYC mula sa ilang partikular na lokasyon.
Sa kasalukuyan, sinusuportahan ng MEXC ang mga sumusunod na uri ng mga dokumento ng KYC para sa mga Nigerian user: pambansang ID, lisensya sa pagmamaneho, voter's card, o internasyonal na pasaporte.
Para sa Institusyonal na KYC, ang ultimate beneficial owner/shareholder ng kumpanya ay hindi dapat mamamayan ng isang bansa o rehiyon na pinaghihigpitan ng MEXC. Para sa karagdagang detalye, mangyaring sumangguni sa Kasunduan sa User. Ang mga user mula sa mga bansa o rehiyon kung saan itinigil na ang mga serbisyo ay maaari lamang mag-withdraw ng kanilang mga personal na asset at hindi maaaring lumahok sa anumang mga transaksyon. Inirerekomenda ng MEXC na i-withdraw mo ang iyong mga asset sa lalong madaling panahon. Ang eksaktong timeline ng pagsasara ng account ay ipapaalam nang hiwalay. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring sumangguni sa Kasunduan sa User ng MEXC at sundin ang mga alituntunin para sa wastong pagpaparehistro at paggamit ng account.
Please contact Customer Service and provide the following information:
1) Isang screenshot ng rekord ng paglilipat ng wallet/account, transaction ID, address ng paglilipat, at isang detalyadong paliwanag kung paano ito nauugnay sa kaso.
2) Kumpletuhin ang beripikasyon ng KYC sa MEXC upang matiyak na ang ibinigay na impormasyon ay lehitimo at walang anumang pamemeke, paggawa-gawa, o paninirang-puri.
3) Kung mapatunayan ang impormasyon sa itaas, pansamantalang ihi-freeze ng platform ang pinaghihinalaang account (sa loob ng 24 oras) at irerekomenda na iulat mo agad ang kaso sa pulisya.
4) Pagkatapos isumite ang impormasyon, iulat sa pulisya sa loob ng 48 oras at ibigay ang inihaing ulat ng pulisya o resibo ng kaso. Kung hindi maibigay ang kinakailangang patunay, susuriin ng platform ang sitwasyon at maaaring isaalang-alang ang pag-unfreeze ng mga pondo.
5) Kung kailangan ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ang tulong ng platform sa imbestigasyon, mangyaring mag-email sa amin sa legal@mexc.com. Dapat kasama sa email ang patunay ng pagkakakilanlan ng opisyal na humahawak sa kaso, patunay ng pagpaparehistro ng kaso, at ang mga dokumento ng imbestigasyon (paunawa ng kahilingan ng ebidensya), kasama ang isang malinaw na pahayag ng kinakailangang impormasyon.
6) Direktang makikipag-ugnayan ang plataporma sa mga awtoridad ng hukuman na humahawak sa kaso at makikipagtulungan sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas sa panahon ng imbestigasyon.