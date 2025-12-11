1. Pag-login 1.1 Paano ako maglo-log in kung hindi maa-access ang aking mobile number o email? Kung naaalala mo ang password sa pag-login ng iyong account: Sa Web: Sa opisyal na pahina ng pag-login, i1. Pag-login 1.1 Paano ako maglo-log in kung hindi maa-access ang aking mobile number o email? Kung naaalala mo ang password sa pag-login ng iyong account: Sa Web: Sa opisyal na pahina ng pag-login, i
Matuto pa/Learn/Spotlight/Kadalasang ... sa Account

Kadalasang Itinatanong Tungkol sa mga Isyu sa Account

Disyembre 11, 2025
0m
#Basic#Mga Baguhan
Helium Mobile
MOBILE$0.000217-0.04%
RWAX
APP$0.0002717-1.02%
TAP Protocol
TAP$0.1464-0.13%
MAY
MAY$0.0143+1.41%
SPACE ID
ID$0.06884-1.21%

1. Pag-login


1.1 Paano ako maglo-log in kung hindi maa-access ang aking mobile number o email?


Kung naaalala mo ang password sa pag-login ng iyong account:


  • Sa Web: Sa opisyal na pahina ng pag-login, ilagay ang iyong account at password, pagkatapos ay i-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas ng homepage at pumunta sa Seguridad. Sa ilalim ng Beiripikasyon sa Email o Beiripikasyon sa Mobile, i-click ang Palitan sa kanan, i-click ang I-reset ang Pag-verify ng Seguridad?, at sundin ang mga tagubilin sa screen.
  • Sa App: Sa pahina ng pag-login, ilagay ang iyong account at password, pagkatapos ay i-tap ang icon ng profile sa kaliwang sulok sa itaas at pumunta sa Seguridad, piliin ang Mobile Verification o Email Verification, piliin ang I-reset ang Pag-verify ng Seguridad?, at sundin ang mga tagubilin sa screen.

Kung nakalimutan mo ang password sa pag-login ng iyong account:


Pakihanda ang sumusunod na impormasyon at ipadala ito sa aming customer service team sa service@mexc.com, o ibigay ito sa aming online support. Pagkatapos mapatunayan ang impormasyon, kukumpletuhin ng MEXC ang pag-unlink sa loob ng 1–3 araw ng negosyo.
1) Dahilan ng pagbabago
2) Nakaraang email/mobile number
3) Bagong email/mobile number
4) Kamakailang kasaysayan ng transaksyon, mga talaan ng deposito/pag-withdraw, o mga karaniwang ginagamit na login address
5) Larawan mo na may hawak na ID at isang papel na papel (kasama ang dahilan ng pagbabago, UID, logo ng MEXC, petsa, at lagda)

1.2 Ano ang dapat kong gawin kung ang aking account ay naka-lock pagkatapos ng maraming beses na maling password o pagtatangka sa verification code?


Ang iyong account ay maaaring pansamantalang naka-lock sa ilalim ng mga sumusunod na senaryo:
  • Pagkatapos ng 5 magkakasunod na maling password habang nagla-login, ang iyong account ay mai-lock sa loob ng 2 oras.
  • Pagkatapos ng 10 magkakasunod na maling password habang nagla-login, ang iyong account ay mai-lock sa loob ng 24 na oras.

Kung nais mong i-unlock ang iyong account nang mas maaga, sundin ang mga tagubilin sa pahina ng pag-login at i-click ang Nakalimutan ang Password upang i-reset ang iyong password. Kung hindi mo mai-reset ang iyong password dahil sa pagkawala ng mga kredensyal sa pag-verify, sundin ang mga prompt upang humiling ng pag-reset ng pag-verify ng seguridad.

2. Pagbabago sa Impormasyon ng Account


2.1 Paano ko maiuugnay o mababago ang mobile/email para sa beripikasyon ng seguridad?



  • Sa Web: Sa homepage ng MEXC, i-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas, piliin ang Seguridad, piliin ang Beiripikasyon sa Email o Beiripikasyon sa Mobile at i-click ang I-set Up sa kanan. Sundin ang mga tagubilin sa pahina upang makumpleto ang proseso.
  • Sa App: Sa homepage ng MEXC app, i-tap ang icon ng profile sa kaliwang sulok sa itaas, piliin ang Seguridad, i-tap ang Mobile Verification o Email Verification, at sundin ang mga tagubilin sa pahina upang makumpleto ang proseso.

2.1.2 Paano Magpalit ng Mobile/Email


Kung maa-access ang orihinal na numero ng mobile/email:
  • Sa Web: Sa web homepage, i-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas, piliin ang Seguridad, piliin ang Beripikasyon sa Mobile o Beripikasyon sa Email, at i-click ang Palitan sa kanan. Sundin ang mga tagubilin sa pahina upang makumpleto ang proseso.
  • Sa App: Sa homepage ng App, i-tap ang icon ng profile sa kaliwang sulok sa itaas, piliin ang Seguridad, i-tap ang Mobile Verification o Email Verification, at sundin ang mga tagubilin sa pahina upang makumpleto ang proseso.

Para sa higit pang detalye, mangyaring sumangguni sa artikulong "Paano Magpalit ng Email Address na Naka-link sa Iyong MEXC Account".

Kung hindi maa-access ang orihinal na numero ng mobile/email:
  • Sa Web: Sa web homepage, i-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas, piliin ang Seguridad, pumunta sa Pag-verify ng Mobile o Pag-verify ng Email, at i-click ang Palitan, pagkatapos ay I-reset ang Pag-verify ng Seguridad?. Sundin ang mga tagubilin sa pahina upang makumpleto ang proseso.
  • Sa App: Sa homepage ng App, i-tap ang profile icon sa kaliwang sulok sa itaas, piliin ang Security, i-click ang Mobile Verification o Email Verification, pagkatapos ay i-tap ang I-reset ang Pag-verify ng Seguridad?, at sundin ang mga tagubilin sa pahina upang makumpleto ang proseso.
Paalala: Pagkatapos palitan ang iyong mobile number/email, ang mga pag-withdraw at OTC trading ay pansamantalang hihigpitan sa loob ng 24 oras.


Paano Mag-unlink/Magpalit ng Email

Mangyaring mag-email sa service@mexc.com upang humiling na baguhin o i-unlink ang iyong email. Ipoproseso ng MEXC ang iyong kahilingan sa loob ng 24 oras. Kinakailangan ang sumusunod na impormasyon:
1) Paglalarawan ng isyu
2) Mga detalye ng MEXC account (numero ng mobile, email account, o UID)
3) Bagong email address (Pakitiyak na makakapagpadala at makakatanggap ito ng mga email. Kung hindi ka makakatanggap ng mga email o verification code, maaari itong magdulot ng mga isyu sa pagkumpleto ng mga hakbang sa pag-withdraw sa hinaharap)
5) Kamakailang kasaysayan ng transaksyon, mga hawak na asset, mga talaan ng deposito/pag-withdraw, at mga karaniwang lokasyon sa pag-login
5) Isang larawan mo na hawak ang iyong ID kasama ang isang sulat-kamay na tala (kasama ang logo ng MEXC, dahilan ng pagbabago, mga detalye ng account, petsa, at iyong lagda). Ang petsa ay dapat tumugma sa petsa ng aplikasyon.
6) Kung hindi mo pa nakukumpleto ang pag-verify ng KYC, mangyaring magbigay ng screenshot ng isang paglilipat mula sa platform ng pagpapadala patungo sa MEXC (dapat ipakita ng screenshot ang TxID, halaga, at oras). Hindi ito kinakailangan kung walang magagamit na mga talaan ng deposito.

Paano Mag-unlink/Magpalit ng Mobile Number

Mangyaring magpadala ng email sa service@mexc.com upang humiling na baguhin o i-unlink ang iyong mobile number. Kukumpletuhin ng MEXC ang kahilingan sa loob ng 24 oras. Ang mga kinakailangang impormasyon ay ang mga sumusunod:
1) Paglalarawan ng isyu
2) Mga detalye ng MEXC account (mobile number, email account, o UID)
3) Bagong mobile number
4) Kamakailang kasaysayan ng transaksyon, mga hawak na asset, mga talaan ng deposito/pag-withdraw, at mga karaniwang lokasyon sa pag-login
5) Isang larawan mo na hawak ang iyong ID kasama ang isang sulat-kamay na tala, kasama ang logo ng MEXC, dahilan ng pagbabago, luma at bagong mobile number, petsa, at ang iyong lagda. Ang petsa ay dapat tumugma sa petsa ng aplikasyon
6) Kung hindi mo pa nakukumpleto ang pag-verify ng KYC, mangyaring magbigay ng screenshot ng isang paglilipat mula sa platform ng pagpapadala patungo sa MEXC (dapat ipakita ng screenshot ang TxID, halaga, at oras). Hindi ito kinakailangan kung walang magagamit na mga talaan ng deposito.

2.2 Bakit ko nakikita ang mensaheng "Nakarehistro na ang mobile number/email"?


Ang bawat mobile number/email ay maaari lamang irehistro o i-link sa isang MEXC account. Kung makita mo ang mensaheng ito, nangangahulugan ito na ang iyong mobile number/email ay naka-link na sa isa pang MEXC account. Kung nakalimutan mo ang iyong MEXC account/login password, maaari mong i-click ang Nakalimutan ang Password sa pahina ng pag-login upang makuha ang impormasyon ng iyong account.



  • Sa Web: I-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas ng homepage, piliin ang Seguridad, pagkatapos ay ang Google Authenticator Code sa kanan, i-click ang I-set Up at sundin ang mga tagubilin sa screen.
  • Sa App: I-tap ang icon ng profile sa kaliwang sulok sa itaas ng homepage, piliin ang Seguridad, i-tap ang Google Authenticator, pagkatapos ay sundin ang mga tagubilin sa screen.

Para sa karagdagang detalye, tingnan ang "Pag-link ng Google Authenticator".


  • Sa Web: I-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas ng homepage, piliin ang Seguridad, pagkatapos ay ang Google Authenticator Code sa kanan, i-click ang Alisin at sundin ang mga tagubilin sa screen.
  • Sa App: I-tap ang icon ng profile sa kaliwang sulok sa itaas ng homepage, piliin ang Seguridad, i-tap ang Google Authenticator, pagkatapos ay sundin ang mga tagubilin sa screen.

Para sa karagdagang detalye, tingnan ang "Paano I-unlink ang Google Authenticator mula sa MEXC".

2.3.3 Paano I-reset ang Google Authenticator


  • Sa Web: I-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas ng homepage, piliin ang Seguridad. I-click ang Google Authenticator Code sa kanan, i-click ang Alisin I-reset ang Pag-verify ng Seguridad?, piliin ang I-reset ang Google Authenticator at sundin ang mga tagubilin sa screen.
  • Sa App: I-tap ang icon ng profile sa kaliwang sulok sa itaas ng homescreen, piliin ang Seguridad, i-tap ang Google AuthenticatorI-reset ang Pag-verify ng Seguridad?, i-click ang I-reset ang Google Authenticator at sundin ang mga tagubilin sa screen.

Pagkatapos mong isumite ang iyong kahilingan na i-reset ang Google Authenticator, susuriin ng opisyal na serbisyo sa customer ng MEXC ang iyong aplikasyon sa loob ng 1 araw ng negosyo. Kapag naaprubahan na, ia-unlink ang iyong orihinal na Google Authenticator. Para sa higit pang detalye, tingnan ang "Paano I-unlink ang Google Authenticator mula sa MEXC".

2.3.4 Paano Ilipat ang MEXC Google Authenticator sa Bagong Telepono


Sa Lumang Telepono Mo: Buksan ang Google Authenticator app, i-tap ang ≡ icon sa kaliwang sulok sa itaas, i-click ang Transfer Accounts, i-export ang bahagi o lahat ng code na gusto mong ilipat, pagkatapos ay bumuo ng QR code at hintaying ma-scan.

Sa Bagong Telepono Mo: Buksan ang Google Authenticator app, i-tap ang + icon sa kanang sulok sa ibaba, i-click ang Scan QR Code, at i-scan ang QR code na ginawa ng lumang telepono at kumpletuhin ang paglilipat.

Para sa karagdagang detalye, tingnan ang "Paano Ilipat ang Google Authenticator para sa MEXC sa isang Bagong Mobile Phone".

2.4 Ano ang dapat kong gawin kung makatanggap ako ng mensahe ng error sa Google Authenticator?


1) Kung marami kang account na naka-link sa Google Authenticator sa iyong telepono, siguraduhing inilalagay mo ang code na naaayon sa iyong email na nakarehistro sa MEXC.

2) Tiyaking na-install mo ang tamang Google Authenticator app. Maaaring maghanap ang mga gumagamit ng iOS ng "Authenticator App" sa App Store, at maaaring maghanap ang mga gumagamit ng Android ng "Google Authenticator" sa Google Play para i-download ito.

3) Ang mga Google Authenticator code ay may bisa lamang sa loob ng 30 segundo. Pakitiyak na ilalagay at isusumite mo ang code sa loob ng 30 segundo.

4) Tiyaking ang oras ng iyong telepono ay tumpak na naka-synchronize sa karaniwang oras para sa iyong time zone.

Kung nasuri mo na ang mga dahilan sa itaas at nagpapatuloy ang error sa Google Authenticator, maaari kang mag-apply para i-reset ang Google Authentication sa MEXC web o sa pamamagitan ng MEXC App sa pamamagitan ng pag-click/pag-tap sa I-reset ang Pag-verify ng Seguridad? at pagsunod sa mga tagubilin sa screen.

  • Sa Web: I-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas ng homepage, piliin ang Seguridad, piliin ang Beripikasyon sa Mobile o Beripikasyon sa Email sa kanan, i-click ang PalitanI-reset ang Pag-verify ng Seguridad?, at sundin ang mga tagubilin sa screen.
  • Sa App: I-tap ang icon ng profile sa kaliwang sulok sa itaas ng homepage, piliin ang Seguridad, piliin ang Mobile Verification o Email Verification, pagkatapos ay i-tap ang I-reset ang Pag-verify ng Seguridad?, at sundin ang mga tagubilin sa screen.

Tandaan: Pagkatapos baguhin o i-unlink ang iyong Google Authenticator, ang mga pag-withdraw gamit ang crypto at fiat ay paghihigpitan sa loob ng 24 oras.

3. Verification Code (Email, Google, at SMS)


3.1 Ano ang dapat kong gawin kung makatanggap ako ng mensahe ng error na "Failed to Fetch Verification Code"?


Maaari mong subukan ang mga sumusunod na paraan upang malutas ang isyu:
  • I-clear ang cache ng iyong browser
  • Lumipat sa ibang browser
  • Gamitin ang App upang makuha ang verification code
Kung ang mga paraan sa itaas ay hindi gumagana at hindi mo pa rin matanggap ang verification code, maaari kang makipag-ugnayan sa Customer Service para sa tulong.

3.2 Ano ang dapat kong gawin kung hindi ko matanggap ang email ng pag-verify?


Kung hindi mo matanggap ang email verification code, mangyaring sundin ang mga hakbang sa pag-troubleshoot sa ibaba:
1) Suriin ang iyong spam folder para sa email ng pag-verify.
2) I-verify na ang email na iyong tinitingnan ay ang nakarehistro sa iyong account.
3) Tiyaking maayos na makakapagpadala at makakatanggap ng mga mensahe ang iyong email.
4) Hayaang makumpleto ang countdown ng pag-verify ng email bago humiling ng bagong verification code.
Kung wala sa mga solusyon sa itaas ang gumagana, maaari mong idagdag ang email domain o address ng MEXC sa iyong whitelist at subukang humiling muli ng verification code.
Para sa karagdagang detalye, mangyaring sumangguni sa "Bakit Hindi Ako Makatanggap ng mga Notification sa Email Mula sa MEXC?".

3.3 Ano ang dapat kong gawin kung hindi ko matanggap ang email ng beripikasyon pagkatapos kong magparehistro gamit ang aking Apple ID?


Kung nirehistro mo ang iyong account gamit ang Apple ID at pinili ang opsyong "Itago ang Aking Email", isang pribadong email address ang gagamitin. Ang pribadong email na ito ay maaaring makaranas ng mga pagkaantala o isyu sa pagtanggap agad ng verification code.

Para sa mas maayos na karanasan, inirerekomenda namin na palitan ang naka-link na email sa isa na aktibo mong ginagamit. Sundin ang mga hakbang na ito upang gawin ang pagbabago:

  • Sa Web: I-click ang profile icon sa kanang sulok sa itaas ng homepage, piliin ang Seguridad, i-click ang Beripikasyon ng Email Palitan, at sundin ang mga tagubilin sa pahina upang makumpleto ang proseso.
  • Sa App: I-tap ang profile icon sa kaliwang sulok sa itaas ng homepage, piliin ang Seguridad, i-tap ang Pag-verify ng Email, at sundin ang mga tagubilin sa pahina upang makumpleto ang proseso.

4. Pagkansela o Pagtanggal ng Account


4.1 Paano ko buburahin ang aking account?


Para masiguro ang seguridad ng iyong account at maiwasan ang mga malisyosong pagsasara ng account, kailangan mong magsumite ng larawan kasama ang iyong pagkakakilanlan at sagutin ang mga sumusunod na tanong sa isang email sa dataprotect@support.mexc.com. Susuriin namin ang impormasyong ibinigay.

Pakikuha ng larawan mo habang hawak ang iyong ID at isang sulat-kamay na tala na may sumusunod na tekstong "Ngayon ay [petsa]. Hinihiling kong burahin ang aking MEXC account ([email/numero ng telepono]), at kinukumpirma ko ang pag-abandona sa lahat ng asset sa account na ito." Pakibigay din ang sumusunod na impormasyon:

1) UID ng Account at ang tinatayang petsa ng pagpaparehistro
2) Tinatayang petsa ng huling transaksyon na ginawa gamit ang account na ito
3) Tinatayang petsa ng huling deposito o pag-withdraw
4) Listahan ng mga cryptocurrency na dating hawak sa account na ito
5) Karaniwang mga lokasyon ng pag-login para sa account na ito
6) Dahilan ng pagsasara ng account

Pakitandaan na ang pagbura ng account ay isang hindi na mababawi na aksyon, kaya nais naming i-highlight ang mga sumusunod na punto:
  • Tiyaking tama ang lahat ng isinumiteng impormasyon. Ang pagbibigay ng maling detalye ay maaaring magresulta sa kawalan ng kakayahang iproseso ang iyong kahilingan sa pagbura ng account.
  • Kapag nabura na ang account, permanente mo itong mawawalan ng access.
  • Lahat ng data at asset sa account ay mawawala.
  • Ang ilang ibinahaging impormasyon (hal., mga talaan ng transaksyon sa ibang mga user) ay mabubura mula sa iyong account, ngunit maaaring ma-access pa rin ng ibang mga user ang kaugnay na impormasyon sa kanilang mga account. Dahil sa mga legal na kinakailangan sa pagpapanatili ng talaan, maaari naming panatilihin ang ilan sa iyong impormasyon, ngunit ginagarantiyahan ng MEXC ang seguridad ng iyong impormasyon. Makakakita ka ng higit pang mga detalye sa "MEXC User Agreement."

Kapag naisumite na ang iyong kahilingan sa pagbura ng account at na-verify na ang dokumentasyon, ipoproseso ng MEXC ang kahilingan sa loob ng 15 araw ng negosyo. Pinahahalagahan namin ang iyong pasensya at pag-unawa.

Paalala: Kapag naisumite mo na ang iyong kahilingan sa pagbura ng account, susuriin ng MEXC team ang iyong mga dokumento at makikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng email upang kumpirmahin ang mga detalye. Mangyaring tumugon sa loob ng tatlong araw mula sa pagtanggap ng email. Ang hindi pagsagot sa loob ng panahong ito ay magreresulta sa pagturing na kanselado ang iyong kahilingan.

4.2 Maaari ba akong mag-sign up muli para sa isang account gamit ang parehong email o numero ng telepono pagkatapos mabura ang account?


Pagkatapos makumpleto ang proseso ng pagbura ng account, kung ang numero ng telepono/email ay hindi ginagamit ng ibang account, maaari kang mag-sign up muli gamit ang parehong email o numero ng telepono.

Paalala: Pagkatapos mag-sign up muli pagkatapos mabura ang account, maaaring paghigpitan ka sa pagsali sa ilang mga aktibidad ayon sa mga patakaran ng platform ng MEXC.

4.3 Makakatanggap ba ako ng email notification pagkatapos kong mabura ang account?


Kapag naisumite na ang kahilingan sa pagbura ng account, susuriin ng mga kawani ng MEXC ang aplikasyon at makikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng email upang kumpirmahin ang pagbura. Mangyaring tumugon sa loob ng tatlong araw mula sa pagtanggap ng email upang kumpirmahin ang pagbura ng account. Kapag na-verify na ang impormasyon, ang account ay buburahin sa loob ng 15 araw ng negosyo. Makakatanggap ka ng abiso sa email kapag nabura na ang iyong account.

4.4 Pagkatapos mag-apply para sa pagbura ng account, dapat ko bang sagutin ang pangalawang email ng kumpirmasyon o magpadala ng bagong email sa ibinigay na email address?


Matapos matanggap ang iyong kahilingan sa pagbura ng account, susuriin ng MEXC team ang isinumiteng impormasyon.

Kung tumpak ang iyong impormasyon, makakatanggap ka ng pangalawang email ng kumpirmasyon. Tumugon lamang sa email na iyon gamit ang "Kumpirmahin ang Pagbura." Hindi na kailangang gumawa ng bagong email. Kapag nakumpirma na, ang iyong account ay buburahin sa loob ng 15 araw ng negosyo.

4.5 Paano ko kakanselahin ang aking kahilingan sa pagbura ng account?


Pakikumpirma kung nakapag-reply ka na sa pangalawang email ng kumpirmasyon gamit ang "Kumpirmahin ang Pagbura". Kung hindi ka pa sumasagot, hindi mapoproseso ang kahilingan sa pagtanggal ng account.

4.6 Maaari ba akong mag-aplay para sa pagbura ng account kung may mga asset sa aking account?


Hindi mapoproseso ang pagbura ng account kung ang balanse ng account ay lumampas sa 5 USDT. Mangyaring bawiin ang iyong mga asset bago magsumite ng kahilingan sa pagbura ng account.

4.7 Maaari ba akong mag-aplay para sa pagbura ng account kung ang aking account ay naka-freeze?


Kung ang account ay naka-freeze at ang balanse ay mas mababa sa 5 USDT, maaari kang mag-aplay para sa pagbura ng account.

4.8 Makakaapekto ba ang pagbura sa kasalukuyang account sa iba pang mga MEXC account?


Ang pagbura sa iyong account ay hindi makakaapekto sa mga pahintulot ng iyong iba pang mga account, dahil ang kahilingan sa pagbura ay nalalapat lamang sa partikular na account na iyong hiniling. Pagkatapos mabura ang account, ang nauugnay na email o numero ng telepono ay maaari pa ring gamitin upang magparehistro ng isang bagong account, ngunit hindi ito magiging karapat-dapat para sa mga promosyon ng mga bagong user.

Paalala: Ang pagbura sa pangunahing account ay magreresulta sa pagbura ng lahat ng nauugnay na sub-account.

4.9 Paano ko buburahin ang isang Affiliate account?


Hindi maaaring burahin ang mga affiliate account sa kasalukuyan. Gayunpaman, maaari mong itakda ang rate ng komisyon sa 0%. Kung ang pangunahing account ng Affiliate user ay buburahin, ang kaukulang Affiliate account ay buburahin din.

4.10 Paano ko aalisin ang impormasyon sa pag-login para sa iba pang mga account?


Para sa iOS: Pumunta sa Home, i-tap ang profile icon sa kaliwang sulok sa itaas, piliin ang Switch Account, mag-swipe pakaliwa sa target na account upang ipakita ang opsyon na burahin, pagkatapos ay i-tap ang Delete Selected upang alisin ang login ID.

Para sa Android: Pumunta sa Home, i-tap ang profile icon sa kaliwang sulok sa itaas, piliin ang Switch Account, pindutin nang matagal ang account upang maglabas ng window ng kumpirmasyon, pagkatapos ay i-tap ang Confirm upang alisin ang login ID.

5. Pag-freeze ng Account


5.1 Paano ko i-freeze ang aking MEXC account?


  • Sa Web: I-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas ng homepage, piliin ang Seguridad, mag-scroll pababa sa Mga Device at AktibidadI-freeze ang Account, i-click ang I-freeze, at sundin ang mga tagubilin sa pahina.
  • Sa App: I-tap ang icon ng profile sa kaliwang sulok sa itaas ng homepage, piliin ang Seguridad, i-tap ang Pamahalaan ang AccountI-freeze ang Account, at sundin ang mga tagubilin sa pahina.

Pakitandaan na pagkatapos i-freeze ang iyong account, ang mga sumusunod na functionality ay magiging limitado:
1) Hindi ka makakapag-log in sa iyong account hangga't hindi ito ina-unfreeze ng customer service.
2) Lahat ng function sa pangangalakal at pag-login ay hindi pagaganahin.
3) Lahat ng API key na nauugnay sa iyong account ay ide-deactivate.
4) Para i-unfreeze ang account, kakailanganin mong makipag-ugnayan sa customer service.

6. Mga Asset


6.1 Bakit nawala ang aking mga asset sa aking account?


Maaari mong sundin ang mga hakbang sa ibaba upang i-troubleshoot ang isyu:

1) Kumpirmahin ang Impormasyon ng Account: Tiyaking naka-log in ka sa tamang account. Suriin ang iyong UID, email address, o numero ng telepono.

2) Mga Natanggal na Token: Kung ang asset ay isang natanggal na token, maaari mong alisin ang tsek sa opsyong Itago ang Maliliit na Balanse sa iyong Spot account, pagkatapos ay hanapin ang pangalan ng token upang suriin ang katayuan nito.

3) Pinalitan ang Pangalan ng mga Token: Kung ang token ay pinalitan na ng pangalan, maaari mong hanapin ang pangalan ng token sa Announcement Center upang makita ang mga pinakabagong update tungkol sa proyekto.

4) Suriin ang Maliliit na Balanse: Alisin ang tsek sa Itago ang Maliliit na Balanse sa iyong Spot account at hanapin ang token upang suriin ang katayuan nito.

5) Suriin ang Mga Rekord ng Pag-login at Pag-withdraw: Suriin ang iyong mga rekord ng pag-login at pag-withdraw. Kung may natukoy kang hindi awtorisadong aktibidad o pinaghihinalaan kang may pagkawala ng asset, inirerekomenda na iulat ang insidente sa pulisya at magsumite ng kahilingan para sa tulong mula sa platform para sa pagpapatupad ng batas.

6) Pagbutihin ang Seguridad ng Account: I-update ang iyong login password upang mapahusay ang seguridad ng account, at suriin ang iyong mga kamakailang aktibidad sa pag-login para sa anumang hindi awtorisadong pag-access.

Kung mayroon kang iba pang mga katanungan, mangyaring mag-click sa Customer Service upang makipag-ugnayan sa online customer service para sa tulong.

6.2 Paano Lumipat sa Lokal na Currency


  • Sa Web: I-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas ng homepage, pumunta sa Mga Setting, hanapin ang Currency, pagkatapos ay piliin ang iyong gustong pera.
  • Sa App: I-tap ang icon ng profile sa kaliwang sulok sa itaas ng homepage, pumunta sa Mga Setting, i-tap ang Currency, pagkatapos ay piliin ang iyong gustong pera.

6.3 Paano Kalkulahin ang Halaga ng Asset Gamit ang Lokal na Currency


  • Sa Web: I-click ang Wallet → Pangkalahatang-ideya sa dropdown, sa ibaba ng Tinantyang Balanse, i-click ang ▼ sa tabi ng katumbas na pera ng iyong balanse, at piliin ang iyong lokal na pera.
  • Sa App: I-tap ang Wallet sa homepage. Sa ilalim ng Kabuuang Halaga, i-click ang ▼ sa tabi ng katumbas na pera ng iyong balanse, at piliin ang iyong lokal na pera.

7. Mga Sub-Account


7.1 Paano ako makakapag-log in sa aking sub-account?


May dalawang uri ng sub-account:

  • API Sub-Account: Ang ganitong uri ng sub-account ay hindi sumusuporta sa direktang pag-login at ginagamit lamang para sa pangangalakal ng API.

  • Indibidwal na Sub-Account: Ang ganitong uri ng sub-account ay maaari lamang mag-log in sa pamamagitan ng web at nangangailangan ng pag-verify sa email.

7.2 Paano ko babaguhin ang password ng aking sub-account?


Ang proseso para sa pag-reset ng password ng isang sub-account ay kapareho ng para sa pangunahing account. Sundin ang mga hakbang sa ibaba:

1) Kung Naaalala Mo ang Kasalukuyang Password

  • Sa Web: Mag-log in sa sub-account. I-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas, piliin ang Seguridad, pumunta sa Mataas na Antas ng SeguridadPassword para sa Pag-login, at i-click ang Palitan.
  • Sa App: Ang feature na ito ay kasalukuyang hindi sinusuportahan.

2) Kung Nakalimutan Mo ang Kasalukuyang Password

  • Sa Web: Mag-log in sa pangunahing account. I-click ang icon ng profilePamamahala ng Sub-Account. Makikita mo ang mga detalye ng iyong sub-account sa ilalim ng Pamamahala ng Account. Hanapin ang Action, i-hover ang iyong mouse sa ibabaw ng ... at i-click ang Palitan ang Password.
  • Sa App: Ang feature na ito ay kasalukuyang hindi sinusuportahan.

7.3 Maaari ba akong mag-log in sa pangunahing account at sub-account nang sabay-sabay?


Para mag-log in sa parehong pangunahing account at sub-account nang sabay-sabay, maaari kang gumamit ng iba't ibang browser o ma-access ang platform sa pamamagitan ng dalawang magkahiwalay na domain ng website.

Mga Available na Domain:
https://www.mexc.com
https://www.mexc.co

7.4 Ano ang maximum na bilang ng mga sub-account na maaari kong likhain?

Maaari kang lumikha ng hanggang 30 API sub-account.

7.5 Maaari ko bang gamitin ang aking sub-account upang makumpleto ang pag-verify ng KYC?

Hindi, ang pag-verify ng KYC ay hindi sinusuportahan para sa mga sub-account.

7.6 Paano ako magdeposito sa isang sub-account?


Sa kasalukuyan, sinusuportahan lamang ng MEXC ang paglilipat ng mga asset mula sa pangunahing account patungo sa sub-account at hindi sinusuportahan ang mga on-chain na paglilipat sa mga sub-account.

Hakbang 1: I-click ang icon ng profile at i-click ang Pamamahala ng Sub-Account.
Hakbang 2: Sa ilalim ng Pamamahala ng Sub-Account, i-click ang Pamamahala ng Asset → Paglilipat.
Hakbang 3: Piliin ang naaangkop na account, ilagay ang uri at dami ng asset, at i-click ang Paglipat.

8. Pag-verify ng KYC


8.1 Paano ko titingnan ang aking Impormasyon sa KYC?


  • Sa Web: I-click ang icon ng profile sa kanang sulok sa itaas ng homepage at i-click ang Pagkakakilanlan upang tingnan ang iyong impormasyon sa KYC.
  • Sa App: I-tap ang icon ng profile sa kaliwang sulok sa itaas, pagkatapos ay i-click ang > sa tabi ng iyong palayaw upang tingnan ang iyong impormasyon sa KYC.

8.2 Ano ang mangyayari kung lumampas ako sa limitasyon ng pag-verify ng KYC?


Ang isang MEXC account ay nagpapahintulot ng maximum na 3 pagtatangka bawat araw para sa pangunahin o advanced na pag-verify ng KYC. Kung makatanggap ka ng notification na nagpapahiwatig na lumampas ka sa pang-araw-araw na limitasyon, pakisubukan muli pagkatapos ng 24 oras.

8.3 Paano ko itatama ang mga error, ia-update ang mga dokumento, o i-renew ang impormasyon ng KYC na nag-expire na?


Kung kasalukuyan kang nasa antas ng Pangunahing KYC, inirerekomenda namin na direktang magpatuloy sa Advanced na KYC. Sa proseso ng pagsusumite, maaari mong muling i-upload ang mga tamang dokumento ng pagkakakilanlan upang i-update ang iyong impormasyon.

Kung nakumpleto mo na ang Advanced KYC at kailangan mong itama o i-update ang iyong mga detalye, maaari kang magsumite ng kahilingan para sa Update sa Pag-verify ng KYC sa pamamagitan ng opsyong self-service. Mangyaring piliin ang naaangkop na dahilan ng pag-update batay sa iyong sitwasyon at sundin ang mga tagubilin sa screen upang makumpleto ang proseso. Susuriin ng platform ang iyong pagsusumite at ia-update ang iyong impormasyon sa pag-verify kapag naaprubahan na.

8.4 Gaano katagal ang pagsusuri ng KYC?


Sa karamihan ng mga kaso, ang pagsusuri ng KYC ay nakukumpleto sa loob ng 15 minuto. Gayunpaman, depende sa pagiging kumplikado ng impormasyong isinumite mo at sa kasalukuyang dami ng pagsusuri, ang ilang mga kaso ay maaaring tumagal ng 8–24 oras upang makumpleto.

8.5 Ano ang dapat kong gawin kung makatanggap ako ng abiso na "Nakumpleto mo na ang pag-verify ng KYC gamit ang ibang account, hindi sinusuportahan ang mga duplicate na application"?


Kung matanggap mo ang notipikasyong ito habang isinasagawa ang proseso ng pag-verify ng KYC, ipinapahiwatig nito na ang iyong pag-verify ng pagkakakilanlan ay nakumpleto na sa ibang account. Ayon sa patakaran ng MEXC, ang impormasyon sa pag-verify ng pagkakakilanlan ng bawat user ay maaari lamang iugnay sa tatlong MEXC account.

8.6 Ano ang mga pagkakaiba ng Pangunahin at Advanced na KYC?


  • Pag-verify ng Pangunahing KYC: Ang proseso ng pag-verify ng Pangunahing KYC ay nagbibigay-daan sa iyo na i-verify ang iyong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pag-upload ng mga dokumento ng pagkakakilanlan at pagbibigay ng kinakailangang impormasyon ng dokumento. Sa matagumpay na pagkumpleto ng pag-verify ng Pangunahing KYC, ang 24-oras na limitasyon sa pag-withdraw ay itatakda sa 80 BTC.
  • Pag-verify ng Advanced na KYC: Ang pag-verify ng Advanced na KYC ay nagsasangkot ng isang proseso ng live na pagkilala sa mukha. Kapag matagumpay na nakumpleto, ang 24-oras na limitasyon sa pag-withdraw ay tataas sa 200 BTC.

8.7 Paano ako makakalipat mula sa Indibidwal na KYC (Pangunahin/Advanced) patungo sa Institusyonal na KYC?


Sa kasalukuyan, hindi sinusuportahan ng MEXC ang pag-convert ng isang indibidwal na KYC (Pangunahin o Advanced) sa isang institutional KYC, at hindi rin nito sinusuportahan ang pag-convert ng isang institutional KYC sa isang indibidwal na KYC para sa parehong account.

8.8 Limitado ba ang numero ng rehistrasyon ng kumpanya sa isang Institusyonal na KYC sa MEXC?


Oo, ang bawat numero ng rehistrasyon ng kumpanya ay maaaring gamitin upang makumpleto ang Institutional KYC para lamang sa isang MEXC account.

8.9 Maaari ba akong mag-trade nang hindi kinukumpleto ang Pag-verify ng KYC?


Mahigpit na sumusunod ang MEXC sa mga kinakailangan ng regulasyon at nakatuon sa pagbibigay sa mga user ng mas ligtas na kapaligiran sa pangangalakal. Upang matiyak ang seguridad ng iyong account at mga asset, lubos naming inirerekomenda ang pagkumpleto ng pag-verify ng KYC. Kung hindi, maaaring paghigpitan ang ilang mga function ng account.

Ine-encrypt at pinoprotektahan ng MEXC ang lahat ng impormasyon sa pag-verify ng user at hindi kailanman gagamitin ito para sa anumang ibang layunin. Salamat sa iyong pag-unawa at suporta.

8.10 Ano ang dapat kong gawin kung makatanggap ako ng abiso tungkol sa mga deposito na pinaghihigpitan at nangangailangan ng pag-verify ng KYC?


kumpletuhin ang KYC, mayroon ka pa ring limitasyon sa pangangalakal na hanggang 1,000 USDT (o katumbas nito sa iba pang mga token). Kung naubos na ang limitasyong ito, mangyaring kumpletuhin agad ang proseso ng pag-verify ng KYC. Lubos na inirerekomenda ng MEXC ang pagkumpleto ng KYC upang patuloy na magamit ang mga produkto at serbisyo sa platform.

Kung hindi mo makumpleto ang KYC, maaari kang mag-aplay para ibalik ang iyong mga pinaghihigpitang pondo sa pamamagitan ng pagpuno ng kinakailangang impormasyon sa pahina ng Aplikasyon para sa Pagbabalik.

8.11 Bakit ako nakakatanggap ng popup message tungkol sa hindi pagkumpleto ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan (KYC) matapos lumampas sa 1,000 USDT ang aking pinagsama-samang pag-withdraw?


Bago makumpleto ang KYC, mayroon ka pa ring trading limit na hanggang 1,000 USDT (o katumbas nito sa iba pang mga token). Kung naubos na ang limitasyong ito, mangyaring kumpletuhin agad ang proseso ng pag-verify. Lubos na inirerekomenda ng MEXC ang pagkumpleto ng KYC upang patuloy na magamit ang mga produkto at serbisyo sa platform.

Kung hindi mo makumpleto ang KYC, maaari kang magsumite ngForm ng Pag-aapela sa Pag-withdraw sa opisyal na website, na pinupunan ang kinakailangang impormasyon upang mag-apply para sa pag-withdraw. Kapag naaprubahan na ang iyong pag-aapela, ang iyong account ay nasa "reduce-only" mode, na naglilimita sa access sa mga pahintulot lamang sa Pag-withdraw at Isara ang Posisyon. Hindi na maa-access ang iba pang mga feature ng account.

9. Mga Pinaghihigpitang Bansa o Rehiyon


9.1 Aling mga rehiyon ang hindi kwalipikado para sa pagpaparehistro?


May karapatan ang MEXC na tanggihan ang mga aplikasyon sa pagpaparehistro mula sa mga gumagamit sa mga hurisdiksyon na hindi nakakatugon sa mga internasyonal na pamantayan laban sa money laundering o mula sa mga gumagamit na maaaring ituring na mga taong nalantad sa politika. May karapatan kaming suspindihin o wakasan ang pangangalakal anumang oras kung may matuklasan na mga kahina-hinalang transaksyon. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan ng paglabag sa aming mga obligasyon o responsibilidad sa iyo.

Sa ngayon, may karapatan ang MEXC na tanggihan ang mga aplikasyon sa pangangalakal o pagpaparehistro mula sa mga gumagamit sa mga sumusunod na bansa o rehiyon: Canada, mainland China, Cuba, Crimea, Donetsk, Hong Kong, Iran, Luhansk, North Korea, Sevastopol, Singapore, Sudan, Syria, United Kingdom, at Estados Unidos (sama-samang tinutukoy bilang "Mga Pinaghihigpitang Bansa o Rehiyon").

Ang listahan sa itaas ng mga pinaghihigpitang bansa o rehiyon ay hindi kumpleto, at maaaring isaayos ng MEXC ang listahan anumang oras. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring sumangguni sa "Kasunduan sa User."

9.2 Bakit hindi ako makapagrehistro, makapagkumpleto ng KYC, o makapag-trade kung ang aking bansa/rehiyon ay wala sa listahan ng mga pinaghihigpitan?


Upang sumunod sa mga kinakailangan ng regulasyon ng lokal na pamahalaan, ang MEXC ay kasalukuyang hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa mga user na nagtatangkang mag-log in o magkumpleto ng pag-verify ng KYC mula sa ilang partikular na lokasyon.
Para sa karagdagang detalye, mangyaring sumangguni sa Kasunduan sa User.

9.3 Sinusuportahan ba ng MEXC ang pag-verify ng KYC gamit ang NIN digital ID para sa mga Nigerian user?


Sa kasalukuyan, sinusuportahan ng MEXC ang mga sumusunod na uri ng mga dokumento ng KYC para sa mga Nigerian user: pambansang ID, lisensya sa pagmamaneho, voter's card, o internasyonal na pasaporte.

9.4 Maaari bang kumpletuhin ng mga shareholder mula sa mga pinaghihigpitang bansa/rehiyon ang Institusyonal na KYC?


Para sa Institusyonal na KYC, ang ultimate beneficial owner/shareholder ng kumpanya ay hindi dapat mamamayan ng isang bansa o rehiyon na pinaghihigpitan ng MEXC. Para sa karagdagang detalye, mangyaring sumangguni sa Kasunduan sa User.

9.5 Paano hahawakan ang mga asset para sa mga account mula sa mga bansa o rehiyon kung saan itinigil na ng MEXC ang mga produkto at serbisyo nito?


Ang mga user mula sa mga bansa o rehiyon kung saan itinigil na ang mga serbisyo ay maaari lamang mag-withdraw ng kanilang mga personal na asset at hindi maaaring lumahok sa anumang mga transaksyon. Inirerekomenda ng MEXC na i-withdraw mo ang iyong mga asset sa lalong madaling panahon. Ang eksaktong timeline ng pagsasara ng account ay ipapaalam nang hiwalay. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring sumangguni sa Kasunduan sa User ng MEXC at sundin ang mga alituntunin para sa wastong pagpaparehistro at paggamit ng account.

10. Pag-report ng mga Ninakaw na Pondo at Pandaraya


10.1 Ano ang dapat kong gawin kung ang aking mga ninakaw na asset ay ililipat sa MEXC?


Please contact Customer Service and provide the following information:

1) Isang screenshot ng rekord ng paglilipat ng wallet/account, transaction ID, address ng paglilipat, at isang detalyadong paliwanag kung paano ito nauugnay sa kaso.

2) Kumpletuhin ang beripikasyon ng KYC sa MEXC upang matiyak na ang ibinigay na impormasyon ay lehitimo at walang anumang pamemeke, paggawa-gawa, o paninirang-puri.

3) Kung mapatunayan ang impormasyon sa itaas, pansamantalang ihi-freeze ng platform ang pinaghihinalaang account (sa loob ng 24 oras) at irerekomenda na iulat mo agad ang kaso sa pulisya.

4) Pagkatapos isumite ang impormasyon, iulat sa pulisya sa loob ng 48 oras at ibigay ang inihaing ulat ng pulisya o resibo ng kaso. Kung hindi maibigay ang kinakailangang patunay, susuriin ng platform ang sitwasyon at maaaring isaalang-alang ang pag-unfreeze ng mga pondo.

5) Kung kailangan ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ang tulong ng platform sa imbestigasyon, mangyaring mag-email sa amin sa legal@mexc.com. Dapat kasama sa email ang patunay ng pagkakakilanlan ng opisyal na humahawak sa kaso, patunay ng pagpaparehistro ng kaso, at ang mga dokumento ng imbestigasyon (paunawa ng kahilingan ng ebidensya), kasama ang isang malinaw na pahayag ng kinakailangang impormasyon.

6) Direktang makikipag-ugnayan ang plataporma sa mga awtoridad ng hukuman na humahawak sa kaso at makikipagtulungan sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas sa panahon ng imbestigasyon.


Pagkakataon sa Merkado
Helium Mobile Logo
Helium Mobile Live na Presyo (MOBILE)
$0.000217
$0.000217$0.000217
+6.52%
USD
Helium Mobile (MOBILE) Live na Tsart ng Presyo

Mga Popular na Artikulo

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Sa cryptocurrency derivatives market, partikular saleveraged futures trading, ang mga systemic risk mula sa volatility ng merkado ay laging naroroon. Upang masiguro ang katatagan ng platform sa panaho

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

1. Ano ang AI Model Copy Trade?Ang AI Model Copy Trade ay isang intelihenteng feature ng Copy Trade na inilunsad ng MEXC na nagbibigay-daan sa iyo na walang hirap na sumunod sa mga AI model para sa au

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Key Takeaways1）Ang Rayls ay isang blockchain na ginawa partikular para sa mga bangko at institusyon ng pananalapi, na nagbibigay-daan sa mga sumusunod sa regulasyon, pribado, at scalable na on-chain n

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

1. Ano ang Pre-Market Trading?Ang Pre-Market Trading ay isang serbisyong OTC Trading na inaalok ng MEXC. Binibigyan nito ang mga trader ng pagkakataong bumili at magbenta ng mga bagong token bago ang

Mga Kaugnay na Artikulo

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ang pangangalakal ng cryptocurrency futures ay umaakit ng napakaraming mamumuhunan dahil sa mataas nitong leverage at sa kakayahang kumita sa parehong pag-akyat at pagbaba ng merkado. Gayunpaman, ang

Dapat-Basahin para sa mga Bagong User! Gabay sa MEXC Futures PNL at Trading Fees

Dapat-Basahin para sa mga Bagong User! Gabay sa MEXC Futures PNL at Trading Fees

Kapag nangangalakal ng futures sa MEXC o iba pang pangunahing palitan, ang iyong trading PNL ay batay sa tatlong bahagi:Mga Bayarin sa Kalakalan: Ang gastos na natamo sa panahon ng transaksyon.Mga Bay

Mga Bayarin sa Rate ng Kalakalan at Pagpopondo ng MEXC Ipinaliwanag: Ang Pinakabagong Gabay sa Spot at Futures Rate

Mga Bayarin sa Rate ng Kalakalan at Pagpopondo ng MEXC Ipinaliwanag: Ang Pinakabagong Gabay sa Spot at Futures Rate

Kung ikaw ay isang bihasang mangangalakal ng cryptocurrency o nagsisimula pa lang, ang pag-unawa sa mga bayarin sa pangangalakal ay mahalaga sa pag-navigate sa merkado at pagpapabuti ng iyong karanasa

Demo Trading sa Futures ng MEXC: Pagbutihin ang Mga Kasanayan sa Kalakalan Nang Walang Panganib

Demo Trading sa Futures ng MEXC: Pagbutihin ang Mga Kasanayan sa Kalakalan Nang Walang Panganib

Sa kalakalan ng futures sa cryptocurrency, ang pagbuo ng mga kasanayan at estratehiya ay kadalasang nasa halaga ng tunay na kapital. Maraming mga baguhan ang pumapasok sa live na merkado nang walang s

Mag-sign Up sa MEXC
Mag-sign Up at Makatanggap ng Hanggang 10,000 USDT Bonus