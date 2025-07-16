Ano ang Launchpad?

Ang MEXC Launchpad ay isang makabagong plataporma para sa pagpapalabas ng mga token na nagbibigay ng garantisadong access sa mga dekalidad na proyekto at mga kilala nang token sa mas abot-kayang presyo. Maaaring makibahagi ang mga user sa pamamagitan ng pagtupad sa mga partikular na gawain at pag-abot sa mga kinakailangang kundisyon. Ang mga kalahok ay nagso-subscribe sa mga Launchpad pool gamit ang MX, USDT, o iba pang suportadong token upang patas na makakuha ng mga potensyal na token o mga kilala nang asset.
Nag-aalok ang MEXC Launchpad ng dalawang uri ng kaganapan:
Early Access – Unang pagkakataon para makakuha ng mga token mula sa mga proyektong may potensyal, sa mas paborableng presyo.
Discount Buy – Access sa mga pangunahing token sa mas mababang presyo o malaking diskwento.
Lahat ng user na nakakumpleto ng pag-verify ng KYC sa MEXC platform ay kwalipikado na lumahok sa mga event sa Launchpad. Ang ilang mga Launchpad pools ay maaaring limitado sa mga bagong user lamang. Mangyaring sumangguni sa pahina ng event para sa partikular na pagiging kwalipikado.
Dapat kumpletuhin ng mga kalahok ang Pag-verify ng Advanced na KYC bago matapos ang event upang makatanggap ng mga reward ng token. Ipapamahagi ang mga reward sa iyong Spot Wallet pagkatapos ng event.
Mahahalagang Paalala:
Ang mga market maker, mga institusyonal na account, at mga user mula sa mga pinaghihigpitang bansa o rehiyon ay hindi kwalipikadong lumahok.
Karaniwang mayroong minimum na kinakailangang halaga para sa token na subscription sa panahon ng mga event sa Launchpad. Pansamantalang mala-lock ang mga naka-subscribe na token sa panahon ng event.
Ang mga MX token na ginamit para sa paglahok sa Launchpad ay hindi maaaring sabay na gamitin para sa Kickstarter.
Dito gagamitin namin ang bersyon ng web bilang isang halimbawa upang ipakita kung paano sumali sa isang event sa Launchpad. Ang mga hakbang sa App ay katulad sa mga nasa web.
Buksan at mag-log in sa opisyal na website ng MEXC. Mula sa tuktok na navigation bar, piliin ang Mga Event at pagkatapos ay mag-click sa Launchpad upang makapasok sa pahina ng event.
Mag-scroll pababa sa pahina ng event upang tingnan ang lahat ng kasalukuyang aktibong event sa Launchpad.
Piliin ang event na nais mong salihan at i-click ang Magrehistro Ngayon.
Tandaan: Kung ito ang iyong unang pagkakataon na lumahok sa isang event sa Launchpad, magpapakita ang isang paalala sa seguridad pagkatapos mong i-click ang Magrehistro Ngayon. Pagkatapos basahin, i-click ang Kumpirmahin ang Pagpaparehistro kung nais mong magpatuloy.
Pagkatapos ng matagumpay na pagrehistro, piliin ang pool na nais mong lumahok at i-click ang Mag-subscribe Ngayon upang makapasok sa pahina ng mga detalye.
Tandaan: Ang ilang pool ay eksklusibo sa mga bagong user. Mangyaring sumangguni sa pahina ng event para sa partikular na pagiging kwalipikado. Ang "mga bagong user" ay tumutukoy sa mga user na nag-sign up sa panahon ng event o sa mga ang kabuuang deposito (kabilang ang on-chain, fiat, at P2P na mga deposito) ay mas mababa sa $100 bago ang event.
Sa pahina ng mga detalye, maaari mong tingnan ang mga partikular na kinakailangan sa paglahok para sa bawat pool. Kung hindi mo pa natutugunan ang mga kinakailangan, mangyaring kumpletuhin muna ang kaukulang mga gawain sa pangangalakal o pagdeposito. Kapag natupad na ang pamantayan, maaari kang magpatuloy na sumali sa event.
Kung natugunan mo ang mga kinakailangan sa pakikilahok, i-click ang Mag-subscribe Ngayon, ipasok ang halagang nais mong ibigay, at i-click ang Kumpirmahin upang makumpleto ang iyong paglahok.
Tandaan: Ang bawat user ay napapailalim sa maximum na subscription. Mangyaring sumangguni sa pahina ng event para sa partikular na limitasyon.
Bilang karagdagan, maaari kang makakuha ng mga reward sa pamamagitan ng pag-imbita ng mga kaibigan na lumahok sa mga event sa Launchpad.
Pakitandaan na ang mga reward sa referral ng Launchpad ay hindi maaaring isama sa mga reward sa referral ng Airdrop+. Ang mga referrer ay makakatanggap ng mga reward batay sa unang nakumpletong event na nilahukan ng kanilang mga inimbitahang kaibigan, anuman ang aktwal na pagkakasunud-sunod ng paglahok. Nililinaw lang ng panuntunang ito na hindi maaaring pagsamahin ang mga reward sa referral ng Launchpad at Airdrop+, at hindi ito makakaapekto kung ang mga reward sa referral ng Launchpad ay maaaring isama sa iba pang mga uri ng reward (hal., mga komisyon o rebate). Ang mga reward ay mahigpit na ipapamahagi batay sa oras ng pagkumpleto ng event ng kaibigan.
Kung gusto mong i-redeem ang iyong mga naka-subscribe na token, pumunta sa pahina ng mga detalye ng subscription pool na nilahukan mo at i-click ang Kanselahin ang Subscription. Kapag nakansela, agad na ibabalik ang mga token sa iyong Spot Wallet.
Pakitandaan na ang mga patakaran sa pagkansela ng subscription ay maaaring magkaiba-iba depende sa proyekto. Mangyaring tingnan ang partikular na pahina ng event para sa mga detalye.
Sa opisyal na website ng MEXC, iposisyon ang iyong mouse sa Wallet at mag-click sa Mga Event Reward.
Sa pahina ng kasaysayan ng reward, piliin ang Spot Events, pagkatapos ay i-click ang Launchpad para tingnan ang iyong history ng reward sa Launchpad.
Ang mga proyekto ng Launchpad ay karaniwang tumatanggap ng alinman sa MX, USDT, o iba pang suportadong token para sa subscription. Mangyaring sumangguni sa partikular na pahina ng event sa Launchpad para sa mga detalye sa mga sinusuportahang token.
Ang presyo ng subscription sa MX, USDT, o iba pang suportadong token para sa bawat bagong token ay ipapakita sa pahina ng event ng Launchpad bago magsimula ang panahon ng subscription.
Oo. Kung matagumpay ang iyong subscription, ibabawas ang mga kaukulang pondo. Kung nabigo ang subscription, ang iyong mga pondo ay maa-unfreeze at ganap na ibabalik sa iyong Spot Wallet sa loob ng 24 na oras.
Non-oversubscribed na subscription (ibig sabihin, kabuuang halaga ng subscription ≤ kabuuang alokasyon ng token): Ang mga token ay ipinamamahagi batay sa buong halaga na iyong na-subscribe (hal., 1 USDT = X token).
Oversubscribed na subscription (ibig sabihin, kabuuang halaga ng subscription > kabuuang alokasyon ng token): Ang mga token ay ipinamamahagi nang proporsyonal. Alokasyon ng token ng user = (Kontribusyon ng user / Kabuuang kontribusyon) × Kabuuang alokasyon ng token.
Sa mga sitwasyong labis sa subscription, ang mga alokasyon ay ginawa nang proporsyonal. Kung ang inilaan na halaga ay mas mababa sa 0.00000001 (8 digits sa decimal), maaari itong ituring imbalido at na-refund.
Oo. Maaaring mangyari ang pagkabigo dahil sa mga dahilan tulad ng mga gawaing hindi nakumpleto, masyadong maliit ang alokasyon, pagkansela ng proyekto, o abnormal na pag-uugali ng account. Sa ganitong mga sitwasyon, ganap na ire-refund ang iyong mga pondo sa iyong Spot Wallet sa loob ng 24 na oras.
Mangyaring sumangguni sa partikular na pahina ng event sa Launchpad para sa iskedyul ng pamamahagi ng token. Kapag naipamahagi na, maaaring matingnan ang mga reward sa ilalim ng Wallets → Spot → Spot Statement → Events/Savings → Launchpad.
Sa karamihan ng mga sitwasyon, ang mga token ay maaaring ipagpalit kaagad. Mangyaring sumangguni sa partikular na anunsyo ng proyekto para sa mga detalye kung nalalapat ang isang lock-up period.
Para sa higit pang impormasyon, pakibisita ang pahina ng Launchpad event.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng pamumuhunan, buwis, legal, pananalapi, accounting, o iba pang propesyonal na payo, at hindi rin isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Mangyaring tiyaking lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga aksyon sa pamumuhunan ay ginawa sa iyong sariling paghuhusga at panganib.