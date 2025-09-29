Sa cryptocurrency spot trading, higit pa sa pagsusuri ng presyo at pagpili ng diskarte, ang pag-unawa at pagsunod sa mga panuntunan sa merkado ng trading platform ay pantay na mahalaga. Para sa mga usSa cryptocurrency spot trading, higit pa sa pagsusuri ng presyo at pagpili ng diskarte, ang pag-unawa at pagsunod sa mga panuntunan sa merkado ng trading platform ay pantay na mahalaga. Para sa mga us
Ang Iyong Gabay sa MEXC Panuntunan sa Trading para sa Epektibong Spot Trading

Setyembre 29, 2025
Sa cryptocurrency spot trading, higit pa sa pagsusuri ng presyo at pagpili ng diskarte, ang pag-unawa at pagsunod sa mga panuntunan sa merkado ng trading platform ay pantay na mahalaga. Para sa mga user ng MEXC, ang bawat trading na pares ay hindi lamang may sarili nitong paggalaw ng presyo kundi pati na rin ang isang partikular na hanay ng mga panuntunan ng order, kabilang ang minimum na amount ng order, minimum na pagbabago ng presyo, minimum na halaga ng order, at maximum na open order na dami para sa iba't ibang uri ng order. Kung walang kaalaman sa mga panuntunang ito, maaaring makatagpo ang mga mangangalakal ng mga pagkabigo sa order sa mga kritikal na sandali, at nasasayang ang mga pagkakataon sa merkado.

1. Ano ang Mga Panuntunan sa Market Trading?


Kapag nagsasagawa ng Spot trading sa MEXC, ang bawat trading na pares ay may sariling hanay ng mga panuntunan sa pangangalakal. Sinasaklaw ng mga panuntunang ito ang mga aspeto gaya ng minimum na amount ng order, ang minimum na pagbabago sa presyo, at ang minimum na kabuuang halaga ng order.

Dahil nakalista ang iba't ibang pares ng kalakalan sa iba't ibang spot market (gaya ng USDT, USDC, BTC, o ETH), dapat na maunawaan at sundin ng mga user ng MEXC ang mga partikular na panuntunan ng market kung saan sila nakikipagkalakalan. Kung hindi, maaaring hindi mapunan ang mga order na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan.


2. Mga Pangunahing Uri ng Mga Merkado sa Pangangalakal


Sa MEXC, ang mga pangunahing merkado ng Spot trading ay kinabibilangan ng:
  • USDT Market: Mga pares ng kalakalan na naka-quote sa USDT. Halimbawa, ang BTC/USDT ay nangangahulugang pag-trade ng BTC gamit ang USDT.
  • ETH Market: Mga pares ng kalakalan na naka-quote sa ETH. Halimbawa, ang MX/ETH ay nangangahulugang pag-trade ng MX gamit ang ETH.
  • BTC Market: Mga pares ng kalakalan na naka-quote sa BTC. Halimbawa, ang MX/BTC ay nangangahulugang pag-trade ng MX gamit ang BTC.
  • USDC Market: Mga pares ng kalakalan na naka-quote sa USDC. Halimbawa, ang ETH/USDC ay nangangahulugang pag-trade ng ETH gamit ang ETH sa USDC.
  • USDE Market: Mga pares ng kalakalan na naka-quote sa USDE. Halimbawa, ang SOL/USDE ay nangangahulugang pag-trade ng SOL gamit ang USDE.
  • EUR Market: Mga pares ng kalakalan na naka-quote sa EUR. Halimbawa, ang BTC/EUR ay nangangahulugang pag-trade ng BTC gamit ang EUR.
  • BRL Market: Mga pares ng kalakalan na naka-quote sa BRL. Halimbawa, ang BTC/BRL ay nangangahulugang pag-trade ng BTC gamit ang BRL.

3. Ano ang Mga Kundisyon ng Order? Alin ang mga Mahalagang Malaman?


3.1 Pinakamababang Amount ng Order


Ang pinakamababang amount ng order ay tumutukoy sa pinakamababang bilang ng mga token na kinakailangan kapag nagsusumite ng isang order.

Sa MEXC, maaari kang bumili o magbenta ng mga cryptocurrencies sa anumang pares ng kalakalan. Gayunpaman, dapat matugunan ng bawat order ang minimum na amount ng order na kinakailangan; kung hindi, hindi ito mapupuno. Kapag ang order ay matagumpay na nailagay, ito ay tutugma at isasagawa ng system.

3.2 Pinakamababang Pagbabago ng Amount


Ang pinakamababang pagbabago ng amount ay tumutukoy sa pinakamaliit na yunit kung saan maaaring iakma ang dami ng order para sa isang partikular na pares ng kalakalan. Sa madaling salita, tinutukoy nito ang katumpakan ng mga pagbabago sa dami. Halimbawa, kung ang pinakamababang pagbabago ng amount para sa isang trading pair ay 0.01, ang dami ng order ay maaari lamang dagdagan o bawasan ng multiple ng 0.01.

3.3 Pinakamababang Pagbabago ng Presyo


Ang pinakamababang pagbabago ng presyo ay tumutukoy sa pinakamaliit na yunit kung saan maaaring iakma ang presyo ng isang pares ng kalakalan, na sinusukat sa quote currency ng market na iyon.

Halimbawa, sa pares ng pangangalakal ng MX/USDT, kung ang pinakamababang pagbabago ng presyo ay 0.1 USDT, ang presyo ng MX ay maaari lamang magbago sa multiple ng 0.1 USDT.

3.4 Pinakamababang Kabuuang Halaga ng Order


Ang pinakamababang kabuuang halaga ng order ay kumakatawan sa pangunahing threshold para sa Spot trading. Kapag pumipili ng pares ng kalakalan at naglalagay ng buy order, dapat matugunan ng order ang pinakamababang kabuuang halaga na kinakailangan para sa pares na iyon bago ito makapasok sa proseso ng pagtutugma.

Ang pinakamababang kabuuang halaga ng order sa bawat order sa bawat market ay ang mga sumusunod:
  • USDT Market: 1 USDT bawat order
  • ETH Market: 0.0001 ETH bawat order
  • BTC Market: 0.000005 BTC bawat order
  • USDC Market: 5 USDC bawat order
  • TUSD Market: 5 TUSD bawat order
  • BUSD Market: 5 BUSD bawat order

3.5 Pinakamataas na Halaga bawat Market Order


Sa kasalukuyan, sinusuportahan ng MEXC Spot trading ang apat na uri ng order: Limit Order, Market Order, Stop-Limit Order, at OCO. Kapag naglalagay ng market order, may limitasyon sa pinakamataas na halagang pinapayagan bawat order. Nakakatulong ang paghihigpit na ito na maiwasan ang labis na pagbabagu-bago ng presyo at tinitiyak ang katatagan ng merkado. Para sa higit pang mga detalye sa mga uri ng order ng Spot trading, mangyaring sumangguni sa: Iba't ibang Uri ng Mga Spot Order.

3.6 Pinakamataas na Limit ng Dami ng Order


Kapag naglalagay ng limit order, nagtatakda ang platform ng pinakamataas na dami na maaaring ilagay sa bawat order. Nakakatulong ang limitasyong ito na bawasan ang panganib ng matinding pagbabagu-bago ng presyo o hindi sapat na likidasyon sa panahon ng pangangalakal.

3.7 Pinakamataas na Kondisyonal na Dami ng Order


Ang mga kondisyonal na order (gaya ng mga stop-limit na order) ay napapailalim din sa pinakamataas na mga limitasyon sa dami ng order kapag naitakda na ang trigger na presyo. Idinisenyo ang panuntunang ito upang maiwasan ang malalaking trade na magdulot ng agarang pagkabigla sa merkado kapag na-trigger.

4. Mga Benepisyo ng Pag-unawa sa Mga Panuntunan sa Market Trading


Sa pamamagitan ng pag-master ng mga panuntunan sa pangangalakal sa merkado ng MEXC, hindi lamang mababawasan ng mga mangangalakal ang panganib ng mga pagkabigo ng order na dulot ng hindi pa natutugunan na mga kundisyon ngunit bumalangkas din ng mga estratehiya sa pangangalakal nang mas tumpak.

Halimbawa, ang pag-alam sa pinakamababang pagbabago ng presyo ay nakakatulong sa pagtatakda ng mga presyo ng pagbili at pagbebenta nang mas epektibo, habang ang pag-unawa sa halaga ng pinakamababang order ay pumipigil sa mga hindi nasagot na pagkakataon dahil sa hindi sapat na mga amount ng order.

Bilang karagdagan, para sa malalaking volume o high-frequency na pangangalakal, ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga limitasyon sa dami ng order nang maaga ay nagbibigay-daan sa iyong i-optimize ang pagkakalagay ng order at bawasan ang mga pagkaantala o slippage na dulot ng mga paghihigpit sa system.

5. Paano Iwasan ang Mga Pagkabigo sa Order sa MEXC


Sa Spot trading, lalo na kapag nagsasagawa ng malalaki o panandaliang trade, maaaring mabigo ang mga order kung hindi nila natutugunan ang mga panuntunan sa market trading. Upang mabawasan ang panganib na ito, inirerekomenda na:
  • Suriin nang maaga ang mga panuntunan ng trading na pares: Sa MEXC trading interface o sa Help Center, suriin ang pinakamababang amount ng order, pagbabago ng presyo, pinakamababang halaga ng order, at iba pang mga kinakailangan para sa napiling pares.
  • Gumamit ng opisyal na Customer Service at Chat bots: Bago mag-trade, kumpirmahin ang mga detalye ng panuntunan gamit ang online na Customer Service o Chat bot ng MEXC, lalo na kapag nangangalakal sa iba't ibang market.


Inirerekomendang Pagbasa:

  • Bakit Dapat Piliin ang MEXC Futures? Makakuha ng mas malalim na insight sa mga pakinabang at natatanging tampok ng MEXC Futures para matulungan kang manatiling nangunguna sa market.
  • Gabay sa MEXC Futures Trading (Website) Alamin ang buong proseso ng kalakalan ng Futures sa web platform nang detalyado, na ginagawang madali upang makapagsimula at mag-navigate sa Futures trading nang may kumpiyansa.

Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.

