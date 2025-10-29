Ang Pautang sa MEXC ay isang cryptocurrency lending solution na ipinakilala ng MEXC. Ang Pautang sa MEXC ay nagbibigay-daan sa mga user na i-collateralize ang isa sa kanilang mga asset ng cryptocurrenAng Pautang sa MEXC ay isang cryptocurrency lending solution na ipinakilala ng MEXC. Ang Pautang sa MEXC ay nagbibigay-daan sa mga user na i-collateralize ang isa sa kanilang mga asset ng cryptocurren
Matuto pa/Mga Gabay sa Baguhan/Spot/Paano Mangh...ang sa MEXC

Paano Manghiram at Magbayad gamit ang Pautang sa MEXC

Oktubre 29, 2025
0m
#Basic#Spot#Mga Baguhan
Ang Pautang sa MEXC ay isang cryptocurrency lending solution na ipinakilala ng MEXC. Ang Pautang sa MEXC ay nagbibigay-daan sa mga user na i-collateralize ang isa sa kanilang mga asset ng cryptocurrency para humiram ng isa pa na maaari nilang gamitin para sa spot trading, derivatives, high-yield investment, o withdrawal.

Opisyal na inilunsad ang Pautang sa MEXC. Maaari mong bisitahin ang opisyal na website ng MEXC upang makilahok at maranasan ito mismo. Sa ligtas at maginhawang paghiram, pinapayagan ka ng Pautang sa MEXC na malayang pamahalaan ang iyong mga asset ng cryptocurrency, para man sa fund turnover o investment. Ang solusyon sa pahiram ng MEXC ay makakatugon sa iyong mga pangangailangan, na nagbibigay ng flexible at iniangkop na estratehiya sa pamamahala ng cryptocurrency.

Paano Makilahok sa Pautang sa MEXC


Kasalukuyang available ang Pautang sa MEXC sa parehong website at app.

Website


Buksan ang opisyal na website ng MEXC at mag-log in. Pagkatapos ay pumunta sa Kita Pautang sa MEXC sa itaas na navigation bar.

Sa pahina ng Pautang sa MEXC, makikita mo ang kasalukuyang sinusuportahang collateral at loan currency. Para sa mga layunin ng demonstrasyon, ipapangako namin ang BTC upang humiram ng USDT. Mag-click sa Humiram Ngayon upang magpatuloy.


Ilagay ang nais na halaga ng pautang sa USDT, at ang katumbas na dami ng BTC na kailangan mong ipangako ay ipapakita sa pahina. Piliin ang tagal ng pautang, lagyan ng check ang kahon upang sumang-ayon sa "Mga Tuntunin at Kundisyon ng Pautang sa MEXC," at i-click ang Kumpirmahin ang Paghiram.

Kung ang dami ng BTC sa iyong collateral na halaga ay hindi sapat upang ma-secure ang nais na halaga ng USDT na hihiramin, maaari kang maglipat ng karagdagang BTC mula sa iyong Futures o Fiat account.


Pagkatapos ng matagumpay na paghiram, mahahanap mo ang natitirang utang na ito sa Aking Mga Pautang.

Kung marami kang order na may iba't ibang katayuan, maaari mong suriin ang mga ito nang hiwalay sa Natitira, Nabayaran, at Kasaysayan ng Repayment.


Mahalagang tandaan na dapat mong bigyang-pansin ang panahon ng iyong pautang at bayaran ang utang sa loob ng deadline ng pagbabayad pagkatapos itong mag-expire; kung hindi, magkakaroon ng overdue na interes. Sa kasalukuyan, pinapayagan ng Pautang sa MEXC ang maagang pagbabayad nang walang anumang mga parusa.

Mayroong pinakamataas na limitasyon sa kabuuang halaga ng mahihiram sa pool ng Pautang sa MEXC. Kapag ang balanse ng "Magagamit para Hiramin" sa pool ay umabot sa 0, hindi na makakapag-loan ang iba.

App


Sa homepage ng MEXC App, i-tap ang Higit pa sa lugar sa ibaba ng carousel, pagkatapos ay sa ilalim ng tab na Kita, piliin ang Pautang sa MEXC.

Sa pahina ng Pautang sa MEXC, makikita mo ang kasalukuyang sinusuportahang collateral at loan na mga cryptocurrencies. Para sa mga layunin ng demonstrasyon, ipapangako namin ang BTC para humiram ng USDT. I-tap ang Humiram Ngayon.


Ilagay ang nais na halaga ng pautang sa USDT, at ang katumbas na dami ng BTC na kailangan mong ipangako ay ipapakita sa pahina. Piliin ang tagal ng pautang, lagyan ng check ang kahon upang sumang-ayon sa "Mga Tuntunin at Kundisyon ng Pautang sa MEXC," at i-tap ang Kumpirmahin ang Paghiram.

Kung ang dami ng BTC sa iyong collateral na halaga ay hindi sapat upang humiram ng nais na halaga ng USDT, maaari kang maglipat ng karagdagang BTC mula sa iyong Futures o Fiat na mga account.


Pagkatapos ng matagumpay na paghiram, mahahanap mo itong Pautang sa MEXC na order sa ilalim ng Aking Mga Pautang.

Kung marami kang order na may iba't ibang katayuan, maaari mong suriin ang mga ito nang hiwalay sa mga seksyon na Natitira, Nabayaran, at Kasaysayan ng Repayment.


Mahalagang tandaan na dapat mong bigyang-pansin ang panahon ng iyong pautang at bayaran ang utang sa loob ng deadline ng pagbabayad pagkatapos itong mag-expire; kung hindi, magkakaroon ng overdue na interes. Sa kasalukuyan, pinapayagan ng Pautang sa MEXC ang maagang pagbabayad nang walang anumang mga parusa.

Mayroong pinakamataas na limitasyon sa kabuuang halaga ng mahihiram sa pool ng Pautang sa MEXC. Kapag ang balanse ng "Magagamit para Hiramin" sa pool ay umabot sa 0, hindi na makakapag-loan ang iba.

Disclaimer: Ang pangangalakal ng Cryptocurrency ay nagsasangkot ng malalaking panganib. Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, legal, pananalapi, accounting, consultancy, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Mangyaring tiyakin ang isang masusing pag-unawa sa mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng pagkilos ng pamumuhunan ng user ay independiyente sa platform na ito.

