Bakit Piliin ang MEXC Futures?

Ang pangangalakal sa futures, na kilala sa mataas na leverage at malaking kita, ay nakakuha ng atensyon ng maraming mamumuhunan. Upang simulan ang pangangalakal sa futures, ang unang hakbang ay ang pagpili ng tamang exchange para sa iyong paglalakbay sa pangangalakal ng futures. Nag-aalok ang MEXC ng mga kalamangan, kabilang ang pinakamababang mga rate ng bayarin sa industriya, mahusay na lalim ng pangangalakal, mataas na seguridad at katatagan, nababagong mga patakaran sa pangangalakal, at nangungunang liquidity sa industriya, kaya’t ito ang perpektong pagpipilian para sa mga user na nais makilahok sa pangangalakal ng futures.
Maaari kang makipagkalakalan ng Futures sa MEXC bilang isang Maker o Taker.
Maker: Ang isang Maker ay naglalagay ng order na may tinukoy na presyo at dami, naghihintay na maitugma ito ng ibang mga user. Ang mga Maker order ay nagdaragdag ng liquidity sa merkado.
Taker: Ang isang Taker ay aktibong tumutugma sa mga umiiral na limit o market order para sa agarang pagpapatupad. Ang mga Taker order ay kumokonsumo ng liquidity mula sa merkado.
Nag-aalok ang MEXC ng pinakamababang mga rate ng bayarin sa merkado. Sa perpetual Futures trading ng MEXC, ang rate ng Maker fee ay 0%, habang ang rate ng Taker fee ay 0.02%. Bukod dito, maaari kang magdeposito ng MX sa iyong Futures account upang mabawasan ang Taker fees at makakuha ng karagdagang 20% na diskwento sa bayad. Para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa mga rate ng bayarin ng MEXC, maaari mong tingnan ang Mga Kaugnay na Bayarin sa MEXC. Tandaan na maaaring mag-iba ang mga rate ng bayarin depende sa bansa o rehiyon. Mangyaring sumangguni sa mga rate na ipinapakita sa pahina ng mga rate ng bayarin. Karapat-dapat ding banggitin na nag-aalok din ang MEXC ng pinakamababang mga rate ng bayarin para sa pangangalakal ng spot sa merkado. Sa pangangalakal ng spot, ang rate ng Maker fee ay 0%, habang ang rate ng Taker fee ay 0.02%. Maaari mong tingnan ang pinakabagong mga rate ng bayarin sa sumusunod na pahina: https://www.mexc.com/fil-PH/fee
Mula nang itatag ito, ang MEXC ay nangunguna sa pagtuklas at paglista ng mga de-kalidad na proyekto, na nakatanggap ng malawakang papuri mula sa mga user. Sa maraming taon ng karanasan sa industriya at matatag na reputasyon, nakapagtala na ang MEXC ng mahigit 30 milyong user, na ginagawa itong pangunahing pagpipilian para sa parehong baguhan at beteranong mangangalakal. Ang negosyo nito ay umaabot sa higit 170 bansa at rehiyon sa buong mundo. Dahil sa malawak na base ng user ng MEXC Futures, masisiguro ang napakahusay na lalim ng merkado, balanseng order book, at transparent na pagpepresyo. Ayon sa datos ng pangangalakal sa Futures ng MEXC sa oras ng pagsulat, ang dami ng kalakalan sa nakalipas na 24 oras ay lumampas sa $41.09 bilyon. Dahil dito, masisiguro ng mga user ang maayos na pangangalakal kahit sa matinding kondisyon ng merkado, na nakakatulong upang maiwasan ang hindi inaasahang liquidation. (Tandaan: Ang datos ay hanggang Nobyembre 12, 2024.)
Bilang karagdagan, ang MEXC Futures ay nagtatampok ng maraming uri ng cryptocurrency, kabilang ang USDT-M perpetual Futures, Metaverse, Layer2, NFT, Meme, DeFi, at marami pa. Higit pa rito, ang kakayahan ng MEXC na tumuklas ng mga de-kalidad na proyekto at ang patuloy na pagdaragdag ng mga bagong pagpipilian sa cryptocurrency ay nagbibigay-daan sa mga user na magkaroon ng pinakamahusay na karanasan sa pangangalakal.
Ang sistema ng kalakalan ng MEXC ay gumagamit ng multi-layer at multi-cluster architecture, na pinapagana ng isang high-performance trading engine na binuo ng mga eksperto na may espesyal na kaalaman sa banking technology. Kayang iproseso ng sistemang ito ang hanggang 1.4 milyong transaksyon bawat segundo, na nagbibigay ng pambihirang bilis at pagganap.
Bukod dito, ang MEXC ang pinaka-ligtas na trading platform. Nakikinabang ang mga user mula sa iba't ibang mga hakbang sa seguridad, kabilang ang identity verification, two-factor authentication, at anti-phishing codes. Ang aming mga server ay independiyenteng naka-host sa iba't ibang bansa upang matiyak ang seguridad at integridad ng user data. Ang mga panuntunan sa kalakalan sa Futures ng MEXC ay lubos na nababaluktot, na may kakayahang iakma ang leverage mula 1x hanggang 500x. Sinusuportahan ng USDT-M perpetual Futures ang maximum na leverage na 500x, habang sinusuportahan ng Coin-M perpetual Futures ang hanggang 200x na leverage. Kapag nangangalakal ng Futures sa MEXC, maaari kang pumili mula sa mga limit order, market order, trigger order, trailing-stop order, post-only na order, at higit pa. Sa mga tuntunin ng sistema ng margin, ang mga user ay may kakayahang pumili sa pagitan ng cross margin at isolated na margin mode. Para sa mga pagkakaiba sa pagitan ng cross margin at isolated na margin mode, maaari kang sumangguni sa MEXC Futures Trading Modes. Bukod pa rito, sinusuportahan din ng MEXC ang hedge mode, na nagpapahintulot sa mga user na humawak ng parehong mahaba at panadaliang posisyon para sa isang kontrata, na may leverage na itinakda nang nakapag-iisa para sa bawat direksyon. Kapag humahawak ng mga posisyon sa hedge mode, kailangang sakupin ng mga posisyon ang kaukulang margin ayon sa antas ng limitasyon sa panganib. Nag-aalok ang MEXC ng liquidity na nangunguna sa industriya, na may malalim na order book at malalaking order ng pagbenta/pagbili, na nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na magkaroon ng mabilis at maayos na pagpapatupad ng order. Ayon sa mga ulat mula sa third-party authoritative data agencies gaya ng TokenInsight at Simplicity Group, ang lalim ng kalakalan sa Futures ng MEXC ay lumalampas sa $100 milyon sa parehong 0.05% at 0.1% na antas, at patuloy na nangunguna sa industriya. Ang lalim ng merkado sa spot ay nagpapakita rin ng malinaw na mga benepisyo.
Sa slippage, nag-aalok ang MEXC ng pinakamababang slippage sa Futures sell orders na $1 milyon at $5 milyon. Maging sa spot trading, ipinapakita rin ng MEXC ang malinaw nitong kalamangan. Sa mga bayarin, pinapanatili ng MEXC ang malaking kompetitibong bentahe sa merkado sa pamamagitan ng zero maker fees para sa regular na mga user, na higit pang nagpapalakas sa kakayahang makipagkumpetensya sa industriya.
Pakitandaan na ang pangangalakal sa futures ay isang high-risk na pamumuhunan. Dapat na lubos na maunawaan ng mga mamumuhunan ang mga panganib at maingat na mamuhunan.
Paunawa:Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pinansyal, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon upang bumili, magbenta, o maghawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa layuning sanggunian lamang at hindi itinuturing bilang payo sa pamumuhunan. Mangyaring tiyakin ang lubos na pag-unawa sa mga panganib na kaakibat at mamuhunan nang may pag-iingat. Ang lahat ng aktibidad sa pamumuhunan ng mga user ay walang kaugnayan sa platform na ito.