Paano Mag-Trade ng Stock Futures sa MEXC

Crypto-Based Stock Futures ay mga pinansyal na derivative na pinagsasama ang U.S. equities (mga stock ng mga pampublikong kumpanyang nakalista sa U.S.) at ang cryptocurrency market sa pamamagitan ng Futures-based na kalakalan. Sa pamamagitan ng mga instrumentong ito, maaaring mag-spekula ang mga investor sa paggalaw ng presyo ng mga U.S. stock gamit ang mga cryptocurrency—tulad ng USDT—bilang margin, nang hindi kinakailangang hawakan ang mismong underlying assets.
1) Mangyaring sumangguni sa yugto ng panahon na ipinapakita sa pahina ng pangangalakal para sa aktwal na oras ng pangangalakal.
2) Ang presyo ng pinagbabatayan na asset ay naka-peg sa tokenized na datos ng pagpepresyo ng stock ng U.S. ng Ondo, na maaaring iba sa pinakabagong real-time na presyo ng merkado ng kaukulang equity ng U.S.
3) Ang mga user ay maaaring magsagawa ng mga karaniwang pagkilos sa pangangalakal tulad ng pagbubukas ng mahaba at panandaliang posisyon. Ang leverage na magagamit para sa bawat Stock Futures trading pair ay nag-iiba-iba, kaya mangyaring sumangguni sa mga partikular na leverage figure na ipinapakita sa pahina.
4) Karanasan sa Perpetual Futures Trading: Sa isang user-friendly na interface at disenyo ng perpetual Futures, pinabababa ng MEXC ang hadlang para makapagsimula at nagbibigay ng tuloy-tuloy at maayos na karanasan sa kalakalan para sa parehong baguhan at bihasang investor.
Nag-aalok ang MEXC Stock Futures platform ng lumalawak na pagpipilian ng mga U.S. Stock Futures, kabilang ang COIN, HOOD, NVDA, AAPL, AMZN, GOOGL, META, TSLA, MCD at marami pang iba. Patuloy pang palalawakin ng platform ang mga alok nito upang matugunan ang iba’t ibang pangangailangan sa kalakalan ng mga user.
Ang MEXC Stock Futures ay gumagamit ng parehong mekanismo ng kalakalan tulad ng Perpetual Futures, na may pare-parehong interface at karanasan para sa mga user. Ito ay lubos na nagpapababa sa hadlang ng pagsisimula at nagpapahusay sa pangkalahatang karanasan sa kalakalan.
Upang makapagsimula sa pag-trade, maaaring i-type ng mga user ang pangalan ng nais na Stock Futures direkta sa search bar ng Futures Trading page, o pumunta sa tab na Stock at piliin ang nais na Futures mula sa mga available na opsyon.
Katulad nito, sa MEXC App, ilagay lamang ang pangalan ng Stock Futures sa search bar sa ilalim ng Futures Trading section upang makapagsimula. Para sa pinakamahusay na karanasan, inirerekomenda naming i-update ang iyong MEXC App sa bersyong 6.17.0 o mas bago.
Pakitandaan: Sa kasalukuyan, sinusuportahan lamang ng MEXC Stock Futures ang Isolated Margin mode. Hindi available ang Cross Margin mode.
1) Oras ng Kalakalan at mga Holiday: Mangyaring bigyang-pansin ang oras ng pagbubukas/pagsasara ng merkado at mga opisyal na holiday. Ang mga oras ng kalakalan ay mula Lunes 12:00 (UTC+8) hanggang Biyernes 12:00 (UTC+8), na available 24 oras sa isang araw, 5 araw sa isang linggo.. Sa panahon ng mga holiday at pagsasara ng merkado, pansamantalang ititigil ang mga function ng kalakalan—hindi makakapaglagay o makakapagsara ng mga order ang mga user.
2) Mga Operasyon sa Panahon ng Pagsasara ng Merkado: Sa panahon ng pagsasara ng merkado, maaari mong kanselahin ang mga hindi pa natutupad na order at magdagdag ng margin. Gayunpaman, hindi ka maaaring maglagay ng bagong order o magsara ng kasalukuyang posisyon. Kung ikaw ay nababahala sa maaaring paggalaw ng presyo na makaaapekto sa iyong mga posisyon, inirerekomendang isara ang mga ito nang mas maaga.
3) Mga Bayarin sa Pagpopondo: Sa kasalukuyan, hindi sinisingil ng MEXC ang funding fees para sa Stock Futures sa loob ng limitadong oras.
4) Mga Panganib sa Magdamag at Pagbubukas ng Merkado: Tandaan na maaaring malaki ang pagkakaiba ng patas na price sa pagbubukas ng merkado kumpara sa closing price ng nakaraang araw. Mataas ang panganib ng overnight positions. Mangyaring tiyakin ang maayos na pamamahala ng panganib.
5) Babala sa Panganib ng Leverage: Sinusuportahan ng Stock Futures sa MEXC ang leveraged na kalakalan. Ang leverage ay nagpapalaki ng parehong kita at pagkalugi at maaaring magdulot ng liquidation o kahit ng negatibong balanse. Mangyaring piliin nang maingat ang iyong leverage rate.
6) Pamamahala sa Corporate Actions: Sa mga event na may kaugnayan sa corporate actions—tulad ng dividends, stock splits, o reverse splits—maaaring makaranas ng malaking pagbabago sa presyo ng underlying stock. Upang matiyak ang patas at maayos na kalakalan, magpapatupad ang MEXC ng pre-delivery settlement mechanism upang sabay-sabay na isara ang lahat ng bukas na posisyon. Magpapatuloy ang normal na kalakalan matapos ang proseso ng settlement. Mangyaring sumangguni sa mga opisyal na anunsyo para sa napapanahong mga update.
Mga Paalala:
1) Ang dividends at ex-rights ay tumutukoy sa mga corporate action kung saan ang kita ng kumpanya ay ipinamamahagi sa mga shareholder sa anyo ng cash o karagdagang stock. Sa ex-dividend date, ina-adjust ang presyo ng stock nang naaayon.
2) Ang stock splits ay nagpapataas ng bilang ng outstanding shares habang binabawasan ang presyo kada share, kaya’t tumataas ang liquidity. Karaniwang positibong senyales ito ng paglago ng isang kumpanya.
3) Ang reverse splits (kilala rin bilang stock consolidations) ay nagpapababa sa bilang ng shares at nagpapataas ng presyo kada share, kadalasang ginagawa upang matugunan ang mga listing requirement o mapabuti ang earnings per share.
Ang fair price ay nakabatay sa datos ng pagpepresyo ng tokenized stock ng U.S. ng Ondo, na maaaring iba sa pinakabagong real-time na presyo sa merkado ng kaukulang equity ng U.S.
Unlike Perpetual Futures, MEXC Stock Futures currently do not incur any funding fees.
Para sa bawat kalakalan ng Stock Futures, ang profit at loss (PNL) ay pangunahing tinutukoy batay sa pagkakaiba ng pagbubukas at pagsasara ng presyo. Paalala: Pinalalaki ng leverage ang parehong potensyal na kita at lugi. Nakadepende ang aktuwal na resulta sa ginamit na leverage at laki ng posisyon.
Formula: PNL = (Presyo sa Pagsasara − Presyo sa Pagbubukas) × Leverage × Bilang ng Shares × Direksyon
Direksyon: Mahaba = +1; Panandalian = -1
Mga Halimbawa:
1) Kita mula sa Mahabang Posisyon: Bumili ng 1 share ng Apple (AAPL) sa halagang $100 (leverage = 1). Kapag tumaas ang presyo sa $105, isara ang posisyon.
PNL = (105 − 100) × 1 × 1 = $5
2) Kita mula sa Panandaliang Posisyon: Magbenta ng 1 share ng Tesla (TSLA) sa halagang $200. Kapag bumaba ang presyo sa $195, isara ang posisyon.
PNL = (195 − 200) × 1 × 1 × (−1) = $5
Ipinapatupad ng MEXC ang isang sistema ng pamamahala sa panganib na kapareho ng mga nangungunang Perpetual Futures platform:
1) Patuloy na mino-monitor ng platform ang margin rate ng mga user sa real time.
2) Kinakalkula ang margin ratios batay sa patas na presyo.
3) Kapag bumaba ang margin rate sa ilalim ng maintenance threshold, awtomatikong magti-trigger ang system ng liquidation upang mabawasan ang posibleng pagkalugi.
Paalaala: Ang impormasyong nakasaad sa materyal na ito ay hindi itinuturing na payo sa pamumuhunan, buwis, legal, pinansyal, accounting, o anumang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito rekomendasyon upang bumili, magbenta, o maghawak ng anumang asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyong ito para lamang sa layuning sanggunian at hindi nagbibigay ng investment advice. Mangyaring tiyakin na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kaakibat at mag-ingat sa paggawa ng anumang pamumuhunan. Hindi responsable ang MEXC sa anumang desisyong pinansyal na gagawin ng mga user.