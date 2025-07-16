1. Ano ang M-Day? Ang M-Day ay isang espesyal na futures event sa MEXC. Sa pamamagitan ng paglahok sa M-Day, makakatanggap ka ng libreng Wonder Chests at makakakuha ng Futures bonus rewards. Para sa b1. Ano ang M-Day? Ang M-Day ay isang espesyal na futures event sa MEXC. Sa pamamagitan ng paglahok sa M-Day, makakatanggap ka ng libreng Wonder Chests at makakakuha ng Futures bonus rewards. Para sa b
Matuto pa/Mga Gabay sa Baguhan/Futures/Paano Makilahok sa M-Day?

Paano Makilahok sa M-Day?

Hulyo 16, 2025
0m
#Mga Sikat na Event#Futures#Mga Baguhan
1. Ano ang M-Day?


Ang M-Day ay isang espesyal na futures event sa MEXC. Sa pamamagitan ng paglahok sa M-Day, makakatanggap ka ng libreng Wonder Chests at makakakuha ng Futures bonus rewards. Para sa bawat 45,000 USDT sa dami ng kalakalan, makakatanggap ka ng isang Wonder Chest. Kung mas marami kang i-trade, mas maraming chests ang makukuha mo, at mas mataas ang tsansa mong makahanap ng Gems.

2. Bakit Dapat Sumali sa M-Day?


Nag-aalok ang pagsali sa M-Day ng ilang benepisyo:
  • Ang mga user na nakakahanap ng Gems o ginto ay maaaring makatanggap ng malalaking Futures bonus rewards.
  • Ang Futures bonuses ay maaaring gamitin bilang margin, at ang anumang kita na magreresulta ay maaaring i-withdraw.
  • Ang mga user na hindi nakahanap ng Gems ay maaari pa ring makibahagi sa isang hiwalay na token prize pool, na ipinamamahagi nang proporsyonal batay sa bilang ng mga Wonder Chests na hawak.

3. Paano Sumali sa M-Day?


3.1 Web Version


Bisitahin ang opisyal na website ng MEXC at mag-log in. Mula sa navigation bar, piliin ang Mga Event at i-click ang Futures M-Day para ma-access ang pahina ng M-Day event.


Sa pahina ng Futures M-Day, mag-scroll pababa para makita ang status ng mga event ayon sa petsa. Hanapin ang Ongoing M-Day event at i-click ito. Pagkatapos, i-click ang button na Magrehistro Ngayon para sumali.


Pagkatapos ng matagumpay na pagrehistro, may lalabas na mensaheng Matagumpay ang Rehistrasyon.


Pagkatapos ng matagumpay na pagrehistro, kung magpapatuloy ka sa pag-trade sa panahon ng event at matugunan ang mga kinakailangan sa trading volume, awtomatikong daragdagan ng system ang bilang ng iyong chest. Hindi mo na kailangang magrehistro muli.

Kapag na-anunsyo na ang mga resulta, maaari kang bumalik sa pahina ng Futures M-Day para tingnan kung ikaw ay nanalo. Ipamamahagi ang mga reward sa panahon ng settlement.

3.2 App Version


1) Mag-log in sa MEXC App at i-tap ang M-Day sa homepage.
2) Sa pahina ng M-Day, mag-scroll pababa para makita ang status ng mga event ayon sa petsa. Hanapin ang ongoing M-Day event at i-tap ito para makita ang registration button. I-tap ang Magrehistro Ngayon para sumali.
3) Pagkatapos ng matagumpay na rehistrasyon, lalabas ang isang Matagumpay na Rehistrasyon pop-up.
4) Kapag nakarehistro na, kung magpapatuloy ka sa pag-trade sa panahon ng event at matugunan ang criteria ng Wonder Chest, awtomatikong ia-update ng system ang bilang ng iyong Chest. Hindi mo na kailangang magrehistro muli.


Kapag na-anunsyo na ang mga resulta ng panalo, maaari kang bumalik sa pahina ng M-Day para makita kung ano ang iyong napanalunan. Ipamamahagi ang mga reward sa panahon ng settlement.

Bilang isang signature event ng MEXC, patuloy na mag-aalok ang M-Day ng mga eksklusibong benepisyo para sa mga futures trader. Malugod kang inaanyayahan na lumahok at tangkilikin ang karanasan.


Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Mangyaring tiyakin na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng desisyon at resulta ng pamumuhunan ay tanging responsibilidad ng user.
