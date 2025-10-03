MEXC Futures Events: Isang Komprehensibong Gabay na Sulitin ang Mga Reward Habang Nangangalakal

Sa mapagkumpitensyang merkado ng pangangalakal ng cryptocurrency, mahalagang pumili ng isang platform na hindi lamang nagbibigay ng matatag at mahusay na karanasan sa pangangalakal ngunit patuloy dingSa mapagkumpitensyang merkado ng pangangalakal ng cryptocurrency, mahalagang pumili ng isang platform na hindi lamang nagbibigay ng matatag at mahusay na karanasan sa pangangalakal ngunit patuloy ding
Sa mapagkumpitensyang merkado ng pangangalakal ng cryptocurrency, mahalagang pumili ng isang platform na hindi lamang nagbibigay ng matatag at mahusay na karanasan sa pangangalakal ngunit patuloy ding nag-aalok ng mga karagdagang benepisyo. Ang MEXC ay nagdisenyo ng isang komprehensibong hanay ng mga event sa Futures para sa parehong mga bago at kasalukuyang mga user. Ang mga event na ito ay sumasaklaw sa bawat yugto ng pangangalakal. Baguhan man na papasok sa futures sa unang pagkakataon o isang may karanasang high-frequency na mangangalakal, may mga iniangkop na reward na tumutugma sa iba't ibang pangangailangan. Ang pakikilahok ay nagbibigay hindi lamang ng potensyal para sa mga pakinabang sa pangangalakal kundi pati na rin ng pag-access sa mga bonus sa Futures, pagbabawas ng bayarin, at pagiging kwalipikadong makibahagi sa mga prize pool.
Nag-aalok ang artikulong ito ng kumpletong pangkalahatang-ideya ng mga event sa Futures ng MEXC, na tumutulong sa mga mangangalakal na maunawaan kung paano makakuha ng mga karagdagang benepisyo kasama ng kanilang aktibidad sa pangangalakal. Maaaring tingnan ng mga user ang mga event na ito sa opisyal na website ng MEXC sa ilalim ng Mga Event → Futures sa navigation bar.
Ang event na Makakuha ng $10,000 sa Futures bonus ay nahahati sa dalawang bahagi: Eksklusibo sa Bagong User na gawain at Advanced na Gawain. Ang Eksklusibo sa Bagong User ay may mababang entry threshold, na ginagawang mas madaling makuha ang mga reward, habang ang Advanced na Mga Gawain ay nangangailangan ng pagkumpleto ng isang partikular na pinagsama-samang dami ng kalakalan bago ma-claim ang mga reward.
Ang 0-Fee Traders' Fest ay isang event ng MEXC na nag-aalok ng zero-trading fees sa 100 Futures pairs. Walang kinakailangang pagpaparehistro. Masisiyahan ang mga user sa 0% na bayarin sa Maker at Taker kapag nakikipagkalakalan ng mga kwalipikadong pares.
Tandaan:
1) Sa panahon ng event, ang mga diskwento sa bayarin mula sa ibang mga promosyon ay hindi nalalapat sa mga pares ng event.
2) Sa panahon ng event, ang mga dami ng kalakalan para sa mga pares ng Futures ng event ay hindi ibibilang sa iba pang mga event na nauugnay sa Futures, tulad ng Get $10,000, Futures M-Day, Super X-Game, Futures Leaderboard, Futures Hotspot, atbp.
Ang M-Day ay isang signature MEXC Futures event kung saan ang mga user na nakikipagkalakalan ng USDT-M o Coin-M Futures ay maaaring makibahagi sa isang hamon na manalo ng libreng Wonder Chests para sa pagkakataong manalo ng mga reward sa Futures na bonus. Ang mga bonus na ito ay maaaring gamitin bilang margin, at anumang resultang tubo ay maaaring i-withdraw.
Ang pag-abot sa dami ng kalakalan na 45,000 USDT ay makakakuha ng isang Wonder Chest. Kung mas mataas ang dami ng kalakalan, mas maraming chest ang maaaring makuha, at mas malaki ang posibilidad na makahanap ng Gems. Para sa mga detalyadong hakbang kung paano lumahok sa M-Day, mangyaring sumangguni sa gabay na Paano Makilahok sa M-Day?
Ang Futures Hotspot ay isang event kung saan maaaring i-trade ng mga user ang mga sikat na pares ng Futures. Sa pamamagitan ng pag-click sa Mabilis na Magrehistro at pangangalakal sa itinalagang Futures sa panahon ng event, ang mga kalahok ay may pagkakataon na makakuha ng mga reward na bonus sa Futures.
Niraranggo ng MEXC Futures Leaderboard ang mga user ayon sa pang-araw-araw na PNL sa panahon ng event. Ang nangungunang 200 user (na may pang-araw-araw na dami ng kalakalan sa Futures na lampas sa 200,000 USDT) ay nmakikibahagi sa prize pool, habang ang nangungunang 200 ayon sa dami ng kalakalan ay nagbabahagi rin ng karagdagang pool. Ang mga reward ay ipinamamahagi araw-araw. Available ang Futures Leaderboard sa araw-araw, lingguhan, at buwanang mga panahon.
Ang Super X-Game ay isang umuulit na event sa MEXC Futures. Ang mga user na nakakumpleto ng mga trade na may leverage na 21x o mas mataas ay awtomatikong mapapatala. Sa na-update na Super X-Game, ang iba't ibang antas ng dami ng kalakalan ay tumutugma sa iba't ibang mga reward. Bilang karagdagan, ang prize pool ay tinutukoy ng bilang ng mga kwalipikadong kalahok. Pag mas maraming kalahok, mas malaki ang pool. Ang pamamahagi ng prize pool ay batay sa mga ranking ng dami ng kalakalan. Para sa buong detalye, mangyaring sumangguni sa mga tuntunin at kundisyon ng event.
Tandaan: Maaaring magbago ang mga panuntunan sa event sa itaas. Mangyaring sumangguni sa pinakabagong mga panuntunan sa pahina ng event. Inilalaan ng MEXC ang karapatan sa pinal na interpretasyon.
Ang MEXC Futures events ecosystem ay lumilikha ng mga layered na pagkakataon na umaakma sa bawat yugto ng trading. Isa man itong entry-level na gawain para sa mga nagsisimula o mapagkumpitensyang mga hamon para sa mga karanasang mangangalakal, ang bawat event ay idinisenyo upang magbigay ng karagdagang halaga. Sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri sa mga panuntunan sa event at pagsasama ng mga ito sa isang mas malawak na plano ng kalakalan, mas mapahusay ng mga kalahok ang mga resulta at mapahusay ang pangmatagalang kakayahang kumita.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at maingat na mamuhunan. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.