Mga Tagubilin sa Paggamit para sa Futures Bonus, Position Airdrop, at Voucher

Disyembre 5, 2025
1. Mga Tagubilin sa Paggamit ng Bonus sa Futures


1.1 Mga Panuntunan sa Bonus sa Futures


1) Ang mga futures bonus ay magagamit lamang para sa Futures trading. Ang mga kita na nabuo mula sa bonus ay maaaring i-withdraw, ngunit ang bonus mismo ay hindi ma-withdraw at awtomatikong babawiin sa oras ng pag-expire.

2) Ang mga Futures Bonus ay maaaring gamitin upang mabawi ang mga bayarin sa pangangalakal, mga bayarin sa pagpopondo, at mga natantong pagkalugi. Maaari din silang gamitin bilang margin para sa pangangalakal kapag hindi sapat ang balanse ng USDT ng account.

Tandaan: Dahil ang mga Futures Bonus ay unang ginagamit upang masakop ang mga pagbabawas tulad ng mga bayarin sa pangangalakal, mga bayarin sa pagpopondo, at natanto na mga pagkalugi, kapag ang isang account ay may hawak na parehong mga bonus ng USDT at Futures, ang USDT ay unang gagamitin bilang margin para sa pagbubukas ng mga posisyon. Nakakatulong ito na maiwasan ang pagbawas sa margin na dulot ng awtomatikong pagbabawas ng mga bonus sa Futures, na maaaring tumaas ang panganib ng likidasyon.

3) Ang mga pagbabawas ng bonus ay lilitaw sa iyong kasaysayan ng transaksyon. Ang mga bayarin, pagkalugi, at mga bayarin sa pagpopondo ay maaaring pagsama-samahin sa isang entry ng bonus.

Halimbawa 1: Kung mayroon kang 5 USDT sa Futures na bonus at magkakaroon ng 2.5 USDT na pagkawala at 0.03 USDT sa mga bayarin sa pagsasara, ang iyong kasaysayan ay magpapakita ng bonus na bawas na 2.53 USDT.

Halimbawa 2: Kung mayroon kang 2 USDT sa Futures na bonus at magkakaroon ng 2.5 USDT na pagkawala at 0.03 USDT sa mga closing fee, ang iyong kasaysayan ay magpapakita ng bonus na bawas na –2 USDT.

4) Anumang pag-withdraw ng mga asset mula sa iyong Futures Wallet bago ganap na magamit ang iyong Futures bonus ay agad na mawawala ang lahat ng natitirang bonus.

5) Ang mga bayarin sa pangangalakal na saklaw ng mga bonus sa Futures ay hindi kwalipikado para sa mga rebate ng komisyon.

6) Ang mga Futures Bonus ay naaangkop lamang sa USDT-M Futures. Hindi sila sinusuportahan para sa USDC-M o Coin-M Futures.

1.2 Paano Tingnan ang Iyong Futures Bonus


Suriin ang balanse ng Futures bonus: Ang Futures bonus ay ikredito sa iyong Futures Wallet.

Buksan at mag-log in sa iyong MEXC App. Sa tab na Mga Wallet, i-tap ang Futures, at sa ilalim ng Assets List, sa ibaba ng USDT maaari mong tingnan ang iyong balanse sa Futures Bonus.


Mga Detalye ng Paggamit ng Futures Bonus:

1) Buksan at mag-log in sa MEXC App; i-tap ang avatar ng profile sa kaliwang sulok sa itaas.
2) Piliin ang Mga Transaksyon.
3) Piliin ang Futures Orders.
4) Piliin ang Daloy ng Kapital. Pagkatapos, sa ilalim ng Mga Filter, piliin ang Bonus, at i-tap ang Kumpirmahin upang tingnan ang mga detalye ng paggamit ng bonus.


2. Mga Tagubilin sa Paggamit ng Airdrop sa Posisyon


2.1 Paano Mag-claim ng Posisyon Airdrop


1) Maaaring lumahok ang mga espesyal na inimbitahang user sa pamamagitan ng pagbisita sa landing page ng event upang mag-claim ng mga reward, o sa pamamagitan ng pag-tap sa mga in-App na pop up.
2) Makilahok sa mga event tulad ng Pag-claim ng $10,000 na event upang makuha ang iyong mga reward sa position airdrop

Tandaan: Para sa ilang partikular na event, sinusuri ang pagiging kwalipikado araw-araw batay sa pamantayan ng user. Kung hindi mo matugunan ang mga kundisyon sa araw na sinubukan mong i-claim, maaaring hindi maibigay ang reward.

2.2 Paano Makilahok sa Position Airdrop Event


Pagkatapos ng matagumpay na pag-claim ng position airdrop, makakatanggap ka ng email notification. Ang leverage, halaga ng posisyon, at trading pair ay hindi naayos. Mangyaring sumangguni sa mga detalyeng ibinigay sa email. Karamihan sa mga airdrop ng posisyon ay itinalaga ng random na direksyon ng kalakalan; gayunpaman, para sa Pag-claim ng $10,000 na event, maaaring piliin ng mga user ang direksyon mismo.

2.3 Paano Tingnan ang Iyong Na-claim na Posisyon


Pagkatapos ng matagumpay na pag-claim ng posisyon, maaari kang pumunta kaagad sa pahina ng Futures trading upang tingnan ang posisyon.

2.4 Paano Gamitin ang Iyong Na-claim na Posisyon ng Airdrop


Maaari mong dagdagan ang iyong airdrop sa posisyon upang palakihin ang mga kita, magtakda ng mga order ng take-profit at stop-loss, o ganap na isara ang posisyon. Pagkatapos ng pagsasara, ang anumang kita na kinita ay maaaring i-withdraw, ngunit ang natitirang margin ay awtomatikong babawiin at hindi maaaring bawiin o muling gamitin.

Kung ang iyong airdrop na posisyon ay nagkaroon ng pagkalugi (nang walang anumang karagdagang margin), ang iyong pinakamataas na pagkawala ay limitado sa mga airdrop na pondo; nananatiling hindi naaapektuhan ang iyong iba pang mga asset.

3. Mga Tagubilin sa Paggamit ng Voucher sa Bayarin


3.1 Mga Panuntunan ng Voucher sa Bayarin


1) Ang mga voucher sa bayarin ay maaari lamang i-offset ang mga bayad sa kalakalan sa Futures; hindi sila maaaring magsilbi bilang margin at hindi ma-withdraw. Ang nag-expire na mga voucher sa bayarin ay awtomatikong kinukuha.
2) Awtomatikong nalalapat ang mga voucher sa bayarin kapag may mga bayarin; walang manu-manong pagpili ang kailangan.
3) Ang mga voucher sa bayarin ay may pinakamataas na priyoridad sa mga pagbabawas ng bayad. Deduction order: voucher > bonuses > MX deductions.
4) Ang isang voucher sa bayarin ay maaari lamang ilapat kung ang halaga nito ay sumasaklaw sa buong bayarin sa kalakalan. Ang mga bahagyang pagbabawas sa mga bayarin sa kalakalan ay hindi sinusuportahan.
5) Ang mga bayarin sa kalakalan na binabayaran ng mga voucher sa Bayarin ay hindi kwalipikado para sa mga rebate ng komisyon.
6) Hindi sinusuportahan ng USDC-M at Coin-M Futures ang paggamit ng mga voucher sa Bayarin.
