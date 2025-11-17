Ang Pre-Listing Points ay tumutukoy sa isang espesyal na uri ng pre-market trading kung saan ang pangkat ng proyekto ay hindi pa naisapinal ang mga tokenomics, gaya ng maximum na supply at iba pang mga detalye. Ang mga token na ito ay unang kinakalakal bilang mga puntos batay sa isang paunang natukoy na maximum na supply. Sa sandaling opisyal na ihayag ng pangkat ng proyekto ang mga tokenomics, proporsyonal na isasaayos ng platform ang dami at presyo ng iyong napunong mga order ayon sa aktwal na pinakamataas na supply, habang tinitiyak na ang kabuuang halaga ng order ay mananatiling hindi nagbabago. Pagkatapos ay maaari mong suriin ang iyong mga inayos na order sa opisyal na pre-market trading project at maghanda para sa pag-settle.