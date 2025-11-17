ExchangeDEX+
Pre-Market Trading: Mga Bagong Paglista ng Token, Maagang Mga Presyo ng Token, at Higit Pa | MEXCMag-trade ng mga bagong token bago sila maging live sa MEXC Pre-Market Trading. Makakuha ng maagang pag-access sa mga umuusbong na asset ng crypto, tumuklas ng maagang mga presyo ng token, at manatiling nangunguna sa merkado na may mga eksklusibong pagkakataon sa pre-listing.Mag-trade ng mga bagong token bago sila maging live sa MEXC Pre-Market Trading. Makakuha ng maagang pag-access sa mga umuusbong na asset ng crypto, tumuklas ng maagang mga presyo ng token, at manatiling nangunguna sa merkado na may mga eksklusibong pagkakataon sa pre-listing.

  • ESIM

    --
    Ongoing
    Ongoing
    2026-01-02 23:00:002026-01-05 19:00:00
    Huling Na-trade na Presyo
    ----%
    24H na Dami
    --
    Kabuuang Dami
    --
    Ongoing
    2026-01-02 23:00:002026-01-05 19:00:00
    Huling Na-trade na Presyo
    ----%
    24H na Dami
    --
    Kabuuang Dami
    --

Paano magsagawa ng pre-market trading?

1
Gumawa ng Order
Piliin ang gustong token, i-click ang [Gumawa ng Order], at piliin ang tab na [Bumili]. Susunod, ipasok ang dami at presyo para maglagay ng order ng pagbili.
2
Itugma ang Mga Order
Maghintay para sa isang nagbebenta na tumugma sa iyong order. Kapag tinanggap na ng nagbebenta ang iyong order, maghintay lang na matanggap ang iyong mga token sa oras ng pag-settle.
3
Pag-settle ng Order
Matatanggap mo ang mga token mula sa nagbebenta sa oras ng pag-settle. Kung hindi, ire-refund ng platform ang halaga ng iyong order at magbibigay ng naaangkop na kabayaran.
1
Pumili ng Order
Maghanap ng umiiral na Ibenta na order sa pre-market ng MEXC na tumutugma sa iyong gustong presyo at dami ng mga token.
2
Itugma ang Mga Order
Suriing mabuti ang dami at presyo, pagkatapos ay i-click ang [Bumili] at kumpirmahin ang iyong pagbili.
3
Pag-settle ng Order
Kung makumpleto ng nagbebenta ang pag-settle sa loob ng tinukoy na oras, matatanggap mo ang mga token na binili mo. Kung hindi, ire-refund ng platform ang halaga ng iyong order at magbibigay ng naaangkop na kabayaran.
1
Gumawa ng Order
Piliin ang gustong token, i-click ang [Gumawa ng Order], at piliin ang tab na [Ibenta]. Susunod, ipasok ang dami at presyo para maglagay ng order ng pagbenta. Isumite ang order at bayaran ang kaukulang halaga (kabilang ang collateral).
2
Itugma ang Mga Order
Maghintay para sa isang mamimili na tumugma sa iyong order. Kapag tinanggap ng isang mamimili ang iyong order, maging handa na ihatid ang mga token sa loob ng panahon ng pag-settle.
3
Pag-settle ng Order
Tiyaking may sapat na mga token ang iyong spot account na ihahatid bago ang oras ng pag-settle. Kung hindi, ang iyong collateral ay mawawala.
1
Pumili ng Order
Maghanap ng umiiral na Bumili na order sa pre-market ng MEXC na tumutugma sa iyong gustong presyo at dami ng mga token.
2
Itugma ang Mga Order
Suriing mabuti ang dami at presyo, pagkatapos ay i-click ang [Ibenta] at kumpirmahin ang iyong pagbebenta upang bayaran ang katumbas na halaga (kabilang ang collateral).
3
Pag-settle ng Order
Tiyaking may sapat na mga token ang iyong spot account na ihahatid bago ang oras ng pag-settle. Kung hindi, ang iyong collateral ay mawawala.

FAQ

Ano ang pre-market trading?

Ang pre-market trading sa MEXC ay isang espesyal na serbisyong over-the-counter (OTC). Pinapayagan nito ang mga mamumuhunan na mag-trade ng mga bagong crypto token bago sila opisyal na nakalista sa exchange. Ang mga mamimili at nagbebenta ay maaaring tumugma sa kanilang mga trade sa pamamagitan ng pagpili sa kanilang mga gustong presyo at dami. Nagbibigay ito ng kalamangan sa mga naunang mamumuhunan.