Exchange
DEX+
Bumili ng Crypto
Mga Merkado
Spot
Futures
500X
Kumita
Mga Event
Higit pa
Buod ng 2025
MEGA
Sarado
MegaETH
--
%0,00
Pinakamataas na Bid(--)
--
Pinakamababang Ask(--)
--
24H na Dami(--)
--
Kabuuang Dami(--)
--
Panahon ng Pag-trade
TBD ~ TBD
Oras ng Pag-settle
TBD
Rate ng Pledge
%0,00
Mga Bayad
Tingnan
Pinakamataas na Bid(--)
--
Pinakamababang Ask(--)
--
24H na Dami(--)
--
Kabuuang Dami(--)
--
Panahon ng Pag-trade
TBD ~ TBD
Oras ng Pag-settle
TBD
Rate ng Pledge
%0,00
Mga Bayad
Tingnan
Tsart ng Merkado
Impormasyon
Tsart ng Merkado
Impormasyon
1m
15m
30m
1O
4O
1A
7A
Trend ng Presyo
Trend ng Lalim
Order Book
Napunan
Order Book
Napunan
Gumawa ng Order
Ipakita lamang ang aking mga order
Mga Filter
Dami
Halaga
Aksyon
Presyo
Dami
Halaga
Aksyon
Bukas na mga Order
(0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Pag-settle